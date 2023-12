Beltrán recordó cuando rechazó una oferta de Boca para irse a River y comparó a Gallardo con Demichelis

Lucas Beltrán explicó por qué eligió a River por sobre Boca

Tras la salida de Julián Álvarez, y pese a tener por delante a jugadores de peso y selección como Miguel Borja y Salomón Rondón, Lucas Beltrán logró ganarse un puesto y fue clave para que River Plate se alzara con la pasada Liga Profesional. Su excepcional presente hizo que varios de los principales conjuntos de Europa hayan puesto sus ojos sobre él. El que ganó finalmente la puja fue Fiorentina de Italia.

En diálogo con Fox Sports, el delantero que comenzó a estar en la órbita de Lionel Scaloni para la selección argentina, rememoró sus inicios en el conjunto millonario, qué lo llevó a inclinarse hacia la oferta de los de Florencia y explicó las similitudes y diferencias entre Marcelo Gallardo y Martín Demichelis.

“Cuando era más chico y tenía 13 ó 14 años, tuve la oportunidad de irme a Lanús o Racing, pero decidí quedarme un año más en Instituto porque no me sentía preparado para irme a otro lado. Al año siguiente, Boca aparece antes que River y, obviamente, la oferta económica de Boca era más importante, pero River me invitó a conocer las instalaciones y cuando vi todas esas cosas no pude dudar un segundo. Mi hermano me dijo también que si iba a Boca no veía más un partido mío, entonces cuando vino River no lo tuve que pensar mucho”, develó el cordobés.

Lucas Beltrán contó las diferencias entre Gallardo y Demichelis

Algo similar pasó a mediados de año, cuando sobre la mesa tenía la chance de emigrar a Fiorentina o la Roma de José Mourinho: “Estaban las dos ofertas y terminé eligiendo a Fiorentina por el proyecto que tenía y las instalaciones, el predio que armaron ahora es uno de los mejores del mundo”. Con la camiseta Viola el Vikingo lleva disputados 19 partidos, en los que aportó tres goles y brindó una asistencia.

“La adaptación es mucho sobre la forma de juego del equipo, del que estabas y del que venís ahora, mismo acá para mí los defensores son más fuertes, más físicos, se corre de otra manera. Después, la cultura es parecida a la nuestra, así que en ese sentido no hubo mucha dificultad, pero sí dentro de la cancha no he podido dar lo que yo sé que puedo dar, pero es parte de la adaptación”, comentó. Y luego, añadió: “Creo que los últimos seis meses que estuve en River fueron hermosos, los disfruté un montón. Fue mi sueño poder lograr un título siendo protagonista, una inmensa felicidad. El último partido en Porto Alegre, lastimosamente, quedamos afuera de la Copa Libertadores. Tenía mucha tristeza porque no me quería ir así, estábamos todos muy ilusionados, pero se dio así. Me hubiese gustado irme pasando a cuartos, o quizás ahí no me iba. No sabemos qué hubiese pasado”.

Durante la entrevista, Beltrán también marcó las similitudes entre sus dos últimos entrenadores en River Plate: “Las indicaciones que daban Marcelo (Gallardo) y Martín (Demichelis) eran muy similares, entonces por ahí sí para todos se nos hizo fácil la adaptación. Lo que pedían era prácticamente lo mismo, solo era corregir el posicionamiento en la cancha. A Martín le gusta tener más la pelota y a Marcelo ser más directo, pero eran detalles muy chiquititos”.

“Estar en River ya te exige de por sí salir a ganar todos los partidos, de local y de visitante. Pienso que los dos son exigentes, quizás Marcelo un poco más porque le gustaba la presión alta”, aclaró.

Por otra parte, el delantero de 22 años también recordó el momento en el que pensó irse de la institución, al tener demasiada competencia: “Lo primero que se me vino a la cabeza fue ‘tal vez no tengo que estar acá, me busco algo mejor para irme’. Lo pensé porque habíamos tenido una oferta de Estados Unidos a principio de este año, después de la pretemporada, pero tuve un presentimiento de que me tenía que quedar a lucharla como siempre lo he hecho. Fue una competencia sanísima con dos nueves de jerarquía”.