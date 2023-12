Toto Wolff estalló tras el escándalo que sacude a la Fórmula 1: “Cuando atacas a mi familia, es otro nivel”

Toto Wolff, y su esposa Susie en el circuito Corniche de Yeda (Reuters)

Existe un clima de tensión en el mundo de la Fórmula 1 después de lo que fue el último campeonato ganado íntegramente por Max Verstappen, a raíz de las controvertidas acusaciones que involucran a dos de las figuras más prominentes de este deporte. El Gran Circo se vio envuelto en un escándalo mediático tras la filtración de información confidencial por parte, presuntamente, de Susie Wolff, directora de la F1 Academy, a Toto Wolff, su marido y jefe de Mercedes.

La controversia ha adquirido tal magnitud que la Federación Internacional del Automóvil (FIA), encabezada por su presidente Mohammed Ben Sulayem, ha decidido intervenir de manera oficial, iniciando una investigación que busca esclarecer los hechos.

El máximo dirigente de la Flecha Plateada, tras una semana de constante escrutinio mediático donde él y su esposa han sido el centro de atención, finalmente ha decidido hacer frente a las alegaciones. Su postura fue clarificada en una entrevista con la revista alemana Bild: “Quiero que haya la máxima claridad sobre todo lo que ha pasado y el porqué”. El dirigente no tardó en subrayar la naturaleza de las acusaciones, calificándolas de “absurdas” y señalando que constituyen “un ataque personal en el que se cruzó una línea roja.”

“Después de diez años como responsable de un equipo, me he hecho duro y ya nada me sorprende. Pero esta historia fue alucinante. Si me encuentro en medio de un fuego cruzado, para mí no es un problema en absoluto, puedo gestionarlo, tengo las espaldas anchas. Pero cuando atacas a mi familia, es otro nivel”, remarcó el dirigente de la escudería alemana.

Estas afirmaciones se suman a las declaraciones previas de su esposa Susie Wolff, quien respondió a las acusaciones a través de un comunicado publicado en sus redes sociales. “Me siento profundamente insultada, pero tristemente no sorprendida por las acusaciones públicas que se han hecho esta tarde”, afirmó Susie a través de un comunicado en sus redes sociales. La mujer de Toto sentenció que “es descorazonador que se cuestione mi integridad de esta manera, especialmente cuando parece tener su origen en un comportamiento intimidatorio y misógino, y se centra en mi estado civil más que en mis habilidades”.

El equipo Mercedes no se mantuvo al margen de la situación y ofreció su perspectiva por medio de un comunicado de prensa, en el cual expresó su toma de nota respecto a las declaraciones de la FIA, criticando que la federación respondiera “a las acusaciones sin fundamento de un único medio de comunicación, vinculado al director del equipo Mercedes-AMG F1″.

Por su parte, Lewis Hamilton, piloto estrella de Mercedes y campeón mundial en múltiples ocasiones, también emitió críticas hacia la FIA. En especial, cuestionó la integridad de la FIA al señalar la de Toto Wolff, a quien Hamilton describe como “uno de los líderes más increíbles que jamás hayamos tenido en nuestro deporte”, e hizo hincapié en el hecho de que tal señalamiento se hiciese sin pruebas concretas.

El caso sigue en curso y mientras la investigación de la FIA continúa, la comunidad del automovilismo se mantiene expectante ante las posibles implicaciones y consecuencias que estas acusaciones y defensas pudieran tener en una de las categorías reina del deporte motor internacional.