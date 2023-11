Sangrienta interna de la barra de Lanús: la historia de una sucesión sin fin que tiene con cinco nuevos detenidos

Hay nueve prófugos de la Justicia que enfrentan cargos cuyo castigo podría ser la cadena perpetua

El 30 de julio de este año una nueva muerte enlutaba al fútbol argentino. En la previa del partido entre Lanús y Barracas Central en el estadio del Granate, estalló la interna a 500 metros de la cancha, en plena Plaza Sarmiento cuando había decenas de chicos jugando, y hubo una balacera donde Jonathan Borda, uno de los hombres más importantes de la facción disidente apodada El Ceibo, terminó asesinado con un tiro en la cabeza. Ahora, cuatro meses después, acaba de caer toda la primera línea de la facción oficial de la barra, la de Villa Sapito, acusada del homicidio. Cinco líderes fueron detenidos y otros nueve están prófugos, entre ellos el jefe de la popular por entonces, Mario Groli, alias El Laucha. Entre los que terminaron tras las rejas está también Julián Goncebate, el hijo del líder histórico de la tribuna, Diego Goncebate alias Fanfi, quién por entonces estaba detenido purgando una pena de prisión desde 2018 por un homicidio. Pero igual está apuntado por el fiscal Martín Rodríguez, a cargo de la investigación: hay un testigo de identidad reservada que asegura que la masacre fue organizada desde la cárcel por él.

La historia tiene además aristas peculiares: al fiscal le costó encontrarle la punta al ovillo porque las primeras declaraciones de las fuerzas de seguridad abocadas al hecho daban cuenta de que era la gente de El Ceibo la que había ido a atacar a la facción oficial a la Plaza Sarmiento. Como buen funcionario judicial, Rodríguez tomó nota pero siguió indagando y descubrió que era al revés: que los disidentes habían sido convocados por los de Sapito a ese lugar supuestamente para acordar la paz y darles una porción del negocio de reventa de entradas y puestos de comida y bebida pero eso fue simplemente una emboscada: apenas llegaron les tiraron a matar para dejar en claro que no había lugar para nadie más en el negocio de la barra brava. Y hay un dato que corrobora que estaba todo planeado desde antes: en las cámaras de seguridad se ve cómo un barra recibe una llamada por teléfono y de inmediato varios más empiezan a decirles a las familias que estaban disfrutando de una tarde de sol que debían irse, debían dejar la plaza porque se venía la pelea. Ese despeje de la zona de esparcimiento fue clave para que sólo quedara una víctima fatal porque caso contrario la tragedia habría sido inconmensurable.

Diego Goncebate, alias Fanfi, líder histórico de la barra de Lanús

La guerra había comenzado poco tiempo atrás. Históricamente esa tribuna estuvo dominada por el barrio de Monte Chingolo. Pero a comienzos del nuevo siglo, empezó a tallar fuerte un grupo de Villa Sapito con Diego Goncebate a la cabeza, quien además de acumular poder en la cancha empezó a tejer relaciones con la política. Primero con la intendencia que por entonces manejaba Darío Díaz Pérez y después con Marcelo Mallo, creador de la ONG Hinchadas Unidas Argentinas. Ese poder le permitió no sólo ganar la tribuna sin tener que enfrentarse a Monte Chingolo, que se rindió al nuevo reinado, sino también empezar a gestionar cooperativas que manejaban contratos con el municipio y también convirtiéndose en la zona en un administrador de planes sociales y en gerenciador de seguridad privada de los boliches del Sur del GBA. Al principio todo iba sobre rieles hasta que los beneficios del Mundial 2010 no alcanzaron a todos. Un grupo disidente de Villa Sapito le planteó el desafío y en un enfrentamiento violentísimo que dejó un muerto y siete heridos en 2012, sus rivales cayeron derrotados. Para no tener que sufrir otra escisión, convocó a un grupo de Villa Obrera a sumarse a sus filas, con Matías El Polaquito Soto como líder. El problema lo tuvo dos años más tarde, cuando Villa Sapito ya había dejado atrás sus alianzas con el kirchnerismo y el peronismo tradicional para acercarse al Pro. A Soto lo convencieron del kirchnerismo de jugar para ellos y en esa disputa se abrió otra guerra interna en la barra de Lanús que volvió a ganar Goncebate, a punto tal que Soto terminó condenado por varios delitos a nueve años de prisión.

