Dybala reveló los alcances del amor de Mourinho por Messi y reaccionó ante una pregunta íntima: “Llegó el transfer”

La selección argentina se entrenó en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza de cara a la doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, que comenzará con el duelo clásico ante Uruguay el jueves en La Bombonera y seguirá el martes en el Maracaná ante Brasil. Luego de la práctica, Paulo Dybala dialogó con los medios presentes y resaltó su felicidad de volver a integrar la lista tras recuperarse de las lesiones que lo marginaron de las primeras cuatro jornadas.

“Estoy contento de volver. Se lo decía a Lea (Paredes) cuando llegamos juntos en el avión, que me hacía muy bien venir acá. No estuve en las últimas convocatorias por lesiones pero pude volver. Estoy bien físicamente, me recuperé bien de las lesiones que son jodidas”, comentó el futbolista nacido en Laguna Larga.

El jugador de la Roma de Italia manifestó su alegría de haber retornado al predio para compartir dos nuevos partidos con sus compañeros campeones del mundo y además reveló que su entrenador, el portugués José Mourinho, tiene un cariño especial por los futbolistas argentinos. “Tiene mucho aprecio por nosotros porque trabajamos con él, pero es con todos, con Gio (Lo Celso) también, con Angelito (Di María) y a Leo (Messi) también lo ama. Habla bien de todos. Nos quiere mucho a los argentinos porque rendimos en sus equipos”, soltó desde el campo.

Sobre la última lesión muscular que marginó a Dybala a último momento de los partidos frente a Paraguay y Perú, el cordobés manifestó que es “durísimo no poder venir acá por lo lindo que la pasamos y lo bien que está el grupo” y por lo difícil que es pertenecer a un equipo lleno de figuras. “Acá no te podés relajar”, advirtió.

La Joya tampoco pudo eludir una pregunta de índole personal y reaccionó con una tímida sonrisa luego de que le recordaran la propuesta de matrimonio que le hizo a su novia, Oriana Sabatini, en la Fontana di Trevi. “¿Son tus últimos partidos como soltero?”, consultó Rama Pantorotto. “Puede ser, ahora paso para el otro lado (el de los casados). Llegó el transfer”, respondió.

Por su parte, Leandro Paredes también brindó testimonio y compartió los conceptos de Dybala sobre Mourinho. “Yo estoy feliz en Roma, con un entrenador que me dio confianza al llegar y que me hizo jugar todos los partidos. Está siempre atento a nuestra selección y le gusta mirarnos”.

Además, el mediocampista expresó que el capitán del equipo, Lionel Messi, se encuentra al cien por ciento y que habló con su amigo, Neymar, quien se está recuperando de una grave lesión en la rodilla. En cuanto al encuentro ante Uruguay y Brasil, Paredes siente que más allá de los récords que se puedan romper, la Argentina se prepara de la misma manera “para conseguir cosas importantes y continuar con la mentalidad ganadora”.

Giovani Lo Celso también participó de la rueda de prensa y se mostró, al igual que sus compañeros, con buen semblante. “Llegar al país y al predio es algo mágico que se disfruta de principio a fin. Representamos al campeón del mundo con compromiso. Hay que disfrutar”, dijo el rosarino.

En cuanto a los próximos rivales, el mediocampista que se perdió el Mundial de Qatar por lesión, destacó al Uruguay de Marcelo Bielsa por su propuesta ofensiva. “Tienen un entrenador nuevo con jugadores de jerarquía y verticales que te pueden lastimar. Tenemos que encontrar espacios con la pelota. Ellos muchas veces juegan hombre a hombre y te complican, pero con dos o tres toques podemos dañar a la defensa. Le meten mucha intensidad, pero nosotros queremos cerrar el año dándole una alegría a la gente”, precisó.

En cuanto a su amigo Ángel Di María y un posible regreso a Rosario Central cuando finalice su vínculo con Benfica, Lo Celso no se animó a dar detalles. “No hablamos de Central, son más las especulaciones de lo que se habla adentro. Se lo ve bien y disfrutando, con una sonrisa en la cara, hay que disfrutarlo hasta donde quiera jugar, sabemos todo lo que luchó para estar acá y lo que representa para el grupo como persona y jugador”, cerró.