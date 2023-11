Por qué estuvo bien expulsado Enzo Pérez en River Plate y el insólito saque de arco de Rosario Central

Este sábado, Rosario Central y River Plate se enfrentaron en el Gigante de Arroyito en un partido sensacional que tuvo de todo. El local se impuso 3-1, después de haber empezado en desventaja, y el trámite tuvo algunas polémicas.

En el comienzo del partido se vivió una acción poco usual en el fútbol. Es que en un saque de arco para el elenco rosarino, Fatura Broun cometió un error involuntario al querer tocar la pelota a un compañero. El arquero primero rozó el balón con su pie de apoyo y luego le pifió con su pie derecho.

Rápido, Nacho Fernández se avivó y capturó el esférico, pero el juez ordenó rehacer el saque de arco. Esto se trató de un error del árbitro Nicolás Ramírez, porque en realidad debió haber dado tiro libre indirecto en favor del Millonario por el doble toque del arquero de Rosario Central.

*La expulsión de Enzo Pérez

Por otro lado, hubo una correcta intervención del árbitro en el segundo tiempo. A los 18 minutos de esa etapa, cuando el partido estaba 2-1 en favor del local, Enzo Pérez buscó desesperado el empate e intentó patear una pelota viva en el área. Pero, en su afán le dio de lleno a un adversario de manera temeraria.

El jugador mendocino ya estaba amonestado y Nicolás Ramírez, correctamente, le mostró la segunda tarjeta amarilla y, por lo tanto, la roja.

Curiosamente, ninguna de las dos acciones tuvo la intervención del VAR, a cargo de Mauro Vigliano, porque reglamentariamente no podía participar la tecnología. Es que la expulsión de Enzo Pérez fue por una segunda amarilla (no fue roja directa) y el insólito saque de arco, pese a ser una acción grosera, no se trató ni de un gol ni de un penal.

Con la victoria, Rosario Central llegó a 62 puntos en la Tabla Anual y se metió en zona de Copa Libertadores. Además, escaló hasta la cuarta colocación de la Zona A de la Copa de la Liga y se ilusiona con avanzar a los Playoffs, pese a que necesita que algunos resultados lo acompañen. Por su parte, River Plate sigue líder del Grupo con 23 puntos, pero con riesgos de ser superado por Independiente y Huracán, si ambos ganan sus compromisos.