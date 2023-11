Un campeón del mundo con Argentina confesó ser sonámbulo: la inquietante anécdota con un compañero en Qatar

Thiago Almada sorprendió con una anécdota en el Mundial de Qatar

“Lo prometido es deuda. 𝐌𝐚𝐭𝐞𝐜𝐢𝐭𝐨 𝐌𝐚𝐫𝐭𝐞𝐬: 𝐄𝐩𝐢𝐬𝐨𝐝𝐢𝐨 𝟑 con Thiago Almada”, sorprendió la cuenta oficial de Twitter del Atlanta United, junto a la publicación de un video en el que Thiago Almada reveló los secretos más íntimos de su vida en Estados Unidos. En una entrevista distendida y con clima risueño, el volante campeón del mundo en Qatar 2022 habló sin casete.

Te puede interesar: Kylian Mbappé reveló detalles desconocidos de su convivencia con Messi y explicó qué cambió Leo para seguir siendo el mejor del mundo

Con una muestra de cómo prepara la tradicional infusión argentina, el ex Vélez reconoció que después de cada siesta se despierta al ritmo de la música para acompañar unos mates vespertinos. “Si hay algún partido, me lo pongo a ver. Y si no hay nada me engancho a jugar a la Play con varios amigos”, explicó la figura de la MLS. En el mano a mano, el futbolista remarcó que prefiere dedicarle su tiempo al Call of Duty por encima del Fortnite. “Me va bastante bien, me defiendo muy bien. Tengo varios amigos que saben jugar y yo los acompaño un poquito”, remarcó con una sonrisa cómplice.

“Tengo a varios amigos que están en Argentina y a veces nos ponemos a jugar con Ángel Correa, que está en Madrid”, continuó Thiago Almada y remarcó que al ex delantero de San Lorenzo lo considera “una gran persona”. “Le tengo un gran cariño y logramos hacer una linda amistad. Tuvimos la suerte de que nos hayan llamado (a la Selección) a los dos juntos para ir al Mundial”, subrayó.

Te puede interesar: Pese a los goles de Thiago Almada y Pablo Solari, la selección sub 23 de Mascherano perdió 5-2 ante Japón

En referencia al vínculo que formó con el atacante que se desempeña en el Colchonero del Cholo Simeone, Almada recordó una anécdota increíble que vivió junto a su colega en el torneo de Medio Oriente: “Yo soy un poco sonámbulo y una noche me levanté y empecé a hablar solo. Ángel se asustó mucho. Al otro día me dijo que se había tapado todo con las sábanas y se dio vuelta, porque estaba todo cagado. Fue una risa”.

Amigos y compañeros en Lusail CityFoto: David Ramos - FIFA/FIFA via Getty Images

Finalmente, la estrella del Atlanta United también apeló a su memoria para describir lo que sintió el día que lo llamó Lionel Scaloni para confirmarle que iba a ser parte de la delegación albiceleste en el país del Golfo. “Estaba en el dentista con la boca abierta. Cuando me sonó el teléfono y vi que era el entrenador, le pedí que parara y me alejé para poder hablar. Y cuando me lo dijo no pude aguantar las lágrimas. Me puse a llorar”, destacó.

Te puede interesar: Álvaro Morales responsabiliza al Tuca Ferretti de la llegada del Tata Martino como DT de la Selección Mexicana: “Fue su culpa”

Antes de cerrar el ciclo divertido en las redes sociales, el ídolo del Fortín se atrevió a describir a su compañero Mosquera, quien suele improvisar pasos de bachata antes de los partidos. “Baila muy bien. Es muy divertido cuando lo hace”, subrayó. Y reconoció que los más facheros del vestuario son “Clément Diop y Camavinga, que se visten bien y le ponen onda”.

Actualmente, el jugador estuvo concentrado con el seleccionado Sub 23 liderado por Javier Mascherano, con el que realizó una gira por Asia y cayó frente a Japón 5 a 2 en un duelo preparatorio de cara al Preolímpico que se disputará en enero.

Cabe señalar que el gran objetivo albiceleste es clasificarse a París 2024 y para eso deberá tener un buen desempeño en el Preolímpico que se disputará a comienzos del próximo año en Venezuela en 2024. Allí, la Albiceleste resultó cabeza del Grupo B, que estará conformado además por Uruguay, Chile, Paraguay y Perú. Aunque todavía no está publicado el fixture, sí se conocen las fechas de inicio, final y ciudades sede: será desde el 20 de enero hasta el 11 de febrero del año próximo en Caracas, Valencia y Barquisimeto.

En cuanto al sistema de disputa, los cinco integrantes de cada grupo jugarán entre sí y las dos selecciones mejor posicionadas se clasificarán a la Fase Final. En esta última ronda en la que participarán cuatro equipos, también se llevará a cabo una rueda de todos contra todos y quienes finalicen en los dos primeros lugares sellarán su boleto para los Juegos Olímpicos de París.

Vale mencionar que ya hay algunos países clasificados para la gran cita. Además de Francia, por ser el organizador, tienen su pasaje Estados Unidos, República Dominicana (Concacaf), España, Israel, Ucrania (UEFA), Egipto, Mali, Marruecos (África) y Nueva Zelanda (Oceanía). Restan conocerse a los tres asiáticos que saldrán de la Copa Sub 23 de la AFC que se llevará a cabo en Qatar en enero de 2024, los dos sudamericanos y un cupo restante que se definirá en un repechaje internacional entre un seleccionado africano y asiático.