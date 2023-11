Franco Colapinto debutará en la Fórmula 2: de su reflejo en Ayrton Senna a llegar a las puertas de la Fórmula 1

Franco Colapinto integra la academia de Williams y probará un auto de Fórmula 1 (Prensa Williams Racing)

Se viene un fin de semana muy especial para el argentino Franco Colapinto, ya que debutará en la Fórmula 2. Será en la última fecha que se disputará en el circuito de Yas Marina, en Abu Dhabi, en el marco del Gran Premio de Fórmula 1 que también cerrará su temporada. El joven de 20 años se estrenará con el equipo MP Motorsport, el mismo con el que corrió este año en la Fórmula 3. Será clave toda la experiencia que pueda recoger en pista con un nuevo auto y sistemas de carreras, ya que incorporará las estrategias con las paradas en los boxes con el cambio de gomas. Infobae habló con el corredor de Pilar antes de unos días que serán inolvidables y que incluirán la prueba en un Williams FW 45 de F1.

“Estoy muy feliz. Es algo que estaba esperando desde hace mucho tiempo. Me preparé muy bien para Abu Dhabi”, afirma sobre esta posibilidad. Cabe recordar que en 2024 correrá la temporada completa en la antesala de la Máxima con la misma escudería neerlandesa. Para poder llegar bien afilado comenta que “ahora estamos intentando conseguir presupuesto para algunos tests”, misión que está a cargo de sus representantes María Catarineu y Jamie-Campbell-Walter, responsables de la empresa Bullet Sports Management.

“Va a ser muy importante la carrera que voy a hacer en Abu Dhabi. Me va a servir mucho para debutar, conocer todos los procedimientos, entender cómo es un fin de semana de Fórmula 2 y no hacerlo en un día de tests. Es un privilegio y me va a ayudar”, destaca el bonaerense oriundo de Pilar.

Sobre las detenciones en los boxes sostiene que “al final, las paradas es un factor más que tiene la Fórmula 2. Muy complicado con todos los virtual safety cars (autos de seguridad virtuales). Me tendré que acostumbrar a cómo hacen las estrategias los equipos, cómo reaccionan los pilotos cuando suceden estas cosas. Habrá que estar muy atento. Es una carrera a pura estrategia. Nunca hice esta clase de pits stops (paradas en boxes)”.

Colapinto junto al Williams FW45 en los boxes de Interlagos, donde fue invitado por la escudería inglesa (Prensa Williams Racing)

Cabe recordar que el martes próximo, en el mismo escenario, probará un Williams FW 45 usado esta temporada. Franco continuará en la academia de pilotos del histórico team inglés de F1. “La gente de Williams está muy contenta. Me ayudaron mucho a tener buenos resultados. A acostumbrarme a los circuitos que no conocía. Me ayudaron a preparar muchas carreras”, asevera.

En el simulador de Williams de F1 pudo tener una primera referencia de circuitos que aún no conoce como Hungría.

El año próximo se estrenará un nuevo coche y Franco no advierte que esto pueda abrir el juego para todos los competidores y que dependerá del equipo que más rápido pueda lograr una mejor puesta a punto en los autos. “Si bien en realidad el auto se ve diferente, es prácticamente igual. El motor es igual. Lo único que cambia es el paquete aerodinámico. Eso no cambia mucho el set up (puesta a punto) ni nada por el estilo”, explica.

“Si bien los equipos van a tener que buscar una puesta a punto diferente, sigue siendo casi el mismo coche. Las gomas son las mismas (tema clave). Es un auto nuevo, no como en otras temporadas. Hay que ver cómo trabajan los equipos cuál es el que encuentra cómo hacer más eficiente el auto en cuanto a la parte aerodinámica. Después trabajar bien con los mecánicos, los ingenieros. Nuestro equipo lo conozco mucho y es gente que trabaja en la evolución de la Fórmula 2″, añade.

El nuevo auto de la Fórmula 2 que fue presentado en la última fecha disputada este año en Monza (@Formula2)

Como indicó lo que cambiará en el nuevo coche es la configuración aerodinámica. El monoposto es un Dallara que lleva un motor Mecachrome V6 turboalimentado de 3,4 litros y con una potencia de 620 de caballos. El auto pesa unos 787 kilos y la nueva versión luce más agresiva, con un alerón trasero inclinado hacia ambos lados. Ese coche es el que se usará en las próximas tres temporadas. Usan gomas de 18 pulgadas al igual que la Fórmula 1.

En cuanto a la parte deportiva, la Fórmula 2 también tiene dos carreras el fin de semana, el sábado con la Sprint (120 km o 45 minutos), y el domingo, con una carrera larga (170 km o 60 minutos) que incluye cambios de los cuatro neumáticos. La clasificación (30 minutos) del viernes ordena la grilla de la carrera del domingo y para la Sprint se invertirán los diez primeros de la clasificación.

