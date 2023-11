Dolor en el deporte argentino por la muerte de un jugador de hockey de Vélez

Un jugador de hockey de Vélez murió a los 42 años

En las últimas horas, una noticia generó conmoción en el hockey argentino. Agustín Paoli, emblema de la primera división de Vélez Sarsfield, murió a los 42 años. “La familia del hockey fortinero, y toda la Institución, lamenta el deceso de un hombre que dedicó gran parte de su vida al crecimiento del deporte de las bochas y los palos”, indicó el club en un comunicado que difundió a través de su sitio oficial.

“El sentido de pertenencia lo guió a querer siempre más para su Club. Ya sea como jugador o colaborador, brindó en todo momento su compromiso total y alegría permanente para que el hockey siga creciendo en El Fortín, tanto hombres como mujeres. Desde la institución enviamos el más sentido pésame a los familiares y amigos de Agus”, fueron las palabras que usó la institución de Liniers para recordar a un personaje que marcó uno de los tantos deportes de El Fortín.

Por su parte, a través de las redes del hockey de Vélez no ocultaron su tristeza por el fallecimiento de Paoli. “No hay palabras, de verdad que no hay, hoy se fue Agus, jugador, capitán, amigo, colaborador, el de los ojos dulces y la sonrisa siempre en su cara, el que ayudaba cuando era necesario y cuando no también, el que queríamos todos, el que estaba siempre, el incondicional, el que todos tienen una anécdota, el que amaba a Vélez y sus amigos, el que preferiría que nos riéramos pero hoy lloramos”, escribieron en su cuenta de Instagram.

“Tenemos el corazón roto… y así va a quedar por mucho tiempo. Agus gracias por tanto, te vamos a extrañar siempre”, concluyó el sentido mensaje.

Agustín Paoli también era entrenador de categorías menores en el club San Cirano

Rápidamente, las publicaciones se llenaron de comentarios para recordar a una persona que, según ellos mismo indicaron, fue un bastión importante para el desarrollo del hockey en Vélez. “El eterno capitán, siempre en nuestros corazones, no hay palabras para explicar el vacío que vas a dejar en el club. Gracias por todo lo que diste por Vélez , te vamos a extrañar muchísimo”, escribió Tomi Ballesteros. Por su parte, Martín Iten, también lo recordó: “No hay palabras. Se me parte el corazón… no lo puedo creer. Hoy te lloramos querido Agus… pero todos mis recuerdos con vos son con tu sonrisa única. Te voy a extrañar”.

Más allá de la huella que dejó en Vélez, Agustín también fue parte de otro club con mucha tradición en el hockey como San Cirano. Allí, Paoli trabajó como entrenador en diferentes categorías. “Lamentamos informar el fallecimiento de Agustín Paoli, entrenador de 5ta, 7ma y colaborador de PS de Hockey del Club. En este difícil momento acompañamos a familiares, amigos y seres queridos de Agustín. Te vamos a extrañar, siempre. Q.E.P.D.”, fue el mensaje que utilizó la institución para recordarlo.

Al igual que sucedió en las otras publicaciones, esta también estuvo repleta de personas que recordaron a Agustín. Así fue el caso de Josefina: “Esa sonrisa, mi vida entera, mi familia. La mejor persona que conocí en mi vida. Única en este planeta. Te amo amor con todo mi corazón y te extraño como nunca. Gracias San Cirano el estaba muy feliz de estar ahí con ustedes”, escribió alguien muy cercano al jugador de hockey.