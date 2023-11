El boletín de Argentina frente a Uruguay: los dos únicos aprobados y los puntos bajos de la primera derrota en las Eliminatorias

Scaloni apostó a la usual formación con Julián Álvarez para recibir a Uruguay (Foto: Reuters)

Emiliano Martínez (5): No tuvo tanto trabajo, pero sufrió el oportunismo de Uruguay. Perdió su valla invicta en las Eliminatorias Sudamericanas por un certero remate cruzado de Ronald Araújo que llegó a tocar con el pie, pero su intervención no fue suficiente para evitar la conquista. En el segundo tiempo se paró adelantado para recibir los constantes rechazos de la defensa visitante y no pudo detener el mano a mano frente a Darwin Núñez, quien definió entre sus piernas.

Te puede interesar: La honestidad brutal de Federico Valverde cuando le preguntaron cómo marcará a Messi en Argentina-Uruguay

Nahuel Molina (4): E lateral venía redondeando un correcto partido, pero una indecisión a la hora de rechazar el balón en el primer tiempo terminó en el centro que derivó en el 1-0 de la Celeste.

Nicolás Otamendi (4): Sufrió todo el encuentro los piques de Darwin Núñez a su espalda y lo corrió de atrás al delantero del Liverpool en el segundo gol.

Te puede interesar: La cálida bienvenida de Pablo Aimar a Bielsa: las sentidas palabras que le murmuró el Loco

Cristian Romero (6): Al igual que su compañero de zaga, padeció el dinámico ataque uruguayo, aunque tuvo la lucidez para resolver varias de las grietas que ofreció el fondo de la Albiceleste. Y empujó. Fue amonestado a los 76 minutos de juego.

Núñez fue una pesadilla para la defensa de Argentina (Foto: Reuters)

Nicolás Tagliafico (4): Tuvo que marcar en el carril en el que Facundo Pellistri encaró cada vez que pudo y Ronald Araújo fue quirúrgico al proyectarse. Una desatención le permitió al zaguero del FC Barcelona marcar el 1-0 apareciendo por detrás suyo.

Te puede interesar: Argentina perdió el invicto en las Eliminatorias Sudamericanas: cayó 2-0 ante Uruguay en La Bombonera

Rodrigo De Paul (4): El volante del Atlético de Madrid fue otro que desde el primer minuto de juego entró en el roce de los jugadores uruguayos. Se peleó con Mathias Olivera y se cayó encima de Maximiliano Araujo, quien salió lesionado. Fue reemplazado a los 63′ por Exequiel Palacios.

Alexis Mac Allister (4): El tridente De la Cruz, Ugarte y Valverde le complicaron la estadía tanto a él como a De Paul y Fernández. El mediocampo de la Albiceleste perdió la zona del círculo central y el hombre del Liverpool salió en el entretiempo para conceder el ingreso de Lautaro Martínez.

Enzo Fernández (5): Sin perder la elegancia, fue el único del mediocampo de memoria que jugó la totalidad del partido. Cuando salió Mac Allister volvió a pararse de volante de marca, pero no encontró espacio para dar pases largos o rematar de media distancia.

Lionel Messi (6): Al capitán se lo vio enojado ante los roces desde el inicio del encuentro y hasta tomó del cuello a Mathias Olivera en el tumulto que se generó en la primera mitad. Siempre buscando el pase para romper la sólida defensa uruguaya, nunca encontró al receptor indicado que pudiera poner la igualdad en el marcador. En otras oportunidades, intentó la acción individual. En la pelota parada, pegó un remate en el travesaño. Pateó de media distancia para forzar la reacción de Rochet. Rodeado por varias marcas en cada pelota, fue el que más probó.

Julián Álvarez (5): Buscó e intentó encontrar su lugar en el frente de ataque, pero en ningún momento rompió la última línea de la visita. Tuvo una volea dentro del área que se le fue ancha y, luego del ingreso de Lautaro Martínez, se tiró atrás para intentar construir juego. En esa función no terminó de engranar y salió a los 79′ (en su lugar entró Giovani Lo Celso).

La frustración de Lionel en un encuentro que no pudo destrabar con su jerarquía (Foto: Reuters)

Nicolás González (4): Discreto encuentro del extremo de la Fiorentina ya que Argentina volcó gran parte de su juego por el lado derecho. Con el sacrificio de siempre, le cedió su lugar a Ángel Di María a los 52 minutos.

Lautaro Martínez (4): Entró para intentar igualar el marcador pero no tuvo ninguna jugada de gol. Luchó contra los centrales, presionó y recuperó algunas pelotas que quedaron sueltas cerca del área rival.

Ángel Di María (5): Se adueñó de la banda derecha cuando ingresó por Nicolás González y probó desequilibrar con su característica velocidad. Los centros no encontraron destinatarios.

Exequiel Palacios (4): El entrenador confió en su capacidad para armar el juego desde atrás pero no pudo gravitar ni adueñarse de la pelota y cayó en la imprecisión.

Marcos Acuña y Giovani Lo Celso (-): Ingresaron a falta de diez minutos para el cierre y su presencia no cambió la dinámica del partido.

Lionel Scaloni (4): En el duelo de técnicos fue derrotado por Marcelo Bielsa. El entrenador campeón del mundo no le pudo encontrar la vuelta al dinámico y aceitado planteo de Uruguay. Sus cambios no tuvieron el impacto deseado, fue justamente superado por el Loco y lo admitió en la conferencia de prensa.