Los autos usan el DRS, el sistema que permite movimiento del alerón trasero que permite una mejor penetración del aire y más velocidad para el auto que viene detrás. Esto facilita los sobrepasos. Puede emplearse a partir de la segunda vuelta o puede verse modificado por los comisarios deportivos por temas de seguridad. Las zonas de uso serán las mismas que emplea la F1 y también siempre que haya menos de un segundo de diferencia entre los coches.

Colapinto viene de realizar una rehabilitación luego de su fractura en la clavícula izquierda y en Europa llevó a cabo su preparación física para su primera vez sobre un Fórmula 1 y su debut en Fórmula 2, donde su compañero será el noruego Dennis Hauger (20 años), ex integrante del programa de pilotos de Red Bull y campeón de la Fórmula 4 Italiana (2019) y de la Fórmula 3 (2021).

Franco Colapinto, María Catarineu, el piloto Ferdinand Habsburg (también representado por Bullet) y Jamie Campbell-Walter (@BulletSportsMgt)

Respecto de los objetivos en la primera temporada de F2, indica que “es prematuro. Ni siquiera me subí al auto ni empecé a trabajar con los ingenieros. Falta mucho todavía por recorrer. Obvio que será un año muy importante y tengo muchas ganas de que salga todo bien, pero es un largo camino por recorrer. Habrá que ir carrera tras carrera. Vamos a tratar de trabajar juntos. Yo, de aprender lo que más pueda de mi compañero de equipo, que tiene más experiencia. Empezar a entender cómo funciona el auto. Si bien no voy a tener mucho tiempo para entrenar, se trata de cómo funciona todo en un fin de semana de carrera, el trabajo del equipo, acostumbrarme a todo eso en poco tiempo y tratar de extraer lo máximo que pueda”.

Una vez concluido el campeonato de la Fórmula 3 en el que terminó cuarto producto de dos victorias y cinco podios, en la Argentina se generó un furor en las redes sociales ya que el futuro de Colapinto estaba en duda ante la falta de presupuesto para confirmar su temporada en la Fórmula 2.

Franco cuenta que ese aluvión popular “ayudó un montón. Fue una locura lo de las redes sociales. Hicieron algo grande para que las empresas se fijen en mí. Tengo un nuevo sponsor, como Globant y Martín Migoya, y Bizarrap que se sumó. O muchas empresas también se contactaron, porque en ese momento estábamos complicados y en eso me ayudó mucho, como la gente que nos sigue apoyando, Matías Lammens con Visit Argentina y Santiago Carreras de YPF”.

Ensayo de cambios de gomas de Franco Colapinto con el auto de la Fórmula 2 (@francolapinto)

En tanto que hace un tiempo manifestó que se sentía identificado con Ayrton Senna. Para ampliar el tema explica que “son cosas personales. Leí algunos libros y vi la película (”Senna”, documental de 2010). Al ser dos latinos, él vivió cosas complicadas en la F1 y en el camino hacia la F1. Al final, ver que él llegó, que estuvo en la cima, con un montón de dificultades, me hace pensar que yo también sufrí y me sacrifiqué mucho y lo veo en mi trayecto. Hubo algunos momentos de cada uno y me siento muy identificado. Ojalá pueda llegar a donde llegó él. Es un ejemplo a seguir”.

Franco tomará contacto por primera vez con el auto de Fórmula 2 este viernes con la única práctica libre a las 4.05 (45 minutos) de madrugada. Luego, a las 8.00, se realizará la clasificación (30 minutos). El sábado se disputará la carrera Sprint a las 9.20 (120 km o 45 minutos) y el domingo el competencia principal se llevará a cabo a las 6.15 (170 km o 60 minutos) de la mañana. La actividad podrá seguirse por ESPN y Star +. Como ocurrió en la Fórmula 3 hay una gran expectativa por la presencia de Colapinto y con seguridad las redes sociales arderán.

Luego de ser campeón argentino de karting, Franco Colapinto emigró Europa con 14 años y fue campeón de la Fórmula 4 Española en 2019. Fue tercero en la Fórmula Renault Europea en 2020, cuarto en la Fórmula 3 en 2023 y desde 2018, suma 22 victorias en distintas categorías promocionales.

Este fin de semana pegará el salto a la antesala de la Máxima y 48 horas más tarde se subirá al Williams FW 45 en el Rookie Test. Luego, del 29 de noviembre al 1 de diciembre, formará parte de las pruebas de post temporada de la Fórmula 2. Se viene la semana más intensa de su vida para el argentino que más cerca está de la F1.