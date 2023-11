La asistencia de Cristiano Ronaldo en la victoria de Portugal, que se clasificó a la Eurocopa con puntaje ideal

Portugal accedió a la Eurocopa que organizará Alemania el próxima año con puntaje ideal. En su última presentación en el estadio José Alvalade, el conjunto lusitano se impuso por 2 a 0 ante Islandia y confirmó su liderazgo del Grupo J en Lisboa. El combinado a cargo del estratega español Roberto Martínez terminó el torneo invicto con los 10 partidos disputados ganados, una producción que alimenta la esperanza de los hinchas con volver a quedarse con la corona del Viejo Continente.

El volante Bruno Fernandes, a los 37 minutos de la primera mitad, y el delantero Ricardo Horta, a los 21 del complemento, anotaron para el equipo local. La figura del Manchester United abrió el marcador con un espectacular remate de media distancia que dejó sin posibilidades a Hákon Rafn Valdimarsson, mientras que la segunda conquista llegó después de un grosero error del arquero vikingo, que Cristiano Ronaldo no pudo capitalizar, pero contribuyó en el grito de su compañero. En las estadísticas contabilizará una asistencia para CR7, aunque el ex Juventus y Real Madrid, entre otros equipos, no haya tenido la intención de abastecer a su colega.

Por su parte, Serbia igualó como local 2 a 2 ante Bulgaria y sacó los boletos para la próxima edición del certamen continental, en un encuentro válido por el Grupo G. Los defensores Milos Veljkovic y Srdan Babic anotaron para los dueños de casa que jugaron en el estadio Dubocica de la ciudad de Leskovac, en tanto que Georgi Rusev y Kiril Despodov marcaron para los búlgaros que quedaron últimos en la zona.

Otro de los encuentros de la misma zona tuvo como protagonistas a la ya clasificada Hungría, que derrotó 3 a 1 a Montenegro en el Puskas Arena de Budapest, y se aferró a la cima de su grupo. El delantero Dominik Szoboszlai, por duplicado, y el mediocampista Adam Nagy convirtieron para el elenco magiar, en tanto que el defensor Slobodan Rubezic habia puesto en ventaja a los montenegrinos.

Además, Bélgica, que jugará la competencia del Viejo Continente el próximo año, tuvo como titular a un brillante Romelu Lukaku, quien marcó cuatro tantos y se convirtió en el mayor anotador del torneo con 14 goles. Los Diablos Rojos aplastaron 5 a 0 a Azerbaiyán en el estadio Rey Balduino de Bruselas por el Grupo F. El jugador de la Roma de 30 años, marcó un póker y Leandro Trossard completó la aplastante victoria para el seleccionado del estratega español Martínez.

Por otro lado, España, que también jugará el campeonato continental en Alemania, superó 3 a 1 a Georgia en el estadio Municipal José Zorrilla de Valladolid, y finalizó líder de la Zona A. El defensor Robert Le Normand, Ferrán Torres y Luka Lochoshvili anotaron para los ibéricos, mientras que el atacante Khvicha Kvaratskhelia descontó para la visita.

Otros resultados de la jornada:

Grupo A:

Escocia 3 (John MacGinn -de penal-, Leo Skiri Oestigaard -en contra- y Stuart Armstrong) - Noruega 3 (Aron Donnum, Jorgen Strand Larsen y Mohamed Elyounoussi).

Grupo F:

Suecia 2 (Viktor Claesson y Emil Forsberg) - Estonia 0.

Grupo J:

Bosnia 1 (Patrik Hrosovsky -en contra-) - Eslovaquia 2 (Robert Bozenik y Lubomir Satka) y Liechtenstein 0 - Luxemburgo 1 (Gerson Rodríguez).

Hasta el momento jugarán la Eurocopa 2024: Albania, Alemania (por ser el organizador del campeonato), Austria, Bélgica, Dinamarca, Inglaterra, Escocia, Eslovaquia, España, Francia, Hungría, Países Bajos, Portugal, Rumania, Serbia y Turquía.

La Eurocopa 2024 se desarrollará en Alemania entre junio y julio del año entrante y se jugará en las siguientes sedes: Berlín, Múnich, Dortmund, Stuttgart, Gelsenkirchen, Hamburgo, Frankfurt, Colonia, Leipzig y Düsseldorf.

La décima y última jornada de la clasificación a la próxima Eurocopa continuará de la siguiente manera:

Lunes

Grupo C: Macedonia - Inglaterra y Ucrania - Italia.

Grupo E: República Checa - Moldavia, Albania - Islas Feroe.

Grupo H: Irlanda Norte - Dinamarca, Eslovenia - Kazajistan y San Marino - Finlandia.

Martes

Grupo E: Grecia - Francia, Gibraltar - Países Bajos.

Grupo D: Croacia - Armenia y Gales - Turquía.

Posiciones:

Grupo A: España 19 puntos; Escocia 17; Noruega 11; Georgia 9; Chipre 0.

Grupo B: Francia 21 puntos; Países Bajos 15; Grecia 12; Irlanda 6; Gibraltar 0.

Grupo C: Inglaterra 19 puntos; Italia y Ucrania 13; Macedonia 7; Malta 0.

Grupo D: Turquía 16 puntos; Croacia 13; Gales 11; Armenia 8; Letonia 3.

Grupo E: Albania 14 puntos; República Checa 12; Polonia 11; Moldavia 10; Islas Feroe 1.

Grupo F: Austria 19 puntos; Bélgica 17; Suecia y Azerbaiyán 7; Estonia 1.

Grupo G: Hungría 18 puntos; Serbia 14; Montenegro 11; Lituania 6; Bulgaria 4.

Grupo H: Dinamarca 22 puntos; Eslovenia 19; Kazajistán 18; Finlandia 15; Irlanda del Norte 6; San Marino 0.

Grupo I: Rumania 19 puntos; Suiza 17; Israel 12; Kosovo 11; Bielorrusia 9; Andorra 2.

Grupo J: Portugal 30 puntos; Eslovaquia 22; Luxemburgo 17; Islandia 10; Bosnia 9; Liechtenstein 0.