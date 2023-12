Destaparon una interna en Barcelona entre Xavi y algunos jugadores por el “exceso” de días libres

Algunos métodos de Xavi Hernández estarían siendo cuestionados por algunos futbolistas (EFE)

El Barcelona no ha tenido el inicio de temporada que esperaba y esto parece estar generando problemas inesperados dentro del plantel que, lejos de la cima de la tabla de La Liga, empieza a cuestionar algunos métodos del entrenador.

Esta semana, se ha revelado que un sector del vestuario parece expresar inquietud por el número de días libres concedidos por Xavi Hernández, según revelaciones del programa Què T’hi Jugues de SER Catalunya. Esta situación se suma a rumores de interferencia en la gestión del equipo por parte de Joan Laporta y Deco, tras el cambio de planes en la convocatoria de los jugadores Araújo, Gündogan y Lewandoski para el encuentro contra el equipo de Amberes.

Los desafíos que el director técnico implantó la temporada pasada, conocidos como “challenges”, premiaban a los futbolistas con días libres al alcanzar ciertos resultados, pero no se reportó inconformidad en aquel entonces. Sin embargo, en el contexto actual, donde los resultados no son los esperados, ha trascendido la sorpresa y posiblemente descontento de algunos jugadores de peso dentro del equipo sobre la cantidad de descansos otorgados.

Estos problemas reflotan declaraciones de Ilkay Gündogan después de que Barcelona cayera ante Real Madrid 2-1 en octubre pasado. En aquel momento el alemán aprovechó los micrófonos para dar un contundente mensaje a sus compañeros: “Tengo que ser honesto, no tanto como desearía. No quiero decir nada erróneo siendo sinceros, pero estaba en el vestuario y la gente obviamente estaba desilusionada, pero después de un partido así de importante y de un resultado así de injusto esperaba más frustración, más enfado y más decepción en el vestuario. Y ese es el problema”.

Por su parte, Xavi Hernández en conferencia de prensa el martes desestimó cualquier tipo de rumor de conflicto y aseguró que los problemas que se ven en el campo de juego son consecuencia de un trabajo que está todavía en desarrollo: “Estamos en construcción porque venimos de dos años en Europa League. Me refiero a esta construcción. Pero en esa misma construcción, lo que hay que hacer es ganar. Que es lo que estamos haciendo. Una Liga y una Supercopa. Si no, no estaría aquí. Me refiero a que el equipo tiene que ser mucho más constante. Cuando digo que estamos en construcción no me refiero a que necesite tiempo, sino al juego del equipo. Creo que estamos a mitad de camino por hacer un Barça grande”.

Cabe señalar que en Champions League el cuadro es líder de su grupo y solo le queda este miércoles visitar al Royal Antwerp (que perdió todos sus partidos). Pero, en la Liga el equipo está cuarto en la tabla y en su última presentación perdió 4-2 ante Girona, una de las grandes revelaciones del certamen.

A todo esto, se suma la polémica debido a una presunta injerencia de Deco, director deportivo del club, quien con el apoyo del presidente Joan Laporta, habría interferido para que Ronald Araújo, Gündogan y Robert Lewandowski viajen a Bélgica para el partido de Champions, pese a que Xavi no los había sumado a la concentración el lunes.

Según la información de SER Catalunya, desde el ámbito más próximo a Xavi, ha emergido la percepción de que ciertos individuos con responsabilidades intermedias podrían estar intentando socavar su relación con el presidente del club, Joan Laporta.