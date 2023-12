Soulé, a fondo: el consejo de Scaloni, el gesto de Messi cuando hablaron por primera vez y su anécdota con De Paul en la selección argentina

Matías Soulé jugó el Mundial Sub 20 con la selección argentina (Reuters)

Matías Soulé atraviesa un presente de ensueño en la Serie A siendo la figura del Frosinone en el inicio de la temporada. La cesión desde la Juventus tuvo la intención de sumar rodaje a sus 20 años y tal fue su rendimiento que el entrenador de Italia, Luciano Spalletti, lo tentó para vestir la Azzurra, pero su amor por la selección argentina pudo más en su corazón.

Sus seis goles y una asistencia en 14 partidos de la temporada le permitieron destacarse como el máximo artillero de la escuadra que ascendió esta temporada. Esa continuidad es un detalle importante con el objetivo de ser citado por Lionel Scaloni al plantel campeón del mundo, pero ya sabe lo que significa una citación a la Albiceleste porque en noviembre de 2021 y marzo de 2022 estuvo en la convocatoria y, en charla con el canal de YouTube La Cobra reveló una intimidad de cuando compartió concentración con Rodrigo de Paul y Lionel Messi.

“Me acuerdo que jugué al ping-pong con (Gastón) Gato Ávila contra De Paul y Messi. Estábamos jugando, llegaron ellos y nos dijeron: ‘Bueno, vamos a jugar a ver si se la aguantan’. Hicimos un 2 contra 2 y nos hicieron bosta, pero estuvo bueno”, relató el marplatense con pasado en las Inferiores de Vélez. A continuación, dejó a un costado el resultado para resaltar un detalle que lo sorprendió: “Yo decía: ‘Estos ni me conocen, ni saben donde juego’. Entonces, erré un par de veces y De Paul me dijo: ‘¿No hay ping pong allá en Italia?’ Me puse contento porque me conocía, no estaba en Primera todavía. Me cagué de risa y la pasé joya”.

Más adelante, el futbolista dirigido por Javier Mascherano en el Mundial Sub 20 se refirió a una vieja situación sucedida a mitad de este año con su entrenador en la Juventus, Massimiliano Allegri, por haberse cambiado el color de su pelo a un tono platinado durante sus vacaciones en su ciudad natal: “Yo venía de Argentina y me había teñido. Llegó, me vio y me dijo: ‘¿Qué te hiciste?’ Medio que se reía. Estaba mejor antes, me dijo. Fue medio en joda. Yo pensé que algo me iba a decir y dije: ‘Bueno, menos mal’”.

Matías Soulé acumula seis goles en Frosinone

Días antes del regreso a Italia, había posteado una publicación en sus redes sociales con la modificación de su look y Ángel Di María le respondió: “Qué pelito. A tu papá Allegri no le va a gustar, jaja”. Y tuvo razón Fideo, porque Soulé añadió detalles de ese momento con el DT: “Después, llegó al vestuario y me dijo que al otro día me lo tenía que sacar. Yo primero pensé que estábamos jodiendo. Obviamente lo hice por una cuestión de respeto. En el vestuario había gente con el pelo teñido, pero cuando sos wachin no podés decir nada”.

Además, el joven se refirió a su especial relación con Di María, quien fue su compañero en la Selección y con quien compartió el día a día en Juventus durante la temporada 2022/23: “El Fide es un crack. Sobre todo afuera de la cancha. Desde el primer día... Cuando yo debuto en Primera, que había ido a la Selección y aún no lo conocía porque estaba en el PSG, lo saludé, tímido y, cuando vuelvo de la Selección, debuto contra Salernitana y él me mandó un mensaje de la nada. Ni me seguía, yo sí. Me mandó: ‘Felicitaciones por tu debut, guacho, seguí así’. Ahí entendí todo”.

“Cuando supe que iba a venir Juventus, le pregunté si era verdad que venía porque tenía un poco más de confianza. En una gira por Estados Unidos lo conocí bien... Nos juntábamos en su pieza, teníamos la tarde libre y hablábamos de todo. Le preguntaba de todo. Tampoco quería ser tan pesado, pero a Lea (Paredes) también le pregunté de todo. Es un genio”, declaró. Frente a la consulta por sus similitudes con el ex jugador del Real Madrid, Matías Soulé no se achicó: “No sé, puede ser. Capaz que en los movimientos, somos muy zurdos los dos. Somos flaquitos”.

El juvenil también brindó detalles de la primera vez que vio a Lionel Messi en la Selección y el gesto que tuvo para con él: “Quería que llegue el momento de poder conocerlo, de poder saludarlo. Me acuerdo que llego, él ya estaba en la concentración y estaba esperando en la puerta de la habitación para saludarnos. Me acuerdo que me saludó: ‘¿Qué hacés, cómo andas?’. No hablamos mucho, pero fue increíble”.

Matias Soulé anotó un gol en 21 partidos con Juventus

Por otro lado, blanqueó su charla con el entrenador de Italia, Luciano Spalletti, para defender la camiseta del vigente campeón de la Eurocopa: “Sí, es verdad. Me dijo que me quería convocar, que lo pensará, me quería tener en cuenta a futuro porque él tenía contrato hasta 2026. Si yo le daba el sí, me dijo que me convocaba. Sinceramente, le agradecí, pero le dije que yo nací en Argentina y quería estar para Argentina. No sé cuándo o si llegará la Selección, pero soy argentino. Es mi sueño. Es muy difícil, pero nací allá y tengo toda mi familia allá”.

En este sentido, reveló un consejo que le dio Lionel Scaloni en su primera citación de noviembre de 2021: “Me dijo que salga a jugar a un equipo donde tenga más minutos. Ese año me quedé, no jugué mucho en la Juve... Tengo que seguir así, haciendo goles y teniendo buenos partidos. Ojalá me llegue algún día la citación. No es fácil con la calidad de jugadores que hay en la Selección”. “Mi sueño es jugar y ganar un Mundial. Unos escalones más abajo, ganar una Champions League”, añadió.

Matías Soulé lidera la campaña de Frosinone en la máxima categoría del fútbol italiano y el elenco campeón de la Serie B 2022/23 se mantiene alejado de los puestos de descenso. Está en el 12° lugar con 19 puntos, a 7 del último que baja de categoría (Empoli), y a 5 de la Fiorentina en la lucha por la clasificación a las copas internacionales de la próxima temporada. Su siguiente partido será este sábado desde las 11 ante Lecce en condición de visitante.