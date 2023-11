Las feroces críticas al DT de Brasil por llegar a la práctica en el helicóptero de Neymar antes del clásico ante Argentina

Fernando Diniz dialoga con Rodrygo en el entrenamiento de la selección de Brasil, previo al duelo ante la Argentina por la sexta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas (REUTERS/Ricardo Moraes)

En la previa del choque entre las selecciones de Brasil y Argentina por la sexta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026, el entrenador Fernando Diniz estuvo en el foco de la jornada del lunes luego de arribar a la práctica del equipo en el helicóptero de Neymar.

Diniz, quien se encuentra a cargo del plantel de manera interina mientras la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) ultima detalles para cerrar al nuevo director técnico de cara a la Copa América 2024, recibió fuertes críticas de parte de la prensa local al conocerse que utilizó el exclusivo transporte de la estrella del equipo para trasladarse desde el centro de Río de Janeiro hasta el predio que se encuentra en Teresópolis, a unos 63 kilómetros de distancia.

“Es una falta de ética y de responsabilidad. Fernando Diniz tomó el helicóptero de Neymar para llegar a Teresópolis. ¿Por qué el helicóptero de Neymar lleva al entrenador de la selección brasileña? ¿Cuál es la razón? ¿Diniz no puede ir en micro? ¿Has visto alguna vez a Felipão (Scolari) en el helicóptero de un jugador, a Mano (Menezes), a Muricy (Ramalho) o a Tite? Quizás quien metió a Diniz en la selección fue Neymar y cualquier otro entrenador ya no convocaría a Neymar”, cuestionó el ex jugador Neto, quien conduce el programa Os Danos da Bola en la televisión brasileña.

El actual presentador fue muy duro en su discurso y aportó que el viaje costó unos 2 mil reales (400 dólares). “¿Está jugando Neymar, ha sido convocado? ¿Por qué tiene que ser el helicóptero de Neymar para llevar a un empleado de la CBF? ¿Qué moralidad tienes para sacarlo del equipo?”, continuó Neto con las preguntas filosas, dando a entender que el jugador que se está recuperando de una dura lesión no tiene por qué prestarle su helicóptero al entrenador de la selección de Brasil.

Fernando Diniz fue cuestionado por haber viajado al entrenamiento de la selección de Brasil en el helicóptero de Neymar (@NarradoresB)

Más allá de la polémica, Diniz brindó una conferencia de prensa previa al clásico y se mostró preocupado por la exigencia que representa el encuentro para Brasil (con numerosas bajas) ante los campeones del mundo, que tendrán a Lionel Messi desde el arranque. “Es un equipo que viene jugando desde hace mucho tiempo, tiene un ciclo ganador y ha mantenido una base. Si no es la mejor, sí se encuentra entre las tres actualmente. Somos conscientes de ello y nos prepararemos para dar lo mejor de nosotros ante un gran rival”, contestó sobre la selección que comanda Lionel Scaloni.

Acerca de Messi, el también entrenador de Fluminense consideró que “no hay manera de no preocuparse por un jugador de ese tamaño” y que Brasil deberá jugar agresivo para intentar contener “las capacidades creativas” del ganador del Balón de Oro.

Por su parte, Marquinhos, quien fue compañero de Messi en el PSG afirmó ante los medios: “Es un genio, un jugador diferente. A pesar de la edad siempre va a estar haciendo grandes cosas. Como amigo y compañero lo aproveché mucho en París. Crecí con él en todos los aspectos, pero mañana lamentablemente será mi adversario”.