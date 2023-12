“Te pido que cierres los ojos”: el emocionante momento en que los jugadores de la Selección reviven el penal de Montiel ante Francia en el Mundial

El canal de la selección argentina realizó un documental con imágenes de la Copa del Mundo y la consagración en Qatar

A un año del inolvidable título conseguido en el Mundial de Qatar 2022, la cuenta oficial de la selección argentina publicó un emotivo documental en el que se repasa el camino hacia el éxito que culminó con la conquista de la tercera estrella tras la definición por penales ante Francia, en la final. Dibu Martínez y Gonzalo Montiel fueron los protagonistas más destacados al momento de contar sus sensaciones en el dramático cierre en el estadio Lusail.

“Te pido que cierres los ojos dos segundos... mitad de cancha, te imaginas a Gonzalo yendo a la caminata, pone la pelota en el punto penal. ¿Qué se te viene a la cabeza?”, fue la consigna para los jugadores de La Scaloneta, que luego volcaron sus sensaciones y recuerdos de aquel 18 de diciembre, cuando Montiel marcó el 4-2 que sentenció el partido ante los franceses.

“Me tocó estar ahí dentro de la cancha con los chicos abrazados. Tenía a Lea Paredes al lado y el otro ya ni me acuerdo... Era apretarnos y esperar que Cachete lo defina ahí”, dijo Germán Pezzella con emoción en un fragmento del video de 20 minutos de duración que publicó la cuenta @Argentina. “Lo tenía a Paulo (Dybala) al lado mío y estaba muy nervioso”, agregó Enzo Fernández. “Cachete no erra, pero en ese momento se te cruzan mil cosas o no se te cruza nada. Solo alegría y felicidad, es disfrutar”, soltó Julián Álvarez sobre el momento más importante del año.

Luego llegó el turno de Rodrigo De Paul, uno de los que vivió con mayor intensidad la Copa del Mundo. “Son muchos nervios, porque tuvimos el partido dos o tres veces en la mano y al final lo que más sentí fueron nervios”, expresó el volante del Atlético de Madrid. Por su parte, Montiel, con sus ojos completamente cerrados, se concentró y relató lo que se le cruzó por la cabeza: “De chico hice un sacrificio muy grande. Dejé a mis amigos, mi familia y me fui a vivir a la pensión, la luché, nadie me regaló nada y gracias a Dios me tocó patear a mí. Lo principal es que fui muy feliz en ese momento”.

El penal de Gonzalo Montiel que le dio el Mundial a la Argentina (REUTERS/Carl Recine)

Después del grito de Rodolfo De Paoli con el “todos somos Montiel” y la imagen del lateral derecho sacándose la camiseta número 4 para celebrar el gol del Mundial, apareció Dibu Martínez para relatar su vivencia: “Se me vencieron las piernas. En el momento no sabía qué hacer. Me fui al suelo y lo logramos. Empecé a llorar, en la nota, cuando abrazaba a la gente, a mis amigos de la Selección, cuando veía a mi familia. Yo sufrí mucho cuando me fui de chico a Inglaterra. Tener esa felicidad a los 30 años de mi carrera es algo que dije: ‘Con razón sufrí tanto, me cagué tanto de frío en Inglaterra’. Era para eso, para hacerme fuerte”.

Otro de los testimonios lo dio el Cuti Romero, quien reconoció no haber visto el penal de Montiel. Nicolás Tagliafico tampoco vio el momento crucial porque también estaba con los ojos cerrados. Se enteró de lo ocurrido por los gritos de sus compañeros. “Nadie gritó gol, fue un desahogo, llantos y todo abrazos. Ese sentimiento de alegría y desahogo fue algo tan increíble pero a la vez parecía doloroso. Como que lo sacaste y que al fin se logró”, indicó el lateral del Lyon.