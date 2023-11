Matías Soulé reveló el pedido que le suele hacer Di María y contó por qué rechazó jugar para Italia

Matías Soulé fue elegido como el mejor jugador de la Serie A de octubre (EFE)

Matías Soulé es uno de los bautizados europibes que están hace tiempo bajo la órbita de la selección argentina. El delantero fue parte incluso del seleccionado sub 20 de Javier Mascherano en el último Mundial y ya se ha entrenado con el combinado mayor que dirige Lionel Scaloni. Esta semana se publicó una entrevista donde contó algunos pormenores de lo que significa la Albiceleste para él.

Te puede interesar: Desde 45 metros y al ángulo: el golazo de Dimarco para el Inter Milán que ya se candidatea para el Puskas y el gesto de Lautaro Martínez

Oriundo de Mar del Plata, en donde jugó en Argentinos del Sud y Kimberley, tuvo un destacado paso por las inferiores de Vélez Sarsfield hasta que llegaron las ofertas de Europa. “Como si hubiera pasado esta mañana, fue increíble. Estaba en un asado con mi padre y mi agente y me revelaron los equipos europeos que me querían. Me dijeron: ‘Elige con calma, tómate todo el tiempo que necesites’. Después de 10 minutos respondí: ‘Elijo la Juve’”, contó en diálogo con SportWeek.

“Fue el reto más bonito y exigente, aunque no fue el club que más dinero me ofreció. Sabía que no sería fácil llegar al primer equipo en un club tan grande, pero soy competitivo y ambicioso y siempre busco lo máximo”, explicó.

Te puede interesar: La nueva era de la selección argentina: de la captación de los “europibes” al llamado de emergencia a un lateral español

Allí tuvo la oportunidad de coincidir con algunos jugadores argentinos y con el que mejor relación entabló fue con Ángel Di María, con quien incluso comparte posición y características; es un extremo zurdo. “Fideo es un gran maestro. Somos muy buenos amigos, siempre me envía mensajes. Y antes de empezar a marcar me mandaba mensajes como: ‘¿Cuándo despertarás y empezarás a marcar goles?’. Bueno, funcionó...”.

Matías Soulé jugó el Mundial sub 20 a comienzos de año para la selección argentina (Reuters)

Es que esta temporada, Soulé ha sido cedido a préstamo al Frosinone en donde lleva anotados cinco goles en 11 partidos, motivo por el cual la Asociación Italiana de Futbolistas lo eligió como MVP de la liga en octubre.

Te puede interesar: Ángel Di María explicó por qué no seguirá en la selección argentina después de la Copa América

Pero esas no son las únicas charlas que tiene con Di María. “Hablamos, también para discutir la opción de apuntar a jugar con Argentina”. Claro, su gran sueño es representar a la Albiceleste en la mayor y así se lo hizo saber a Luciano Spalleti, entrenador de la selección de Italia cuando lo llamó para citarlo: “Soy argentino, mi corazón es argentino y jugar con mi selección es un sueño. Yo simplemente le dije que me siento argentino y que quiero esperar a Argentina. No es seguro que me llamen, pero es otro de esos desafíos difíciles que me motiva”.

Ahora, espera por volver a ser convocado por Mascherano para el Preolímpico que se disputará en Venezuela en 2024. La Conmebol realizó un sorteo en el que la Albiceleste resultó cabeza del Grupo B, que estará conformado además por Uruguay, Chile, Paraguay y Perú. Aunque todavía no está publicado el fixture, sí se conocen las fechas de inicio, final y ciudades sede: será desde el 20 de enero hasta el 11 de febrero del año próximo en Caracas, Valencia y Barquisimeto.