Pupi Zanetti contó qué joven promesa del fútbol argentino lo cautivó: “Tiene personalidad y sabe enfrentar los momentos de dificultad”

Pupi Zanetti conto que joven promesa del futbol argentino le gusta y ve que puede brillar en Europa

“Lo bueno que tenemos en Argentina es que hay mucha materia prima”. Javier Zanetti es palabra más que autorizada y no solo por su rol fundamental que tuvo en la selección argentina, sino porque como actual vicepresidente del Inter de Milán conoce a la perfección qué es lo que más cautiva a los dirigentes europeos del fútbol argentino.

“La verdad que los jugadores puedan tener una linda carrera es importante y siempre hay. El jugador argentino siempre gusta porque se adapta, tiene personalidad y sabe enfrentar los momentos de dificultad. Es una característica que acá en Italia se mira mucho”, afirmó Pupi en diálogo con TyC Sports.

Acerca de qué jugador joven en la actualidad lo cautivó, no dudó: “De los partidos que he visto últimamente, un chico que a mí me gusta y no significa que vaya a venir al Inter, sino que es un gusto personal, es Cristian Mediana de Boca”. A propósito de los vaivenes que ha tenido el Nacido en Moreno hace 21 años, Zanetti reconoció: “Es normal que tengan bajones los jóvenes, nos pasó a todos”.

Cristian Medina, mediocampista de Boca Juniors de 21 años

Y agregó: “Hay un envión inicial donde uno vive y siente que la verdad hace todo bien, hasta que después te viene ese bajón y uno tiene que empezar a superar las dificultades. Ahí empieza a madurar y a formar su personalidad. Pero son todos jóvenes que van creciendo”.

Asimismo, si bien Javier Zanetti no lo reveló, Nicolás Valentini sería el nombre apuntado por la dirigencia neroazzurra para el próximo mercado de pases. Según informó la prensa europea, el Vikingo de 22 años fue el nombre que les acercó Walter Samuel, ex defensor de Boca Juniors y actual ayudante de campo de Lionel Scaloni en la selección argentina, quien tuvo un paso como futbolista en el Inter.

El interés del elenco italiano se sumó al del Atlético de Madrid de España. Incluso, tal como lo indicó el medio InterNews, el subdirector deportivo del cuadro de Milán, Darío Baccin, habría acudido al estadio Maracaná para verlo en vivo en la final de la Copa Libertadores que Boca Juniors disputó ante Fluminense.

Lionel Messi y Javier Zanetti en un encuentro disputado en San Siro, Milán, entre Barcelona y el Inter en 2009 (REUTERS/Stefano Rellandini)

En otro orden, Javier Zanetti se refirió a la vigencia de Lionel Messi a los 37 años. “Es un poco de todo. La cultura del trabajo, el cuidado, el respeto por la profesión, el amor por el fútbol y la pasión. El sentirse feliz dentro de un campo de juego e ir todos los días al entrenamiento. A Messi lo veo realmente muy feliz. Se lo ve entero y con muchas ganas de seguir jugando al fútbol que es lo que más ama. Ojalá siga jugando por algunos años más porque uno que ama el fútbol disfruta verlo jugar”.

Sobre el anhelo de todos los argentinos, verlo disputar el sexto Mundial en Estados Unidos, México y Canadá 2026, reconoció: “Soy de los que piensa que hay vivir el presente. Y si el presente de Messi es estar entero, es muy probable que de acá a cuando llegue el Mundial se siga sintiendo de la misma manera con muchas ganas de querer seguir jugando y de querer jugar otra Copa del Mundo. Hay que llevarlo de a poco y cuidarlo. Que él sobre todo se sienta a gusto y que tenga esas ganas de seguir compitiendo”.