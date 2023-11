Hamilton señala a Alonso y da su versión sobre la pelea en Abu Dhabi: “El tipo frenó drásticamente”

Imagen de archivo de Alonso y Hamilton durante el GP de Canadá 2023 (F1).

El GP de Abu Dhabi sigue corriéndose incluso una vez vista la bandera a cuadros. Alonso cruzó la línea de meta en séptimo lugar, mismo cajón desde el que partía, tras haber exprimido al máximo el rendimiento de su AMR23 una vez más. El asturiano le ganó la batalla a Sainz por el cuarto puesto del Mundial de pilotos en una carrera para olvidar del piloto de Ferrari, condicionada por su mala clasificación del sábado. Fernando finaliza cuarto del Mundial, pese a todos los obstáculos, detrás los dos Red Bull y Hamilton. Todo ello conseguido con el que actualmente es el quinto coche de la parrilla en cuanto a rendimiento. “Me falta velocidad punta, soy el más lento en la recta”, afirmaba Alonso.

No pudo evitar que McLaren afiance la cuarta plaza del Mundial de Constructores, pero volvió a realizar una excelente maniobra con Hamilton para finalizar la temporada como la empezó, adelantando al británico, algo que siempre le da un regusto especial. Fernando se divirtió con un Aston Martin peleón. Hamilton se quejó por radio de un brake testing del asturiano que tiró de hemeroteca para responderle. “Es muy listo, entiende bien cómo funciona el deporte y tiene mucha experiencia… pero yo tengo más. Protestó que frené para luego adelantarlo. Hicimos lo mismo en Canadá 2012, los dos intentamos darnos el DRS al otro frenando en la curva cinco. Pero en los dos casos he ganado, así que bien”, aseguró.

Hamilton da su versión de los hechos

Ambos estaban protagonizando una dura batalla que finalmente se la llevó Fernando tirando de astucia. En el momento en el que estaban realizando varios adelantamientos entre sí, Alonso frenó en la curva 5 para que el británico tuviese DRS y le pudiera superar para más tarde devolverle el adelantamiento. Maniobra de la que se quejó Hamilton. “Estábamos a fondo a 400 o 300 metros antes de la curva, y yendo a 290 km/h y el tipo de repente frena drásticamente delante de mí”, explica el británico.

Fernando finaliza el año como el cuarto piloto con más puntos de un Mundial en el que podía haber estado más arriba si el estancamiento en el desarrollo del AMR23 durante el verano no hubiera sido tan agudo. Pero tampoco se puede pedir más en un año que era de transición para la escudería británica y Aston Martin ha estado por encima de las expectativas. El piloto revelación del año, con 42 años, una vez que ha tenido un coche medio para volver al podio. Cierra el año sin lograr la 33. Estuvo cerca, especialmente en Mónaco, pero le queda pendiente para el próximo curso.

Fernando Alonso durante el GP de Abu Dhabi (REUTERS).

Alonso al nivel de Verstappen

La igualdad reinó en la última clasificación de la temporada. Tan solo hizo falta consultar la tabla de tiempos una vez finalizada la Q1, tres décimas separaban a los diez primeros pilotos, para percatarse de lo apretado que estaría todo. Alonso superó con cierta holgura el primer corte y de forma más apretada la Q2, gracias a un último giro que se tradujo en la eliminación de Hamilton. “La verdad es que no me lo esperaba, porque en el libre tres hicimos cambios, ya de noche los hicimos al no poder rodar en el Libre 2, y por la mañana arrancamos 14 y 15, y de hecho estaba 15 en la Q1…”, contaba el asturiano.

Fernando lo consiguió, de nuevo, y ya son veinte el número de veces que ha logrado colarse en la Q3, ningún piloto de la parrilla le supera. Tan solo Leclerc y Verstappen han sido capaces de igualarlo esta temporada. Especialmente meritoria ha sido la de este sábado, al ser el antepenúltimo piloto de la parrilla en cuanto a velocidad punta respecta. Tan solo en cuatro ocasiones de 24 no ha conseguido llegar hasta la última tanda clasificatoria. “Voy a cerrar bien el año, seguro y voy a pensar que acabo 7º en pilotos y si hay alguna mejora bien, pero cambia poco, no voy a recordar 2023 por la posición en el campeonato, sino por los podios y por volver a sentirme competitivo”, expresó.