Con semejante espaldarazo, pensó que su reinado duraría para siempre. Pero, en 2017, durante la intendencia de Néstor Grindetti, hubo un extraño robo de los sueldos que debían ir a los empleados de limpieza de las cooperativas que trabajaban en el municipio y todos vieron la sombra de Fanfi por detrás. Justo el hombre que le había permitido entrar a los lugares más complicados para hacer campaña política. Y comenzó a perder influencia. Y al año siguiente fue detenido por un homicidio en Luján. Detrás quedaban los tiempos en que lideraba la barra argentina en los Mundiales de Sudáfrica y Brasil. Terminó en el penal de Mercedes, pero se ocupó desde ahí de seguir manejando los hilos de la tribuna. Primero puso en el lugar a Carlos Molido, alias Repacha, su número dos en los mejores tiempos y con preeminencia en la Villa La Fe. No duró demasiado: a mediados de 2019 recibió dos disparos en una disputa con la gente de Villa Obrera y prefirió bajarse del paravalanchas y mudarse a Florencio Varela. Ahí asumió el lugar Carlos Ariel Roberto, que también tenía injerencia en las cooperativas. Y el Gordo Roberto logró pacificar la tribuna haciendo una alianza con todos los barrios que contienen a la barra de Lanús. Pero Roberto cayó preso también, en su caso el año pasado en una causa por lavado de dinero, estafas y falsificación y hubo que rearmar todo de nuevo.

Ahí Fanfi decidió que el nuevo líder sea El Laucha, un hombre con poder sobre un grupo grande de Lanús Este. Claro que el Laucha tenía métodos menos conciliatorios para dividir los dividendos de la barra y se fueron generando micro conflictos sobre todo con un grupo de la zona de El Ceibo. Y todo estalló a mediados de julio, en la previa del clásico con Banfield, cuando se negó a darle mayor cupo de entradas para reventa, dos puestos al paso de venta de comida callejera y tres cuadras para estacionamiento. Ahí uno de los integrantes de la facción disidente, apodado Maycol y con mucho peso, dijo que entonces iban a tener que tomar la barra. Por eso hubo una pelea en la calle minutos antes del partido y tras el mismo, gente de la oficial fue a El Ceibo a tirotear las casas de quienes lideran ese grupo. La situación era explosiva y terminó por desatarse aquel 30 de julio. Lo raro es que la Policía de la zona, al tanto de la situación, no le avisó al Aprevide, el órgano de seguridad deportiva provincial, de lo que podía venirse. Es más, según testigos que declararon en la causa, en esa plaza siempre hay consigna policial y esa tarde había desaparecido por arte de magia. Como si fuera una zona liberada. A tal punto el fiscal lo considera así que decidió acusar por encubrimiento agravado a altos funcionarios policiales y pidió el allanamiento de la comisaría Segunda de Lanús y la Jefatura Departamental por entender que quisieron direccionar la investigación para culpar a la facción disidente y dejar libre de culpa y cargo a la oficial, cuando según se desprende ahora fue exactamente al revés.

“Que preguntado para que diga si en la plaza Sarmiento al momento del hecho había personal policial, manifiesta no, no había policía ese día, eso fue más raro también, porque en todos los partidos esa plaza tiene policía, en la puerta del boliche Fantasía, alrededor de la calesita de la plaza, algún móvil de la bonaerense, del comando, de la local o de los autos negros de Seguridad Ciudadana. Ese día no había un solo policía”, es la declaración judicial de uno de los testigos.

Otro afirma: “Todas las parrillas y puestos de comida tienen protección de gente de la barra, porque le pagan a la barra para poder vender ahí, de hecho puedo decir quién es el encargado de cobrarle a las parrillas, El Gordo Maxi, que es hermano del tuerto Iván -Del Bajo-, a veces también iba El Chapa a cobrarles”. En la causa también se habla sobre la reventa de entradas, de ropa oficial y del merchandising del club, se dan datos sobre en qué autos y camionetas se guardan las armas que se llevan siempre a la cancha y se apunta sobre la complicidad de un directivo del club cuyo nombre este medio mantiene en reserva puesto que por ahora no está imputado en el proceso.

Lanús jugará su último partido de la temporada este lunes pero de visitante, ante Estudiantes. Habrá que ver qué pasa ahora con la barra, cuyas pertenencias, banderas y bombos, también fueron secuestradas en los allanamientos. El líder histórico, Fanfi Goncebate, salió de prisión a fin de agosto y volvió a la tribuna. Está acusado de haber instigado el hecho pero por ahora el juez consideró que no hay prueba suficiente para mandarlo preso y espera ver qué material se encuentra en los teléfonos de los cinco barras detenidos y de los que se fugaron para ratificar o cambiar de opinión. Todos están acusados de homicidio agravado que prevé pena de prisión perpetua.