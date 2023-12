El golazo de tiro libre que le anularon a Julián Álvarez en el empate de Manchester City

No fue la jornada soñada de Manchester City este sábado que sumó su tercer empate consecutivo como local en Premier League tras el 2-2 frente al Crystal Palace. En el partido, Julián Álvarez volvió a la titularidad y fue protagonista de una acción clave que cambió la dinámica del juego.

El delantero argentino se hizo cargo de la ejecución de un tiro libre, algo que no es una novedad desde la lesión de Kevin De Bruyne y la salida en el último mercado de pases de Riyad Mahrez, a los 6 minutos del complemento en el vértice izquierdo del área. El ex River Plate desenfundó un centro-arco con mucha rosca que no tuvo desvío alguno y se coló en segundo palo.

Los jugadores del cuadro celeste fueron a festejar con Julián, pero del otro lado del campo de juego el juez de línea levantó su bandera marcando posición adelantada. Es que si bien el balón no fue tocado por nadie, en la repetición se puede ver que el mediocampista Rodri se agacha para dejarlo pasar y eso confunde al arquero, que de no estar el español ahí, lo hubiese atrapado.

Es por eso que el VAR le dio la razón al asistente y la acción fue invalidada. Por lo tanto, Álvarez se quedó con ganas de festejar en el Etihad Stadium.

Tres minutos después, Rico Lewis amplió el marcador para los locales, que se habían puesto en ventaja a través de Jack Grealish en la primera mitad. Pero, el Crystal Palace se despertó sobre el final con los franceses Jean-Philippe Mateta y Michael Olise, quien de penal estampó el 2-2 en el último minuto de adición.

De esta manera, Manchester City quedó cuarto en la tabla de posiciones de la Premier League con 17 partidos disputados y 34 puntos, detrás de Aston Villa, 35, Arsenal, 36, y Liverpool, 37. Los tres principales animadores tienen que presentarse este domingo por lo que podrían estirar aún más la diferencia con respecto al cuadro de Pep Guardiola.

Lo próximo para el conjunto celeste será nada menos que el cruce por las semifinales del Mundial de Clubes, el martes contra Urawa Red Diamonds, de Japón. En casi de ganar, el viernes disputará la final contra el ganador del cruce entre Fluminense y Al Ahly de Egipto.