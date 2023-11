Mauro Icardi gritó otra vez y es el máximo goleador de Turquía: los implacables números en Galatasaray que lo acercan al Real Madrid

Los números hablan por él. La decisión de Mauro Icardi de emigrar al fútbol de Turquía fue un acierto. La mejor manera de relanzar su carrera tras quedar más marcado por los conflictos que por los goles durante sus últimos meses en el PSG de Francia. El delantero argentino de 30 años desembarcó en el Galatasaray hace dos temporadas y desde ese momento se convirtió en la figura de un plantel con muchas estrellas. Durante los últimos días, su apellido volvió al radar de las grandes ligas para sonar como posible reemplazante del lesionado Vinicius Jr. en el Real Madrid y él respondió con goles.

Por la 13ª fecha de la Superliga turca, Galatasaray recibió en el RAMS Park al Alanyaspor y Mauro fue el encargado de guiar el equipo a la victoria con un gol y dos asistencias en el 4-0 definitivo. Ese desempeño le permitió llegar a 11 gritos en 13 presentaciones del torneo –12 como titular– y superar al bosnio Edin Dzeko del Fenerbahce (10) en la tabla de máximos artilleros.

El belga Dries Mertens, de extensa trayectoria en el Napoli, sumó dos tantos y un pase gol en el resultado que completó el marfileño Wilfried Zaha.

El atacante que debutó en Sampdoria, brilló en el Inter de Milan y tuvo una estadía agridulce en el PSG francés tiene además una gran cosecha en Champions League esta temporada con el Galatasaray. En los 8 juegos que disputó sumó 5 tantos en un equipo que debió afrontar las fases previas y hoy se ubica en la tercera colocación del Grupo A con cuatro puntos detrás de Bayern Múnich (12) y Copenhague (4), pero por delante de Manchester United (3). El próximo miércoles recibirá a los ingleses en Turquía y el martes 12 de diciembre irá a Dinamarca en busca del boleto a los octavos de final en la última fecha de la zona.

Hay que recordar que Mauro ya tuvo un gran rendimiento en la liga turca apenas arribó cuando colaboró con 22 anotaciones en los 24 partidos que disputó para el equipo que se coronó campeón. La tabla de máximos goleadores la lideró por entonces el ecuatoriano del Fenerbahce Enner Valencia (29) seguido por el senegalés Mbaye Diagne del Fatih Karagümrük (23). Es decir que en total, en los 47 juegos oficiales que protagonizó con el Galatasaray, ya sumó 39 goles.

Tras ser campeón del torneo el año pasado, su equipo otra vez está peleando por la cima del certamen. Ganó 11 de los 13 partidos que afrontó (perdió 1 y empató el restante), lo que lo ubica en la cima con 34 puntos por delante de Fenerbahce (31) que jugará mañana ante el Karagumruk. Mucho más atrás se posicionan Adana Demirspor, Trabzonspor, Besiktas y Kayserispor todos con 22 unidades.

En la previa al choque de esta fecha, el agente Elio Letterio Pino habló con el medio turco Fanatik y confirmó que el argentino está en la lista del Merengue ante la baja de Vinicius Jr. “Todavía no hay ninguna oferta oficial. Estoy en Madrid ahora mismo (por ayer). El Real Madrid no ha hecho ninguna oferta por Icardi. Todavía no han hecho una oferta oficial. Pero estamos hablando con los responsables del Real Madrid. Iré a Estambul el lunes para reunirme con Erden Timur. Veré el partido Galatasaray - Manchester United de la Liga de Campeones el miércoles. Por supuesto, también pasaré tiempo con Mauro. No puedo decir nada más por ahora”, sentenció.