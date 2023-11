Nuevo desafío para Rodolfo De Paoli: será el nuevo DT de un equipo de un equipo de Primera División

Rodolfo De Paoli dirigió a Real Pilar, Nueva Chicago, Barracas Central y Patronato (@fotobairesarg)

La partida de Alfredo Berti dejó huérfano el cargo de entrenador en Independiente Rivadavia. La victoria contra Almirante Brown para ser campeón de la Primera Nacional, seguido del consecuente ascenso a la Liga Profesional, estuvo acompañada de la búsqueda inmediata de un reemplazo para encarar la próxima pretemporada con la mira puesta en conservar la categoría.

Luego de jornadas sin confirmaciones, la búsqueda habría terminado este viernes después de que la dirigencia de la Lepra llegó a un “acuerdo de palabra” con Rodolfo De Paoli para asumir en la dirección técnica, según informó el periodista Germán García Grova. Será la sexta experiencia en el cargo después de una breve estadía en Patronato.

El ex ayudante de José Turu Flores en Riestra, Argentino de Merlo, Dock Sud y Liniers se lanzó como conductor principal en noviembre de 2017 para asumir las riendas de Real Pilar. Se alejó a mitad de 2018 y su siguiente desafío fue Nueva Chicago. Ganó 2 de 13 partidos con la entidad de Mataderos y se fue a poco menos de seis meses desde su llegada.

El relator deportivo cosechó el logro más importante de su corta carrera como DT en Barracas Central. En su primera etapa en el Guapo, De Paoli se impuso en 17 de 41 encuentros hasta conseguir el ascenso a la Primera División en la final del Reducido contra Quilmes. Tres derrotas consecutivas en igualdad de presentaciones dentro de la máxima categoría le pusieron punto final a su ciclo.

Tuvo dos etapas en Barracas Central, en las cuales logró un ascenso (NA)

Sin embargo, regresó seis meses después para encarar la segunda etapa hasta abril de 2023. La irregularidad marcó su presencia con 8 triunfos, 8 empates y 9 caídas en 25 duelos. Es parte de la campaña actual (fue reemplazado por Sergio Huevo Rondina), en la que Barracas Central está en la 21° ubicación de la tabla anual con 48 unidades, alejado de la permanencia y la clasificación a copas.

Pocas semanas después de su salida, fue elegido por Patronato y tuvo el privilegio de comandar el histórico triunfo por 1-0 ante Atlético Nacional en Colombia en el cierre de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Luego de finalizar tercero en el Grupo H, cayó eliminado por Botafogo de Brasil en los 16avos de final de la Copa Sudamericana.

Por otro lado, Berti, el entrenador saliente en Independiente Rivadavia, es uno de los candidatos a asumir en Newell’s, ya que Gabriel Heinze confirmó su despedida al término de su contrato con fecha de caducidad el 31 de diciembre. “No creo que haya un regreso, porque vine de las dos maneras en las que creo que puedo ayudar al club: como futbolista y como entrenador. Desde otro lado no me veo. No pienso en una revancha porque, en mi consideración, muchísimas cosas se hicieron muy bien. Nunca se sabe qué puede pasar, pero es difícil”, había afirmado el Gringo en conferencia de prensa.