La audaz apuesta que hizo el Cholo Simeone si el Atlético Madrid gana la Champions League

Diego Simeone reveló la promesa que haría si el Atlético Madrid gana la Champions League (El Larguero - Cadena SER)

El Atlético Madrid buscará esta temporada conseguir su primera Champions League. Es el sueño máximo de todos los hinchas del equipo colchonero y su entrenador Diego Pablo Simeone también lo sabe. El Cholo, que acaba de renovar su contrato hasta 2027, reveló qué sería capaz de hacer con tal de que su equipo pueda quedarse con la Orejona, como se la conoce a la copa del principal torneo de clubes de Europa.

“El club no la ganó nunca. Es una ilusión, sin dudas. Es una alegría cada vez que tenemos que participar. Sabemos de las dificultades que tiene porque hay grandes equipos en búsqueda de lo mismo”, dijo el estratega argentino de 53 años en una entrevista con El Larguero en Cadena SER.

Aunque reparó que no lo siente como “una obsesión”, porque ese camino es malo. “Todo lo que sea una ilusión, el camino es bueno porque todos la tenemos”, remarcó. Ese sueño es muy grande en la afición colchonera que espera poder alcanzar el máximo trofeo del Viejo Mundo por primera vez en su historia.

Cuando le preguntaron que daría a cambio de conseguir la Champions League, el ex volante de la Selección se animó a dejar de lado algo muy representativo para los argentinos. La consulta apuntó a si dejaría de comer asado por un año y fue tajante: “Ya, no lo como. No pasa nada”.

Diego Simeone condujo al Atlético Madrid a dos finales de Champions League (REUTERS/Isabel Infantes)

El Atlético Madrid lidera el Grupo E de la Champions League con 8 puntos, producto de sus triunfos 3-2 ante el Feyenoord y la goleada 6-0 sobre el Celtic en Madrid, cuyo mismo rival igualó 2-2 en Escocia. Se suma otro empate de visitante, el 1-1 con la Lazio en Roma. Restan dos fechas y en la próxima (28/11) jugará en Países Bajos frente al Feyenoord y cerrará de local (13/12) cuando reciba a la Lazio.

Simeone en su etapa como futbolista jugó en Vélez, Racing, Pisa, Sevilla, Inter de Milán, Lazio y el propio Atlético Madrid, donde fue campeón en la temporada 1995/1996 en la que también consiguieron la Copa del Rey.

El Cholo dirige al elenco albirrojo desde 2011 y lo llevó a jugar dos finales de la Champions League. Fueron sendas derrotas contra el Real Madrid en 2014 y en 2016. Bajo las órdenes del Cholo ganaron otros torneos internacionales: dos Europa League (2011/2012 y 2017/2018) y dos Supercopa Europa (2012 y 2018).

En 1974 el Atlético Madrid también llegó al último encuentro y cayó ante el Bayern Múnich, que luego se bajó de la final de la Copa Intercontinental en la que el equipo madrileño venció a Independiente. En la ida disputada en Avellaneda ganó el Rojo 1-0, pero en la vuelta los españoles se impusieron 2-0 y por diferencia de gol se quedaron con el título.

En el ámbito local, el equipo a cargo de Simeone es cuarto en La Liga con 28 puntos y se ubica a 6 unidades del sorprendente Girona. En la última fecha goleó 4-0 al Celta de Vigo y en la próxima, luego de la fecha FIFA, visitará al líder, el lunes 27 de noviembre.