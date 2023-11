El Diablito Echeverri habló antes del debut en el Mundial sub 17: el rol de su novia, el jugador al que más se parece y cómo maneja la presión

El Diablito Echeverri festeja uno de sus golazos a Perú con la camiseta de la Selección Sub 17 (Conmebol)

Este viernes comenzó el Mundial sub 17 en Indonesia y la Argentina iniciará su camino este sábado. En la previa del debut, quien tomó la palabra fue Claudio Echeverri, una de las grandes promesas de esta generación albiceleste que buscará conquistar el torneo por primera vez en la historia. En diálogo con el sitio oficial de FIFA, el juvenil dejó varias declaraciones sobre su vida, sus sueños y los objetivos que tiene junto al equipo que conduce Diego Placente.

Te puede interesar: Empieza el Mundial Sub 17 en Indonesia: los grupos, las 10 figuras a seguir, el fixture de Argentina y todo lo que hay que saber

Luego de un año en el que tuvo su debut en la máxima división del Millonario, el delantero ahora intentará alcanzar la gloria máxima en el certamen sub 17: “Estamos bien, estamos contentos por estar acá. Sabemos que es el único trofeo que le falta a nuestra selección. Vamos a dar lo mejor. Sabemos que en el Sudamericano nos faltó poco para cumplir el objetivo, pero ahora tenemos revancha acá y vamos a dar lo mejor”, comentó.

El chaqueño de 17 años saltó a la fama hace cinco años, cuando le convirtió cuatro goles a la Juventus en un torneo amistoso. La noticia circuló por todo el planeta y llegó a oídos de los grandes clubes del mundo, por lo cual su apellido empezó a tomar notoriedad y él necesitó convivir con el peso de esa repercusión: “Tuve muchos psicólogos en el club, en River, ellos me daban psicólogos. Yo soy un chico normal que me gusta jugar a la play, estar con mi familia, con mi novia. Y la verdad que lo traté muy bien, no sentí nunca presión de nada, fue todo muy normal”.

Te puede interesar: Las cuatro promesas de la selección argentina que hay que seguir durante el Mundial Sub 17

En este contexto, River Plate como institución ha adoptado un rol fundamental, pero también su familia y su novia, Melissa Fernández, quien también juega en las inferiores del conjunto de Núñez: “La conozco desde los ocho años porque es del mismo barrio que yo y también jugaba al fútbol. Y ahora que empezó a estar conmigo en Buenos Aires, la vieron, la ficharon, y hace poco debutó en reserva, que no pude estar pero ella me cuenta y estuvimos todos al tanto. Fue algo muy lindo por ella, le gusta el fútbol, aparte sabe mucho de fútbol y los dos vamos a la cancha, estamos siempre en contacto los dos. Fue algo muy lindo, y que le guste el fútbol como a mí es algo hermoso. Le gusta mucho mirar, va siempre a la cancha. Mi mamá, mi papá, son todos futboleros así que en casa hablamos de fútbol. Ella me dice las cosas, que le encanta como juego, pero me dice también las cosas que hago mal dentro de la cancha y yo la escucho”.

En varias oportunidades ha declarado que su máximo ídolo es Lionel Messi, pero a la hora de compararse con una estrella eligió a otro futbolista argentino: “A mí me gustaba mucho también Pablito Aimar, que lo tenemos en la Selección y me ha hablado muchas veces. Es una persona muy buena, me dice muchas cosas buenas y también las malas que tengo que corregir. La verdad es que diría a Pablito, era muy bueno y encarador como yo”.

Te puede interesar: Escándalo con un rival de Argentina en el Mundial Sub 17: Polonia echó a cuatro juveniles que volvieron ebrios a la concentración

La selección sub 17 debutará este sábado a las 9.00 AM ante Senegal, en la primera fecha de un grupo que comparte con Polonia y Japón. “Nos tocó un grupo muy complicado, muy difícil. Sabemos cómo juega Senegal, el primer partido que nos toca. Hemos mirado videos. Tenemos que hacer nuestro juego, lo que sabemos hacer, y demostrar en el campo de juego las cosas que nosotros sabemos hacer”.

Echeverri aseguró que el sueño del grupo es ganar el torneo, aunque primero deben enfocarse en pasar de fase, para luego ir jugando partido a partido: “Sabemos que es el único que nos falta. Vamos a dar lo mejor porque tenemos esa ilusión de ganar la única copa que nos falta”.