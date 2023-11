Julián Álvarez habló de los gestos que tuvo Haaland, la competencia con Lautaro Martínez y la final de Boca-Fluminense de la Libertadores

Julián Álvarez rápidamente mutó su rol en el poderoso Manchester City. Tras ser una pieza de recambio durante su primera temporada bajo el mando de Pep Guardiola pasó a ser un eslabón clave en la ofensiva del equipo que ganó la última Champions League. El goleador argentino, campeón del mundo en Qatar, logró hacerse un hueco en un ataque que tiene como estrella destacada al implacable Erling Braut Haaland.

El noruego, que peleó mano a mano el Balón de Oro con Lionel Messi, lejos está de ser una competencia en la diaria para el Araña, quien destacó el gesto de ayudarlo durante su adaptación al fútbol europeo. “Es increíble, está a la vista de todos, en todos estos años ha hecho muchísimos goles en todos los equipos que estuvo, en su selección también. No hace falta hablar de las habilidades que tiene dentro de la cancha. Lo que puedo decir de afuera es que es un gran chico, una gran persona, muy simpático. Me ayuda, y me ha ayudado, siempre para lo que sea, está a disposición. Eso es muy bueno, le agradezco. Me pone muy contento su presente y todo lo que ha logrado”, expresó en una entrevista con ESPN.

El ex River Plate tiene una dura batalla para tener espacio en la ofensiva del City, algo que se replica en la selección argentina con el enorme nivel que está mostrando Lautaro Martínez como líder del Inter de Milan: “Es increíble, como decía de Erling, en estos años ha hecho muchos goles. En Inter en todas las temporadas siempre está ahí, la temporada pasada final de Champions. Siempre digo que jugar con los mejores, entrenar con los mejores, te hace ser mejor, aprender muchas cosas. Es un sueño también estar entre todos ellos y crece como jugador y persona”.

Identificado con el Millonario, Álvarez se expresó sobre la electrizante final de Copa Libertadores que perdió Boca Juniors ante Fluminense y habló sobre la chance de enfrentar a los brasileños en el Mundial de Clubes: “Vi la final, vi el partido con mi familia. Fue un partido tremendo, con tiempo extra, se hizo largo. Creo que tuvieron los dos posibilidades de ganar, le tocó a Fluminense. Solo estaba como espectador en el partido, ahora nosotros tenemos que pensar en los partidos que viene. Sabemos que Fluminense es un posible rival del Mundial de Clubes. Sabían varias personas acá que se jugaba la final de la Libertadores y que era un posible rival en el Mundial de Clubes, pero solo comentarios sobre la final de Sudamérica, que muchos siguen esos partidos”.

Aunque al mismo tiempo reconoció que recibió algunos mensajes durante la previa de los fanáticos de River que se adelantaban a un posible cruce con el Xeneize en el Mundial de Clubes: “Esos comentarios de amigos muy hinchas de River llegan, obviamente que en redes sociales me llegan muchos comentarios de parte del Mundo River o cosas así, pero es fútbol, le tocó a Fluminense. Ya está, como digo siempre ahora hay que pensar en lo que viene”.

Álvarez participó en 31 partidos de Premier League durante la temporada pasada, pero en apenas 13 fue titular. Este inicio fue distinto: estuvo de arranque en los 11 juegos que lleva el torneo y tienen al City como líder. Suma cuatro goles y tres asistencias en esa cita, ya casi superando sus números del anterior certamen donde celebró nueve tantos y no dio pases gol.

“Después de haber estado una temporada acá he aprendido mucho en cómo moverme en diferentes espacios. Ahora estoy jugando en esa posición un poco más retrasada, más cerca de los volantes, que la temporada algunos partidos lo he hecho ahí también. La suma de minutos, y después de haber estado una temporada acá, uno aprende mucho, viendo a los compañeros, escuchando al cuerpo técnico, viendo los videos y esas cosas. Para ubicarse mejor dentro del campo, saber dónde están los espacios y asociarse con los compañeros para generar situaciones de gol”, explicó sobre este cambio que consiguió de un certamen a otro.

El futbolista de 23 años deberá sumarse en los próximos días del plantel argentino para disputar la doble fecha de Eliminatorias que se avecina: “Hay compañeros de selecciones europeos cuando me preguntan qué partidos tienen, con Uruguay y Brasil se sorprenden, como diciendo va a estar difícil. Sabemos que son dos rivales fuertes, pero nosotros también estamos bien, si hacemos lo que nos pide el cuerpo técnico vamos a tener la posibilidad de ganar”.