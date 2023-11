Una estrella del fútbol italiano contó el gesto que tuvo Messi con él en la gala del Balón de Oro: “Fue una locura”

Lionel Messi con su octavo Balón de Oro (AFP)

Lionel Messi recibió este año su octavo Balón de Oro en una ceremonia en la que además se lo homenajeó por su extraordinaria carrera y el título conquistado con la Argentina en el Mundial de Qatar. En esa gala organizada en París, Francia, el futbolista que ahora juega en Inter Miami tuvo la oportunidad de encontrarse con varias estrellas de Europa y una de ellas reveló esta semana una curiosa anécdota.

Te puede interesar: El Inter Miami perdió 2-1 ante New York City en la fiesta de celebración por el Balón de Oro de Lionel Messi

Khvicha Kvaratskhelia, una de las figuras del Napoli campeón del Scudetto, tuvo la fortuna de ser ubicado muy cerca del delantero argentino. Con apenas 22 años, el jugador nacido en Georgia es un ferviente admirador de La Pulga, pero nunca había tenido la oportunidad de coincidir en un evento para cruzar unas palabras. “Tal vez no me creerían si les contara la historia. Messi cambió completamente para mí después de eso como persona. Por supuesto que lo conocí como jugador y es muy difícil encontrar un jugador como él en toda la historia del fútbol”, comentó en diálogo con el periodista Andro Kheladze.

“Bueno, estábamos sentados en la gala durante una de las pausas de la ceremonia. Él estaba sentado a mi lado derecho. Leo de repente se levantó y no tenía idea de por qué hizo eso y hacia dónde iba mientras estábamos allí. Se nos había advertido que debíamos permanecer sentados durante las pausas. Pero él caminó directamente hacia mí. No sabía lo que estaba pasando, y de repente, me dio una mano para estrecharla. Me confundí tanto que me levanté instantáneamente y le estreché la mano. Después de esto, me saludó y caminó de regreso a su asiento”, contó emocionado.

Te puede interesar: Kylian Mbappé habló tras un largo silencio: el Balón de Oro que ganó Messi, las críticas de Luis Enrique y su futuro

El futbolista que brilla en la Serie A aún se mantiene asombrado de que una figura como Messi haya ido a buscarlo para saludarlo, motivo por el cual ahora lo reconoce aún más: “Se ganó mi gran respeto después de esto. Para un jugador como él ponerse de pie para saludar... fue una locura. Es una persona increíble, y lo respeto y lo aprecio mucho”.

Es que Kvaratskhelia ya había tenido palabras de apoyo hacia el argentino en la previa del Balón de Oro, cuando opinó que él debía quedarse el galardón, por encima de Erling Haaland y Kylian Mbappé, dos que pujaban por el premio.

Khvicha Kvaratskhelia fue campeón con Napoli de la Serie A (EFE)

El año pasado, al georgiano también se le pidió en una entrevista a Il Mattino que comparara a La Pulga con Cristiano Ronaldo, y tampoco dudó: “Cristiano es un gran futbolista y un increíble profesional, por eso siempre me inspiro en él (…) Messi es un jugador que parece llegado de otro planeta. Me inspira Ronaldo porque llegó al mismo nivel que Messi gracias al trabajo y al sacrificio y también me gustaría seguir su carrera”.