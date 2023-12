El paso a paso de la jugada más icónica de Messi en el Mundial de Qatar y el preocupante detalle que pasó inadvertido en la goleada a Croacia

Qatar 2022 - Argentina Vs Croacia - Resumen Del Partido

En ese preciso momento que empezó su corrida gloriosa, Lionel Messi con sus 35 años acumulaba casi 600 minutos de acción repartidos en 6 partidos disputados en apenas 20 días. Había sido un factor fundamental de la selección argentina que llegó a semifinales del Mundial de Qatar, pero todavía tenía una pincelada más de su repertorio para dar. Contra Australia se había notado un destello de una jugada personal magnífica, pero falló el último toque y quedó simplemente mencionada como qué hubiese pasado si... Tal vez el destino prefirió guardarle una escena mejor para desarrollarla en un momento más icónico, aún más trascendental. Y fue contra Croacia.

A los 68 minutos del segundo tiempo, con un favorable partido 2-0 en el que ya había anotado de penal, Leo recibió por la derecha una pelota que le bajó Julián Álvarez y encaró al gigante Josko Gvardiol, de 1.85m, 21 años y catalogado como uno de los mejores defensores del mundo. 12 segundos después, el croata iba a quedar reducido a la figura de un futbolista casi amateur por culpa de Messi. No fueron errores propios lo que lo expusieron, más bien todo el potencial contenido del mejor jugador de la historia que explotó en ese costado derecho del Lusail Stadium y dejó una estela hasta la puerta del área que defendió Dominik Livaković. Esa maniobra será recordada por el resto de la historia como la acción más representativa del capitán argentino en toda la Copa del Mundo que lo subió definitivamente al panteón de los legendarios.

“Había jugado contra Messi en el pasado, pero es un jugador completamente diferente cuando tiene la camiseta de su selección. Agradezco haber tenido esta oportunidad, aunque perdiésemos el partido. Pero es algo que le podré contar a mis hijos, que marqué a este gran jugador”, declaró, después de haber quedado inmortalizado en esa acción, el futbolista que ocho meses más tarde se iba a convertir en el defensor más caro de la historia cuando el Manchester City depositó 90 millones de euros al Leipzig de Alemania por su ficha.

“Es increíble. No hace falta que diga las cosas que hace Leo o puede hacer. Uno siempre está preparado para cualquier pase porque sabemos que puede hacer cualquier cosa con la pelota. Estaba esperando en el área, obviamente que creía que él lo podía hacer. Fue un lindo gol, todo de él”, repasó el propio Julián Álvarez en la zona mixta pos semifinal. El propio Messi salió corriendo de frente al público con sus brazos abiertos cuando Álvarez dio la pincelada final a su obra de arte. Julián fue el que corrió rumbo al encuentro del capitán para felicitarlo, agradecerle y adularlo por lo que había generado recién. “Yo voy directamente a abrazarlo a él, a Juli lo dejé a un costado. Te juro que no podía creer la jugada que hizo. Fui directamente a él y le dije: “Sos un hijo de p...”, la verdad es que fue terrible. Gvardiol es un jugador muy importante, joven, físicamente fuerte, y Leo lo saco a pasear”, lo graficó un par de semanas después del Mundial Alexis Mac Allister.

Aquel día también estuvo el gol de penal de Messi y la corrida memorable de Julián que lo terminó de consagrar con la camiseta de la Selección, pero ese 3-0 relajado para Argentina será recordado por siempre como el día que Leo sacó a pasear a Gvardiol. “Habíamos jugado contra Croacia el Mundial anterior y nos habían hecho tres, pero estábamos en un momento diferente en este Mundial”, explicó el capitán sobre las sensaciones que se vivían por aquellos días en el documental Campeones, un año después (Star+). “En realidad ahí, cuando freno, en la última, quiero llevármela para adentro e intentar cruzarme en la carrera y no puedo. Se me va la pelota para afuera y por eso freno. Por eso paro la carrera, engancho para salir para un lado y salgo para el otro. Pero en un momento mi intención era cruzarme adelante de él y que me haga foul o no me pueda tocar. Una vez que entré al área sabía que él, si no me había bajado antes, mucho menos lo iba a hacer ahí y pude avanzar un poco más”, repasó esta memorable acción.

Lo singular de aquella jornada en el dorado Lusail es que todo arrancó con preocupación. Los más de veinte mil fanáticos argentinos que colmaron las tribunas sintieron que sus corazones se paralizaron cuando Messi, a los 19 minutos del primer tiempo, se tocó durante unos segundos su muslo izquierdo. Parecía irrumpir en el camino una piedra inesperada. Algunos atinaron a agarrarse la cabeza, ¿el exigido físico del capitán estaba pasando factura? “Yo me sentía muy bien en el Mundial, muy bien físicamente. Confiaba en lo que estaba haciendo, en cómo me sentía y jugaba con libertad. Me acuerdo que había tenido una molestia ahí en el isquio, en la famosa cicatriz vieja que siempre me pasa algo y no sentí nada después. Pero la verdad que yo también en ese momento me asusté porque sentí algo, y después se me pasó”, lo explicó semanas atrás el propio rosarino.

Seguramente este Mundial será por siempre un goce de principio a fin para Leo cuando lo repase, pero la imagen de los minutos finales de la goleada ante Croacia quedará por siempre en su retina. Con el partido liquidado, a la espera de que el árbitro Daniele Orsato decretara el cierre formal, miró a la gente y contempló ese cuadro en movimiento exultante. Disfrutó de lo que estaba pasando y entendió que era su momento. Agitó los brazos, haciendo que la caldera del Lusail sea definitivamente un infierno. En cinco días tendría su gran revancha, y le pondría la frutilla del postre a su carrera.

Leo Messi recibe de Álvarez y arranca su carrera contra el arco rival

El capitán argentino saca ventaja en los primeros metros contra el joven defensor croata

Messi cubre la pelota con su cuerpo y busca meterse al área para evitar la falta

Leo ya dejó atrás a Gvardiol y Álvarez se prepara para definir

El remate cruzado de Julián Álvarez busca el fondo de la red

Tagliafico, espectador estelar de una jugada icónica

Argentina ganaba 2-0 por los tantos previos de Messi y Álvarez

El gol del 3-0 traía calma tras las sufridas victorias previas sobre Australia y Países Bajos

Messi sale a festejar y Julián va directo a buscarlo

Messi de frente a su público disfruta de la maravilla que acaba de crear

Álvarez, autor del tanto, llega primero que todos a abrazar al creador de la anotación

El equipo va en busca de Messi para felicitarlo

Fotos: AP / Reuters