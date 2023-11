17 frases de Scaloni: fuerte autocrítica por la derrota con Uruguay, emotivo encuentro con Bielsa y el clásico que se viene ante Brasil

Lionel Scaloni reconoció que nunca se encontraron cómodos en el partido ante Uruguay y reconoció el mérito del rival. "Ellos fueron mejores", admitió

Fiel a su sinceridad y sin vueltas, Lionel Scaloni fue directo al reconocer que el Uruguay hizo un mejor partido para ganarle 2-0 a la Argentina y sacarle el invicto al campeón mundial en la quinta fecha de las Eliminatorias para el Mundial 2026 que se jugará en Canadá, Estados Unidos y México. El elenco dirigido por Marcelo Bielsa supo recuperar la pelota y golpear en los momentos justos e incomodar a su rival, algo que fue reconocido por el estratega de Pujato.

“Nunca estuvimos cómodos y ellos merecieron el triunfo. Nunca encontramos los caminos. En el segundo tiempo intentamos corregir con algunos cambios, pero parece que no era el día. Mérito de ellos por cómo jugaron”, reconoció Scaloni en la conferencia de prensa. “Ellos fueron mejores y es la realidad. No tuvimos el partido que esperábamos. El rival a veces juega y hay que felicitarlo”, insistió.

Además, reconoció que Uruguay hizo lo que habían planeado. “Lo que pasó es que no estuvimos finos y las mayores situaciones fueron por contragolpes. Cuando no estás fino con buenos jugadores pasan estas cosas”, admitió.

“Todo lo que pasó en el partido sabíamos que podía pasar. Cuando el rival está mejor puede pasar. Los pelotazos largos es una virtud que tienen ellos con jugadores muy rápidos”, remarcó en el análisis del partido. “Ellos lo ganaron no de forma clara, pero en el primer tiempo les quedaron los rebotes y tuvimos mala suerte. Sabíamos que podía suceder”, agregó.

Para Scaloni, Brasil no es el mejor rival para enfrentarse después de una derrota

Pese a la derrota, Scaloni intentó dar vuelta de página rápidamente y pensar en lo que viene. “Es mérito del rival no tener una buena noche. Eso hace que al final se complique. Es el momento de levantarse y esa es la realidad. Esto es fútbol y se puede perder. Es difícil porque siempre cuando jugás en casa querés darle una alegría a tu gente. Estamos acostumbrados a otra cosa, pero hoy no pudimos”.

Sobre el reencuentro con Bielsa, sostuvo: “Le sacamos una sonrisa antes del partido, que eso es muy difícil. Después tenía una sonrisa lógica. Sus palabras que fueron muy lindas y muy bonitas. Lamentablemente nos ganó, pero es una alegría poder verlo”.

En tanto, de cara al clásico que se viene con Brasil el próximo martes, reconoció: “Ante una derrota querés jugar mañana. No sé si es el mejor rival para enfrentarte después de perder. Si me apurás, no. Es difícil. Hay que levantarse. Será un partido diferente, pero habrá que prepararlo”.

Scaloni descartó que alguna falencia individual afectó el rendimiento del equipo. "Acá pierde y gana el equipo. No por ser campeones del mundo pensamos que no vamos a perder nunca", remarcó el DT

MÁS FRASES DE SCALONI:

Charla con los jugadores. “Me gusta hablar con los jugadores cuando la cosa esté más fría. No me gusta perder y menos ante tu gente. Hay que corregir pensando en lo que viene”.

Responsabilidad colectiva. “Este equipo se categoriza por ser un equipo y es inútil pensar que fue por uno u otro jugador. Acá pierde y gana el equipo. Hay veces en los que hay que darle méritos al rival y hoy quedó demostrado”.

¿Cambio de estilo de juego? “Hasta hace tres horas no se pensaba en cambiar algo del juego del equipo. Se viene un partido muy difícil y tenemos que tratar de dar lo mejor. Este equipo dio muestras de sobras de cómo salir de situaciones difíciles”.

Aprendizaje. “De todas las derrotas se aprende e intentaremos de que no vuelva a suceder. Nos encontraremos con un equipo que juega distinto, pero que es muy difícil igual”.

Cambios. “Con Julián tirado a la izquierda tratamos de tener un poco más de peso en ese sector. Luego con el ingreso Marcos (Acuña) también buscamos eso para poder atacar. Nahuel (Molina) estuvo bastante lejos de poder lograrlo y eso fue mérito de ellos. Cuando no estás fino te crea dudas para poder atacar. Quedamos a mitad de camino y se complicó”.

Gol de Ronald Araújo para Uruguay ante Argentina

Virtudes. “La virtud nuestra es que nunca damos el partido por perdido. Nunca damos una pelota por perdida. Ellos estuvieron replegados en la mitad de la cancha y a la primera que te recuperan salen con jugadores de forma fácil”.

Aplausos de la gente. “Así tendría que ser siempre. Se perdió. No somos imbatibles y siempre lo voy a seguir siendo. Es bueno que la gente reconozca a los jugadores. El rival juega y con el respaldo de haber conseguido lo que logramos el jugador se siente respaldado”.

Cómo se encara lo que viene. “Se trabaja de la misma manera después de un triunfo y un empate. Al no haber mucho tiempo en el siguiente partido nos enfocamos en lo que viene”.

Qué hay que mejorar. “Hay que corregir lo que pasó en este. Hay errores que hay que analizarlos. Errores de conceptos. Los errores que generan el rival son diferentes”.