Brian Fernández, íntimo: su lucha contra las adicciones y los amigos del campeón, el enojo de Maradona y la foto que no se sacó con Messi

Brian Fernández es un talentoso futbolista que hoy no tiene club mientras busca alejarse de las adicciones que le pusieron obstáculos a lo largo de su carrera. El delantero de 29 años jugó en varios clubes en la Argentina y en el exterior. Se destacó y el propio Diego Armando Maradona lo quiso en dos de los equipos que dirigió. Este miércoles reveló algunas de sus historias y cómo lucha para volver a estar en un campo de juego.

Te puede interesar: Unión de Santa Fe perdió 4-1 con Belgrano y quedó al borde del descenso

“Con Diego (Maradona) tuve buena relación. Se enojó porque no quise jugar en los equipos de él. Me quiso llevar a Dorados y a Gimnasia. Yo estaba en Necaxa, no era por él. Le dije que ‘no’ y todos me preguntaban ‘¿vos estás loco? ¿Por qué le dijiste que no?’. Me quería matar. Pero me regaló una camiseta que la tengo guardada”, reveló en una entrevista con Equipo F en ESPN.

También contó una fugaz experiencia con Lionel Messi: “Lo conocí cuando estuve en la Sub 20. Nunca me saqué una foto con él. No sé por qué. Me gustaba mucho mirarlo. Hablo con Farías, que juega con él, y me dice que está muy feliz de estar con él.

Por otro lado, admitió que se equivocó en su última vuelta al fútbol que terminó con la rescisión del contrato con el Morelia de México. “Esa decisión la tomé yo porque sabía que podía lograrlo. Jamás me hicieron un contrato con tantas pautas. Me ilusioné mucho y salí del lugar donde estaba haciendo la rehabilitación. Se había cumplido el proceso de la rehabilitación en esa comunidad. Pero siento que me apuré”, afirmó.

Te puede interesar: Salió la lista de la selección argentina para los clásicos ante Uruguay y Brasil: los dos tapados que sumó Scaloni y el gran ausente

Fernández atravesó problemas de adicciones y busca dejar atrás esos episodios. Remarcó que “sirven esos centros de rehabilitación. La idea es sumarle cosas para poder estar bien. Algunas veces se pone difícil. Tengo que saber seleccionar gente. Todos se piensan que porque salgo de acá y estuve en la tele ya voy a jugar. Esos son los amigos del campeón”.

Confesó, además, que durante su paso en el Portland Timbers de la Major League Soccer (MLS) en 2019, sintió la necesidad de consumir y pidió ayuda a la liga estadounidense. “Pusieron a disposición una mansión en Miami para que me relajara durante 20 días, pero me fui para ver la final de la Copa Sudamericana porque soy hincha de Colón. Dejé la casa abierta, me tomé un avión y llegué tarde para ver el partido”, aseveró.

De la MLS y el club donde se desempeñó también sostuvo que “sentí deseo de consumir, pese a que en el lugar donde estaba no había muchas fiestas. Cuando me tocó romper un récord me dieron un avión. El club también me dio una tarjeta de débito para que no usara la mía”.

Te puede interesar: El detalle en la camiseta que Lionel Messi usó en la noche del homenaje del Inter Miami por su octavo Balón de Oro

Brian jugó en Colón, el club del cual es hincha, y confió una experiencia que no le gustó: “El club no me quiso ayudar. Desde que llegué hasta que me fui nunca me pagaron nada. Siempre que quise ayudar al club, ellos se enojaron conmigo. Desde comprar una heladera o pagarles una noche de hotel para los chicos de la Reserva y pudieran dormir un día antes en un hotel. La dirigencia se enojó porque sintieron que los estaba pasando por arriba. Que en la etiqueta tenía que estar a nombre de José Vignatti (presidente)”.

Por otro lado, algunos episodios de su vida lo marcaron y eso llevó reducir el entorno de confianza. “Tuve amigos que me fallaron todos. Hasta los 25 años tuve amigos que me fallaron. Secretos, respeto que les tuve hacia ellos que no lo tuvieron conmigo. Eso me dolió mucho y me cuesta hacer amigos”, aseguró.

“Siempre tuve la oportunidad de jugar donde quise. Cuando quise hacer una rehabilitación en México y fui al Estadio Azteca un mexicano me contaba del gol de Diego a los ingleses y yo les decía que iba a marcar un gol también en ese estadio y pude hacerlo”, concluyó.