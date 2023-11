Espeluznante accidente en el Gran Premio de Fórmula 3 en Macao: llamas y un auto partido en dos

El espectacular accidente de Paul Aron en la Fórmula 3 en Macao, cuyo auto tuvo un principio de incendio y se partió en dos

Este domingo se disputó la 70ª edición del Gran Premio de Macao, que incluye varias categorías y la más célebre es la carrera de Fórmula 3, que tuvo un terrible accidente de Paul Aron, cuyo monoposto del equipo Prema se partió en dos y tuvo un principio de incendio. El piloto estonio pudo salir por sus propios medios y no tuvo consecuencias físicas. Esta prueba se caracteriza por los choques al correrse en un trazado callejero de seis kilómetros, angosto y con curvas ciegas.

Aron, piloto del programa de desarrollo de Mercedes, en la octava vuelta perdió el control de su Dallara e impactó contra el guardarraíl. Fue tal la fuerza del choque que perdió su parte trasera y luego de recorrer unos metros se vieron llamas en el auto.

De inmediato llegaron los auxiliares de pista para socorrer al corredor de 19 años, pero pudo salir por su cuenta del auto. Salvo por el shock por el impacto, no sufrió mayores consecuencias. La competencia fue neutralizada y hubo que esperar una hora para retirar el vehículo y sus restos, que quedaron desparramados en el trazado.

“Tuve un pequeño roce con la pared en la curva antes de la horquilla, pero después de eso el coche se sintió bien, así que seguí adelante”, le dijo Aron a Autosport. “En la siguiente vuelta, entrando en la parte rápida de la pista, mi dirección trasera derecha falló y me fui directamente contra la pared”, reconoció el estonio, integrante de Prema, el equipo que está vinculado a Ferrari.

“Después del accidente, estaba bastante confundido. No sabía lo que pasó porque el auto reaccionó de manera muy impredecible, lo cual se explica por la dirección trasera. Sucedió muy rápido. Y cuando vi las llamas, pensé que estaba ¡en llamas!”, relató.

El podio de la la carrera de Fórmula 3 en Macao 2023, que tuvo como ganador a Luke Browning (Prensa Gran Premio de Macao)

“Ya me he calmado y estoy bien. Pero mi principal preocupación era mi familia, porque sabía cómo se vería desde fuera. Están todos aquí, así que no quería que se preocuparan”, añadió.

“Esto es Macao, estas cosas pueden suceder y, lamentablemente, la falla ocurrió en una de las partes más rápidas de la pista y donde las paredes están más cercanas. Es una prueba en la que lo haces todo y, si te falta velocidad en las rectas, tienes que intentar recuperarla en las curvas. Eso puede ser arriesgado y, después de rozar la pared, podría ser el motivo del fallo (en la dirección)”, concluyó.

La carrera fue ganada por el piloto de la academia Williams, Luke Browning, quien declaró que “es uno de los mayores logros de mi carrera. No tengo palabras que puedan describir esta victoria”. El podio lo completaron Dennis Hauger (MP Motorsport) y Gabriele Mini (SJM Theodore Prema Racing).

Browning es compañero del argentino Franco Colapinto en el programa de jóvenes pilotos de la escudería Williams. El piloto de Pilar no participó debido a que el próximo fin de semana debutará en la Fórmula 2 en Abu Dhabi y el martes 28 probará un Williams FW 45 de Fórmula 1.

El Gran Premio de Macao es una de las carreras de Fórmula 3 junto con el extinto Máster de Pilotos que se corría en el Autódromo de Zandvoort, Países Bajos, y que en 1995 venció Norberto Fontana. En Macao ganaron entre otros Ayrton Senna (1983) y Michael Schumacher (1990).