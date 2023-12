Djokovic contó cómo fue su vida tras ser deportado de Australia por no estar vacunado: “Fui declarado el villano del mundo”

Djokovic recordó cuando fue deportado de Australia por no vacunarse contra el COVID

La temporada 2023 en el tenis masculino finalizó con Novak Djokovic de regreso en la cima del ranking en el circuito ATP. A sus 26 años, el serbio volvió a terminar como el número uno del mundo por octava vez en su carrera y se convirtió en el primer tenista en llegar a las 400 semanas como el líder de la clasificación en un año en el que intercambió siete veces el liderazgo con el español Carlos Alcaraz.

El año de Nole fue superlativo. Ganó tres de los cuatro Grand Slams -triunfó en Australia, Roland Garros y el US Open; llegó a la final en Wimbledon-, se consagró en dos torneos Masters 1000 (Cincinnati y París) y festejó en el ATP Finals de Turín tras vencer en la final al italiano Jannik Sinner por un contundente 6-3 y 6-3.

De cara a lo que será la próxima temporada, Djokovic aprovechó su tiempo libre y concedió una extensa entrevista al programa 60 Minutos que se transmite por la cadena CBS de los Estados Unidos. Uno de los temas que se tocaron en la nota fue cómo vivió el serbio todo lo que sucedió hace casi dos años, en 2022, cuando fue deportado de Australia en la previa al comienzo del primer Grand Slam.

“Fuí, básicamente, declarado como el villano del mundo”, le respondió Djokovic al conductor Jon Wertheim en la charla que se produjo en la residencia del tenista serbio en Belgrado. “¿Pensás eso?”, repreguntó el periodista, a lo que el máximo ganador de Abiertos del tenis masuclino profesional en su historia, agregó: “Por supuesto. Básicamente, fue el mundo contra mí”.

“Tuve esa clase de experiencia en la cancha de tenis con multitudes que tal vez no me animaban, pero nunca antes en mi vida había tenido esta experiencia en particular”, dijo Djokovic en relación a sus vivencias en el contacto con el público durante los siguientes torneos del circuito tras ser deportado del país de Oceanía a principios del 2022.

Djokovic en la puerta para abordar un vuelo hacia Belgrado después de que una corte federal australiana ratificó la decisión del gobierno de cancelar su visa para jugar el Abierto de Australia en 202 (REUTERS/via REUTERS TV)

En la misma línea, el periodista le consultó al serbio sobre qué pensaba de aquellos que lo habían tildado de anti vacuna por no querer darse la dosis necesaria contra el COVID en la pandemia que afectó al mundo y generó restricciones de todo tipo en el deporte y otros ámbitos.

“Vos no estás en contra de la vacunación, solo que no quería una para vos”, fue lo que le expresó el periodista al jugador oriundo de Serbia. ¿Qué respondió el mejor tenista de los últimos años? “Exacto. La gente me declaró como anti vacuna. tampoco soy pro vacuna. Soy pro a la libertad de elegir”, explicó.

Además de hablar sobre la difícil situación que vivió hace un par de años, Djokovic también se refirió a su presente en el tenis mundial y cómo es enfrentarse a jugadores más jóvenes en el proceso.

“Creo que ahora mismo mi motivación adicional está en esos jóvenes que tienen hambre de éxito y están inspirados para jugar lo mejor que puedan contra mí. En cierto modo, ellos despertaron la bestia que hay en mí. Carlos Alcaraz es el jugador más completo que he visto en mucho tiempo, perder en Wimbledon me molestó tanto que luego tuve que ganarlo todo en América (risas). Esta rivalidad es una gran oportunidad para esforzarme más que nunca”, analizó quien venció en la definición del Abierto de los Estados Unidos al ruso Daniil Medvédev, casi una década más joven que el serbio.

Justamente, en relación a uno de sus grandes valores de su juego como lo es la fortaleza mental, Nole dio detalles de cómo mejoró en ese aspecto decisivo del tenis hoy en día. “No es un don con el que haya nacido, es algo que se trabaja. Yo la vengo trabajando durante años, hay diferentes técnicas, como la respiración consciente, esta es una parte fundamental. Especialmente, en momentos en los que estoy bajo presión. Hay momentos en los que puede parecer que estoy tranquilo y centrado, pero quizá se está gestando una tormenta dentro de mí. La mayor batalla siempre está dentro de uno, donde tenemos nuestras dudas y miedos. Lo siento en cada partido, es imposible pensar siempre en positivo o ser optimista todo el tiempo”.