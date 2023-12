La confesión de un luchador de UFC que sufrió un brutal KO: “Pude haber muerto”

El brutal nocaut que conmocionó a UFC

La pelea de este fin de semana del evento 296 de UFC entre Josh Emmett y Bryce Mitchel dejó preocupación en los fanáticos debido al brutal nocaut que sufrió el primero de ellos, quien se retiró inconsciente del octágono. Ahora, días después del evento, el luchador de Arkansas publicó en sus redes sociales un mensaje llevando tranquilidad a sus seguidores.

El peleador compartió un video en el que agradece a quienes actuaron rápidamente para asistirlo, pero sorprendentemente también a su adversario: “Después de noquearme, pudo haber seguido golpeándome y posiblemente me hubiese matado, pude haber muerto. Pero no siguió con nada de eso, simplemente se conformó con el nocaut y se alejó. Estoy muy agradecido por eso y nunca lo olvidaré”. En este sentido, agregó: “Dios me protegió sin dudas porque estuve realmente cerca de conocer a Jesús. Estoy muy feliz de estar bien. Cuando me sacaron de la jaula y me subieron a la ambulancia pude estabilizarme y recuperar la memoria”.

Además, Mitchel escribió un breve texto en su cuenta de Instagram: “Gracias a todos los que oraron por mí y gracias a Josh, Joe y Dana por asegurarse de que saliera temprano de la jaula y me recuperara. Una vez que me senté volví a la vida. Estoy muy emocionado después de esta derrota. (Aunque fue vergonzoso porque no le di un golpe) normalmente ni siquiera me emociono cuando gano. Después de una victoria, siempre estoy preocupado por la próxima victoria ‘más grande’. Ahora estoy emocionado porque podré criar a mi hijo y ser esposo y puedo servir a Cristo fuera de la jaula. Estoy muy agradecido. También creo que estoy feliz porque todos están orando por mí”.

En una impresionante demostración de fuerza, Josh Emmett logró un nocaut sobre Bryce Mitchell durante el primer asalto de UFC 296, celebrado en el T-Mobile de Las Vegas el pasado 19 de diciembre. El combate, que terminó a los 1:57 minutos, dejó a Mitchell inconsciente tras un potente golpe de Emmett, un desenlace que se llevó el premio ‘Actuación de la noche’ y un incentivo de 50 mil dólares.

El veterano luchador de 38 años se recuperó de dos derrotas anteriores en 2023 y mejoró su récord a 19-4 al dejar fuera de competencia a Thug Nasty, de 29 años, con un certero derechazo después de una finta de izquierda. Este triunfo no solo reflejó su habilidad en el cuadrilátero sino también su capacidad de resiliencia y determinación para reivindicarse como “el peso pluma más poderoso del mundo”, según sus propias palabras.

La pelea había sufrido cambios antes del comienzo, pues Emmett estaba programado inicialmente para enfrentarse a Giga Chikadze, quien tuvo que retirarse por una lesión no revelada: “Quiero agradecer a Bryce por aceptar la pelea. Lo tomó con dos semanas de aviso. Es un tipo peligroso, sólo le deseo lo mejor”, comentó tras el cierre del duelo. En la conferencia de prensa posterior al evento, enfatizó: “Respeto enormemente a Bryce. Esta es la primera vez que lo enfrento. Es un buen tipo, sus entrenadores son agradables”.