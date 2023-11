La llamativa presentación de Aníbal Moreno en el Palmeiras que involucró un enfrentamiento con la mascota del club

Presentación de Aníbal Moreno en Palmeiras

El ciclo de Aníbal Moreno en Racing va llegando a su fin. El ex volante de Newell’s continuará su carrera en el Palmeiras de Brasil, y en las últimas horas el club del país vecino realizó la presentación oficial de su nueva incorporación con un divertido video en el que el mediocampista argentino se animó a desafiar a la mascota del Verdao.

La Academia oficializó el traspaso de su figura a través de sus plataformas en las redes sociales, confirmando que todos los detalles para la llegada de Moreno al elenco paulista se resolverán una vez finalizada la Copa de la Liga. Si bien la entidad de Avellaneda no dio detalles de la operación, el catamarqueño de 24 años llegó a un acuerdo con el combinado brasileño y será transferido a cambio de siete millones de dólares, más un millón de la moneda norteamericana en variables. Además, la entidad bonaerense se quedará con el 20% del pase del jugador, para una futura venta.

Si bien el contrato de Aníbal Moreno con Racing tenía vigencia hasta 2025, desde hace un tiempo se daba por sentado su alejamiento del club. Cabe recordar que durante el receso internacional de octubre, el mediocampista se desplazó hacia San Pablo para someterse a los exámenes médicos y rubricar su contrato con el Palmeiras hasta diciembre de 2028, iniciando su participación en enero del próximo año.

“La verdad es que me recibieron muy bien, estuvo todo muy tranquilo. Aprecio la forma en que me trataron todos en el club. La estructura es muy buena, estoy muy contento con todo. Me gustaría agradecer a la Familia Palmeiras por la bienvenida. Haré lo mejor que pueda y espero que podamos escribir una hermosa historia juntos”, destacó el jugador ante la prensa local luego de sellar la firma de su contrato.

Asimismo, el catamarqueño realizó un análisis comparativo entre el fútbol brasileño y el argentino: “Es muy competitivo y eso me gusta. Prometo darme el 100% en la cancha, porque soy muy intenso y siempre estoy a disposición del grupo”.

Aníbal Moreno se formó en las divisiones juveniles de Newell’s entre 2013 y 2021. Hizo su debut profesional en 2019 con la camiseta de La Lepra y posteriormente fue incorporado por Racing. En su paso por la Academia, disputó 120 compromisos, anotando ocho goles y consolidándose como una de las figuras del equipo que se coronó campeón del Trofeo de Campeones y la Supercopa Internacional en 2022.

La máxima esperanza en los hinchas radica en el deseo del volante central de retirarse del Cilindro con un tercer título. Es que el conjunto que lidera el binomio compuesto por Sebastián Grazzini y Ezequiel Videla está clasificado a los cuartos de final del torneo doméstico y el viernes 24 recibirá en el Presidente Perón a Belgrano.

El objetivo está puesto en lograr una victoria para conseguir una mejor ubicación en la tabla de posiciones, garantizarse un lugar en la próxima Copa Sudamericana y dar pelea en la instancia del mata mata en territorio neutral. Antes de despedirse, Moreno tiene misiones por cumplir.