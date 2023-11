La bronca de los fans de la Fórmula 1 tras ser desalojados del GP de Las Vegas por el accidente con la alcantarilla: “Es ridículo”

Tras 41 años de ausencia, la Fórmula 1 regresó a Las Vegas, pero el inicio del Gran Premio tuvo un comienzo turbulento después de que los primeros ensayos finalizaron cerca de las 4 AM por el accidente de Carlos Sainz Jr. con una tapa de alcantarilla que dañó su Ferrari. En un horario poco habitual para la actividad, cientos de fanáticos se aglomeraron en torno al circuito urbano y criticaron a la organización luego de ser desalojados de las tribunas a instantes del segundo entrenamiento.

El inicio del inesperado conflicto sucedió a los nueve minutos de la primera sesión libre. Allí, Sainz Jr. encaró un sector del trazado a 318 km/h, golpeó el marco de hormigón alrededor de la cubierta y disminuyó su velocidad de manera automática, según informó la Federación Internacional del Automóvil (FIA), en un accidente que deterioró su chasis, el motor y la batería. El organismo demoró 11 minutos en sacar a todos los monoplazas de la pista para realizar una serie de inspecciones y evitar una situación similar. La F1 añadió en un comunicado: “Una única tapa de la válvula de agua del circuito del Gran Premio de Las Vegas falló durante la primera sesión de entrenamientos”.

La F1 y Liberty -grupo de empresas responsables de la promoción del campeonato mundial- buscaron llevar adelante el resto de la jornada y el segundo entrenamiento se demoró más de dos horas y media. A pocos minutos del arranque, las autoridades tomaron una llamativa decisión que destapó el descontento de los fanáticos, ya que les pidieron que abandonaran las zonas de aficionados.

El bochornoso accidente de Carlos Sainz en Las Vegas

En charla con Sky Sports F1, un seguidor de la Máxima fue consultado sobre la medida del ente rector: “Es ridículo. Hemos esperado cuatro horas y nos han dado esperanzas diciendo ‘a las 2 de la madrugada tendremos la actividad’. Pero no pasó nada. Y ahora nos dicen que nos vayamos. ¡Vaya noche!”.

A continuación, otro de los testimonios se sumó al enfado: “Vinimos de Los Ángeles, volamos sólo por hoy. Gastamos el dinero para el avión, los billetes para este lugar, y nada”. Este combo fue una queja repetida entre los fans porque las entradas a este Gran Premio han sido las más caras de la temporada, con valores superiores a los USD 1.000 por localidad sumado a las desorbitadas tarifas hoteleras.

“Llevamos aquí al menos dos o tres horas y luego nos pidieron que nos marcháramos. No estábamos seguros de si la práctica se iba a realizar o no, pero a los aficionados nos pidieron que nos fuéramos. Fue un poco decepcionante”, agregó una tercera persona. Y un cuarto individuo agregó: “Había optimismo y esperanza de que podríamos ver la segunda sesión. Tuvimos 10 minutos al principio y luego nos sentamos, esperamos y pasamos el rato... La comida muy buena, las bebidas muy buenas, pero no pasó nada”.

La F1 intentó aclarar en un comunicado las razones que concluyeron en esa determinación: “Dado lo avanzado de la hora y las preocupaciones logísticas con respecto al movimiento seguro de los aficionados y empleados fuera del circuito, Las Vegas tomó la difícil decisión de cerrar las zonas de aficionados antes del comienzo de los entrenamientos libres 2″.

* El accidente de Carlos Sainz Jr. frenó la primera sesión de entrenamientos

La demora en los chequeos para la reanudación obligaron a que los pilotos salieran a rodar entre las 2.30 y las 4 de la madrugada después de que la FIA tapó las alcantarillas con hormigón configurando un suceso completamente insólito. La entidad no tuvo contemplaciones con Carlos Sainz Jr., quien debió cambiar su batería tras el incidente y le aplicaron una sanción de 10 puestos de penalización. “Hemos tenido un problema en los libres 1, creo que todo el mundo lo ha visto. Una alcantarilla se ha soltado y ha destrozado el coche, el motor, el asiento, el chasis, la batería... Me han comunicado que desgraciadamente tendré una penalización de diez puestos por algo totalmente ajeno a mi y al equipo. Eso no me pone muy contento y estaré disgustado todo el fin de semana”, expresó el corredor español de 29 años.

El jefe de Ferrari, Fred Vasseur, se mostró furioso por el castigo: “Creo que lo que sucedió hoy es simplemente inaceptable para la Fórmula 1. Hemos tenido una FP1 muy dura que nos va a costar una fortuna. Le hemos fastidiado la sesión a Carlos Sainz Jr. Dañamos completamente el chasis, el motor y la batería”.

Este problema empañó el regreso de la Fórmula 1 a Las Vegas después de sendas participaciones en 1981 y 1982. La realización del Gran Premio será en horario nocturno por ser el momento de máxima audiencia en los Estados Unidos. La clasificación tendrá lugar este sábado desde las 5 y la carrera será este domingo desde las 3 de la madrugada (hora argentina).

* El resumen de la primera jornada en el GP de Las Vegas