Ricardo La Volpe reconoció el “error garrafal” que lo llevó a perder un campeonato como entrenador de Boca Juniors

Boca Juniors perdió el Torneo Apertura 2006 de forma insólita: le bastaba con sumar un punto en las dos últimas fechas (visita a Belgrano en Córdoba y duelo ante Lanús en la Bombonera) para dejar sin chances a un Estudiantes de La Plata que sacó 4 de 6, lo alcanzó en la cima y le ganó 2-1 el desempate en cancha de Vélez a pesar de haber estado 0-1 por un tanto de Martín Palermo en el inicio. Ricardo La Volpe, entrenador de aquel elenco xeneize, reconoció un “error garrafal” para dilapidar el título.

“Me replateo lo que me pasó en Boca. Boca jugaba bien, la fecha anterior contra Colón en cancha de Boca ganamos 4-0 (NdeR: fue 4-1), así que imaginate que con Belgrano no iba a cambiar el sistema, era algo lógico. Contra Lanús menos, en la cancha de Boca y creyendo que con toda la gente lo ganaba. Si me preguntás por qué no jugué defensivo para que Lanús me gane y salía campeón, bueno... pero ahí no estuvo el error”, fue su frase introductoria al tema en el programa F90 de ESPN.

A continuación, el DT de 71 años reflexionó: “Reconozco el error garrafal de no haber convivido con el jugador, con algunos jugadores. Puedo nombrar a Gago, Marino, Morel Rodríguez y Krupoviesa, con los que tenía relación. Si me sentaba con el Cata Díaz, Ibarra y mismo Palermo, no sé. Me faltó viveza e inteligencia de hablar con vos, vos y vos, decirles de ir a tomar un café. Me faltó inteligencia, no me faltó fútbol, mostrar si sé jugar o un sistema”.

Ricardo La Volpe hizo un gran mea culpa sobre su paso como DT de Boca Juniors (Fotobaires)

Ese no fue todo el mea culpa que La Volpe hizo al aire, ya que más tarde reconoció sobre el feeling con sus dirigidos: “Era un poco bravo en los entrenamientos. Capaz a alguno le decía ‘picapiedras’, ‘bajá a este planeta’, ‘te estoy hablando y no entendés nunca’. Asumo la fama de que trato mal a los futbolistas, pero no los trato mal. No hubiera podido durar cuatro años en una selección (México) con Rafa Márquez, Pavel Pardo...”.

Respecto a su salida de Boca Juniors, trazó un paralelismo con la renuncia de Jorge Almirón luego de perder la final de la Libertadores con Fluminense: “Yo también me fui, a mí no me echaron. Preguntale a Macri, Beraldi, Crespi y todos los que estaban ahí. A mí me dijeron que me habían contratado para jugar la Copa y recién llegaba, pero hay situaciones... Si estoy mirando el partido y un jugador hace así (ademán con una mano), dice algo. Son señales de que me tengo que ir, sí”.

La Volpe dio a entender de que el vestuario le había explotado a Almirón y por eso se mostró comprensivo con su idea de abandonar el cargo: “Si vos no manejás un grupo, si no tenés esa voz de mando y manejo... Como entrenador, sabés qué es lo que viene. Salvo que tengas una fuerza determinante para decir ‘este se va, este se va y este se va, me traés esto y esto’. No fue gesto, fue gesto y palabra. Con mi experiencia, yo veo al grupo. Sabés quién se te acerca y con quién podés hablar. Cuando podés hablar con 7 u 8 y con 10 no, está difícil. Yo prefiero irme”.