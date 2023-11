La impactante secuencia de la lesión de un árbitro en la Bundesliga que se rompió los ligamentos: “Esto no puede ser verdad”

Un árbitro se lesionó en medio de un partido en Alemania

El virus de las lesiones continúa en aumento en el fútbol internacional. A las bajas de Neymar y Gavi, entre otros, por rotura de ligamentos, se le sumó de manera impensada la del experimentado árbitro mundialista Felix Brych, quien se marchó con molestias en su pierna derecha tras el final del primer tiempo en un partido por la liga alemana.

El referí de 48 años estaba disputando un encuentro clave para su carrera profesional, el número 344 con el que iba a igualar el récord de más partidos dirigidos en la Bundesliga, sin embargo, a los 32 minutos un dolor en su rodilla dejó ese registro a medio hacer.

En las imágenes se pudo ver el momento en el que la rodilla de Brych se dobló por completo lo que hizo que cayera inmediatamente al césped. Luego, mientras seguía de cerca un ataque del Frankfurt, sintió un puntazo que lo dejó rengueando cerca del área y sin poder continuar con su labor. Inmediatamente fue atendido por los médicos, quienes le pusieron una venda para sostener la rótula.

Si bien siguió dirigiendo el resto del primer tiempo, para el complemento tuvo que cederle su lugar al cuarto árbitro Patrick Schwengers por consejo de los médicos.”Me dijeron que sería arriesgado continuar”, relató tras el encuentro y agregó: ”Me tumbé en el suelo dos veces y pensé: ‘Esto no puede ser verdad’. Ya me di cuenta de que mi rodilla no estaba bien”.

El árbitro no pudo terminar el partido

Después que se llevó a cabo una resonancia magnética en la zona afectada, la Federación Alemana de Fútbol emitió un comunicado oficial en el que explicó que la duración de la rehabilitación de Brych no tiene un tiempo estimado y que dependerá de la evolución. Generalmente, una lesión de ese calibre suele demandar más de seis meses de inactividad.

“Es como es. Así es la vida. Ahora estoy aquí y tengo el récord. Eso me complace. Por otro lado estoy deprimido”, se lamentó Brych, que a sus 48 años igualó la marca de Wolfgang Stark con su partido dirigido número 344 en la Bundesliga.

El árbitro alemán hizo su debut en la Bundesliga el 28 de agosto del 2004 en un partido entre el Hertha BSC y el FSV Mainz. A partir de allí, su carrera fue en ascenso y entre sus palmarés cuenta con dos duelos dirigidos en el Mundial de Brasil 2014 y uno en el de Rusia 2018. Así como también varias apariciones en competencias de élite como la Champions League, Europa League, Mundial de Clubes y Juegos Olímpicos (2 en Londres 2012).

“Por supuesto, estoy orgulloso porque este número también expresa una cierta longevidad”, señaló antes del último encuentro en el que impartió justicia. “Como los árbitros nunca podemos ganar nada, nos definimos por esos récords”, sentenció.

Frych sufrió una rotura de ligamentos cruzados