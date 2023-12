De la chilena de Mateo al look de su vestimenta: Messi jugó con sus hijos a la pelota en el predio del Inter Miami

Lionel Messi jugó al fútbol junto a sus hijos en Miami

Lionel Messi aclaró en varias oportunidades que una gran parte de la decisión de aterrizar en Estados Unidos para defender los colores del Inter Miami fue dedicar mayor tiempo a su rol de padre. El astro argentino se encuentra de vacaciones tras culminar su primera temporada con el cuadro dirigido por Gerardo Martino y en el reciente fin de semana apareció en el predio del club para pasar un día junto a su familia. Completamente vestido de rosa intenso y con una zapatillas blancas, su presencia no pasó desapercibida.

Te puede interesar: Las imágenes del costado más paternal de Lionel Messi: de la lección de vida a Mateo a la merienda en familia que causó furor

La Pulga se ubicó junto a Antonela Roccuzzo en una de las gradas de las canchas auxiliares de Las Garzas y prepararon el mate para ver a sus hijos jugar al fútbol con sus respectivas categorías. Varios integrantes del City Soccer FC, rival de turno, aprovecharon la ocasión para sacarse fotos con el rosarino, filmarlo a escondidas al no poder creer su presencia a un lado del campo y hasta un delantero del equipo rival se animó a celebrar como Cristiano Ronaldo en el festejo de su gol.

Pero más allá de la actividad que se desarrolló con normalidad en Miami, el momento del día lo protagonizó Lionel cuando se puso a jugar un rato al fútbol junto a Ciro y Mateo mientras que Antonela y Thiago miraban desde fuera. En el primer fragmento se aprecia como el jugador de 36 años frena el balón con su pie zurdo, hace tres jueguitos y la tira en el aire. Sin embargo, el pase no gustó a su heredero y se la devolvió con la mano. Messi repitió la acción pero en este caso, su hijo se animó a tirar una chilena.

Messi se hizo presente en el predio del Inter Miami completamente vestido de rosa

En el segundo video, la Pulga vuelve a ser asistido por Ciro y tira un centro muy flotado desde atrás del arco. Quien filmó al argentino no siguió la trayectoria de la pelota pero se puede ver como la red se infla en lo que posiblemente fue una volea o cabezazo de Mateo. En el último corto, Lionel se lleva el balón hacia el córner y lanza al aire algunas indicaciones antes de dar un fuerte pase al ras del suelo.

Te puede interesar: Control dentro del área y definición cruzada de derecha: así fue el gol de Mateo Messi en las infantiles de Inter Miami

Con sus 11 años cumplidos en pasado 2 de noviembre, Thiago comparte el lugar de práctica con el campeón del mundo en el Florida Blue Training Center, donde se entrena el primer equipo. Su división compite en la Florida Academy League, a diferencia de la Sub 13, Sub 14, Sub 15, Sub 16 y Sub 17 que lo harán en la liga MLS Next. La integración de su primer hijo a la rutina de la institución podría llevar por el mismo camino a Ciro, 5 años, y Mateo, 8 años, ya que el trío se mostró en más de una ocasión divirtiéndose en el césped del DRV PNK Stadium al término de cada partido.