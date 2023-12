Nick Kyrgios lanzó otra frase que impactó al mundo del tenis: “No tengo más ganas de jugar”

Kyrgios podría retirarse en uno o dos años (AP)

La estrella del tenis australiano, Nick Kyrgios, brindó una esclarecedora entrevista al podcast On Purpose en la que admitió que actualmente no puede “caminar sin dolor” y que sus problemas físicos y mentales le han quitado las ganas de seguir jugando en el circuito profesional.

Sin embargo, el oriundo de Canberra sólo se retirará después de hacer un último intento de volver a competir al máximo nivel e igualar, o mejorar, la performance que tuvo el año pasado en la que alcanzó a disputar la final de Wimbledon (cayó contra Djokovic).

Pese a reconocer que ya no quiere seguir jugando, el tenista de 28 años está dispuesto a hacer un esfuerzo por intentar seguir “uno o dos años más”.

“Si dependiera de mí, la verdad es que no quiero jugar más, para ser honesto. Estoy agotado, estoy cansado. Sólo tengo 28 años, siempre quise tener una familia y no sufrir. Cuando me levanto, no puedo caminar sin dolor”, declaró Kyrgios.

El tenista afirmó que no tiene ganas de seguir compitiendo (Reuters)

Si bien al ex número 13 del ranking ATP le gustaría dejar el tenis de inmediato, reconoció que quiere jugar uno o dos años más para despedirse en sus propios términos y no después de un largo período de inactividad: “Tengo mucho más que dar pero, para mí, no tengo ganas de jugar más”, recalcó.

Al mismo tiempo reconoció que su perfil mediático y sus problemas de salud mental, que lo hicieron contemplar el suicidio en 2019, influyeron drásticamente en su decisión actual: “Si tuviera una carrera un poco normal y pasara desapercibido, no creo que me sintiera así, pero creo que esos dos años realmente influyeron mucho por mi edad. Estoy cansado. Estoy cansado de jugar al tenis...”.

Kyrgios quiere volver el año que viene después de jugar sólo un partido en un 2023 plagado de lesiones, donde fue operado de la rodilla en enero y de la muñeca en octubre. Además, recientemente anunció que no se encontraba en condiciones de participar en el Grand Slam en donde sería uno de los anfitriones, el Abierto de Australia del mes que viene como consecuencia de los problemas físicos: “Este es un momento muy decepcionante para mí, pero no podré competir en el Abierto de Australia de 2024. Obviamente es desgarrador, he tenido recuerdos increíbles allí. Quiero volver a alcanzar la cima de mi juego y hacerlo bien, y por eso necesito un poco más de tiempo”, afirmaba.

“Odiaría tener que operarme de nuevo. Sólo quiero jugar uno o dos años más, estar en la cima y descender a mi manera. Creo que aún me queda cuerda para rato y todavía tengo la capacidad de jugar uno o dos años. Estaré en paz con todo lo que he conseguido”, destacó.

Finalmente, sobre su rehabilitación, explicó: “Voy al gimnasio, estoy haciendo rehabilitación, pero no se trata de una pequeña cirugía. Se necesitan meses y meses de fuerza, de consistencia y de disciplina para volver a jugar tenis a ese alto nivel. No quiero volver al circuito y simplemente jugar decentemente. Estaba compitiendo por un Grand Slam, así que quiero volver a ese nivel”.

El temperamental australiano alcanzó el número 13 del ranking en 2016 y ganó siete títulos ATP. Llegó a la final de Wimbledon el año pasado, cuando también ganó el título de dobles del Abierto de Australia junto a su compatriota Thanasi Kokkinakis.