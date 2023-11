Enzo Francescoli explicó cómo actuó durante el conflicto entre el plantel de River y Demichelis

Francescoli habla sobre la interna entre Demichelis y el plantel de River

A poco más de dos meses del estallido del conflicto entre el plantel de River Plate y Martín Demichelis, Enzo Francescoli explicó como fue su modo de actuar en medio de los rumores que daban cuenta de una reunión off de récord del entrenador con un puñado de periodistas en la que habría dejado algunas consideraciones sobre jugadores del plantel, que terminaron llegando a oídos de ellos y que terminó con la salida del encargado de prensa, Ricardo Dasso.

La versión indicó que habría hecho hincapié en “el paso del almanaque” y en la diferencia del nivel que mostraron algunos futbolistas a nivel local y en la Libertadores. El ruido de esas palabras decantó en el cónclave que mantuvieron Demichelis y sus ayudantes (Javier Pinola y Germán Lux) con la plantilla completa primero, y con algunos hombres puntuales después (Enzo Pérez, Franco Armani y Leandro González Pirez).

“Trato de ubicarme en mi lugar, yo soy un Director Deportivo no un técnico. No me puedo poner a solucionar algo que debe solucionar el técnico o los jugadores con el técnico. Al vestuario casi no entro y si lo hago es porque hay simpatía por un montón de cosas, pero trató de no invadir porque creo que no me corresponde”, afirmó Enzo Francescoli en diálogo con Juan Pablo Varsky.

El plantel de River Plate en medio de los rumores por cortocircuitos con Martín Demichelis

El ídolo de River Plate contó por qué decidió tomar esa postura en medio del conflicto. “Si pasa algo en el vestuario y me meto a arreglar algo que tiene que arreglar el técnico con sus jugadores, me parece que no estoy en el lugar que me corresponde. Esa es mi manera de pensar. Yo podría haberme metido, podría haberlo hecho y se lo expliqué a Martín y los jugadores, pero es un tema que deben solucionar ellos por el bien de ellos. Porque si entra un tercero a solucionar algo ¿de qué sirve?, al otro día ¿cómo se miran la cara el técnico y los jugadores si me metía a solucionar algo yo, Brito o el que sea?”, amplió Enzo para Clank media.

Francescoli remarcó en la importancia de mantenerse cada uno en su rol y ratificó que esta es la política que ha llevado River Plate en el último tiempo y del cual deben sentirse orgullosos. “Esto es lo que creo que nos debemos sentir orgullosos en River, que se aprendió que cada uno ocupe su lugar. Yo soy Director Deportivo, no soy técnico, si quiero ser técnico, bueno, hago la carrera de técnico. Ahora si soy Director Deportivo tengo ese lugar y no tengo que arreglar las cosas que tiene el técnico. En todo caso si el técnico actúa mal, seré yo quien decida si habrá que cambiar el técnico pero no me puedo meter a arreglar los problemas que pueda tener el técnico en el vestuario. Esta es mi manera de pensar y la manera de pensar que tenemos en River”.

Martín Demichelis fue presentado como nuevo entrenador de River Plate en el Estadio Monumental, Buenos Aires, Argentina, el 16 de noviembre de 2022. Junto al flamante DT se encuentra el vicepresidente millonario, Matías Patanian, el presidente Jorge Brito y el director deportivo Enzo Francescoli (REUTERS/Agustín Marcarian/Foto de archivo)

Y concluyó contando cómo es su relación con el presidente. “Brito cando me pide una opinión me escucha y hasta a veces podemos discutir, pero él no se va a meter en decisiones mías como yo no me meto en las de él. Así funciona River. Pero sí, yo estaba al tanto del día a día, pero no me metía”.

Esta versión en off que llegó a los jugadores se vio agravada por el contexto que tenía al club eliminado de la Copa Libertadores y la Copa Argentina, y en un comienzo oscilante en la Copa de la Liga (con un triunfo y dos derrotas) que pusieron en superficie algunos roces. Los cambios en la alineación (Casco, Nacho Fernández, Manu Lanzini y Esequiel Barco fueron al banco en la derrota ante Vélez, por citar algunos casos), el declive en el rendimiento colectivo y un teléfono descompuesto le subieron el volumen a los rumores en los dos días posteriores al golpe en Liniers, tras el cual el DT había sido lapidario: “Fue un River totalmente desconocido. Fue uno de nuestros peores partidos, sino el peor, desde que estamos juntos”.

A los días, todo decantó en una reunión entre el cuerpo técnico encabezado por Martín Demichelis y el plantel para encauzar el bote. Según pudo averiguar Infobae, se trató de encuentros “positivos”, en los que todas las partes se juramentaron “tirar juntos hacia adelante por River”. Al mismo tiempo, los conceptos de la charla en off ya habían sido vertidos en la intimidad del grupo. El desencuentro se registró porque salieron a la luz, cuando pedían ser resguardados en la dinámica del vestuario.