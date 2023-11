Tragedia en el fútbol: murió un jugador de Argentinos de 14 años durante un partido en Tucumán

El mensaje de condolencias de Argentinos por la muerte Agustín Lazarte

Argentinos Juniors lamentó la muerte de uno de sus futbolistas juveniles durante un encuentro disputado en Tucumán. El elenco de La Paternal compartió un sentido mensaje en memoria de Agustín Lazarte, de 14 años, quien colapsó mientras jugaba un partido con la Filial del club en el norte argentino.

“Lamentamos informar el fallecimiento de Agustín Lazarte, cat. 2009 del Centro de Captación de Tucumán de nuestra Institución, de manera súbita mientras se disputaba el encuentro frente a San Martín (T). Enviamos nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos. QEPD”, fue la publicación de Argentinos Juniors en sus redes sociales.

El suceso ocurrió el sábado pasadas las 11 de la mañana mientras las Infantiles Centro de Captación de Argentinos Juniors disputaba su encuentro en Tucumán ante San Martín en el complejo Natalio Mirkin. Según informaron los medios locales, en el momento del juego la temperatura rondaba los 35°.

Testigos del lugar informaron que Agustín Lazarte se desvaneció mientras corría a los cinco minutos del primer tiempo y no pudo ser reanimado por no contar con asistencia médica ni enfermeros en el lugar. Por ello, el joven fue trasladado en un auto particular hasta el hospital más cercano, aunque al arribar al Caps San José lo hizo sin vida.

Las condolencias de San Martín de Tucumán por la muerte de Agustín Lazarte

“El Club A. San Martín lamenta profundamente el fallecimiento de un jugador de la categoría infantiles 2009 de Argentinos Juniors filial Tucumán, quien se encontraba disputando el partido de la fecha N° 7 correspondiente al torneo clausura programado por la Liga Tucumana de Fútbol en nuestro Complejo. Acompañamos en este difícil y doloroso momento a toda su familia y seres queridos. Las actividades de nuestra institución quedan suspendidas en su totalidad hasta el día lunes 20/11″, escribió el elenco Santo.

Por su parte, desde La Liga Tucumana de Fútbol también manifestaron sus condolencias e informaron la suspensión de la fecha: “Lamentamos el fallecimiento del niño Lisandro Agustín Lazarte, jugador del Centro de Entrenamiento y Captación Argentinos Jrs. Tucumán. Nuestras condolencias a la familia y allegados, como así también a la familia de CECAP AAAJ Tucumán. Asimismo, se anuncia la suspensión de toda la jornada de LTF hasta nuevo aviso”.