Las revelaciones de Ricardo Gareca: del regalo especial de Maradona que le robaron a cómo se enteró de que estaba en la lista negra de Pablo Escobar

La razón por la que Gareca regresó a Vélez

La palabra de Ricardo Gareca siempre es importante en el fútbol argentino, por su pasado como futbolista y la huella que dejó como entrenador. Aunque su reciente paso por Vélez Sarsfield no fue el soñado, el Tigre se mostró muy agradecido por la oportunidad de volver a dirigir luego de su salida de la selección de Perú. Mientras espera de una nueva oportunidad que lo seduzca para pararse del otro lado de la línea, el Tigre hizo un repaso de su vida en el espacio Líbero versus, por TyC Sports.

Te puede interesar: Estudiantes venció 2-1 a Defensa y Justicia y Sarmiento dio el golpe ante Newell’s en el cierre de la acción de domingo en la Copa de la Liga

Para arrancar, procedió a explicar cómo se dio su vuelta al Fortín. “Tengo determinados valores, es algo especial Vélez y viví una experiencia increíble. El día de la presentación no pensé ver en la platea cinco mil personas. Inclusive el día de Platense, cuando me toca debutar, fue toda una experiencia. Las experiencias, aunque a uno no le vaya bien en los resultados, si uno las logra capitalizar, son increíbles. Se la jugaron por mí. Yo tenía todo prácticamente arreglado con la selección ecuatoriana pero se dilató demasiado. Cuando se fue Medina me habló Bassedas y me dijo: ‘Te necesitamos’”, comenzó la charla.

Y agregó: “Ahí vi la necesidad y la obligación de ir. El momento de Vélez no me da ni para dormir, no di la conferencia de prensa de Atlético Tucumán porque quería pensar qué hacer. Cuando vi que se me complicaba para tener esa claridad, era mejor que venga otro muchacho. No estaba preparado. Durante tres meses tuve sólo en charlas con Ecuador, tenía todo armado para algo nivel selección. Me agarró de sorpresa. Volver a Vélez lo sentí como un compromiso que sí o sí tenía que responder”.

La amistad entre Gareca y Maradona

Por otro lado, se detuvo a charlar de la amistad que mantuvo con Maradona y recordó un importante obsequio de Pelusa que le robaron. “No sé si fui amigo de Diego, pero sí lo quería y él me quería a mí. Me hizo un lugar dentro de su círculo. Estábamos con Boca en una gira, Diego no podía dormir y me pidió que lo acompañara a las dos de la mañana. En una joyería, pasé y le marqué un reloj que me gustó. Se ve que le quedó y para mi cumpleaños me lo regaló. En el 94′, en Independiente, entraron al vestuario y yo llevaba siempre el reloj. Me lo robaron, fue un dolor muy grande”, relató en primera persona.

Te puede interesar: Arde la definición de la Copa de la Liga: así está la lucha por el descenso y la clasificación a las Copas de 2024

Además rememoró la última vez que lo vio. “Fue en el Mundial 2018 y fue un abrazo como si nos conociéramos toda la vida. Encima el grupo mío lo sacó él, me liquidó. ‘Los matás, vas a ver que clasificás vos’, me decía con Francia en la zona, que después salió campeón del mundo”, concluyó Gareca con una sonrisa en el rostro.

LAS OTRAS FRASES DE RICARDO GARECA

Te puede interesar: Así quedaron las tablas tras el dramático empate entre San Lorenzo y Boca: arde la lucha por el descenso y el ingreso a las copas

• Su sueño pendiente de dirigir la Selección: “No lo veo ahora, pero siempre la selección argentina es algo que todo entrenador de su país tiene como meta. Me vi cerca en un momento, después de Rusia 2018. Estaba en ese proceso de dudas, que era Gallardo, el Cholo, había mucha indecisión y en ese momento sí me vi cerca. Yo le había prometido a Perú que me tomaba un mes pero, ya transcurrido el tiempo, volví. Estaba con esa ilusión y nadie me llamó”.

Dirigir La Selección Argentina, El Sueño Pendiente De Ricardo Gareca

• La no citación de Bilardo al Mundial 86′: “No, me quedó la bronca por supuesto porque me comí todo el proceso de Bilardo y fue traumático. Porque venía del Flaco Menotti, entonces estaban los que apoyaban a Menotti y los que apoyaban a Bilardo. En el medio estábamos los jugadores y teníamos que defender esa idea. Dejarme fuera del Mundial fue un golpe para mí, lo entendí a él con los años. Él tuvo que tomar decisiones, yo tuve que tomar decisiones a lo largo de mi vida. Empecé a entender que simplemente tomó una decisión”.

• La histórica final entre Huracán y Vélez: “Para mí no hubo falta a Monzón. Es un choque en una pelota dividida. Después eso puede generar cualquier tipo de polémica. Creo que Monzón buscó la falta más que la pelota. No me jode lo que digan porque son hinchas, cada uno lo siente a su manera. Durante cinco años Vélez se sostuvo. El único que no se cayó fuimos nosotros y es muy destacable. Y eso que no es que a Vélez no se le desarmaba el equipo”.

• ¿Le quedó la espina de un título internacional con Vélez?: “Sonará a excusa, pero no. Siempre tuve temores porque River se había ido al descenso e Independiente también. Obvio que siempre quise un título internacional, pero nunca descuidé el campeonato local. Nunca me aboqué a un campeonato solo. Con Bianchi ganaron la Copa Libertadores y salieron últimos. Siempre fue un temor mío el descuidarse del promedio”.

• El trato con Maximiliano Morález: “Cuando nosotros llegamos a Vélez decidimos no concentrar. Concentrábamos lo justo y necesario. El Enano una vez se me plantó y me dijo: ‘Siempre me sacás a mí'. Nosotros llevábamos un control de los minutos y lo llamamos. Y vimos que entre copa, torneos locales y tod,o era Morález por lejos el que más jugaba. ¿Y se quejaba conmigo? Él nunca quería salir”.

• Cuando estuvo cerca de ser técnico de Boca: “En un momento Angelici quería hablar conmigo, pero yo tenía contrato en Perú. Antes de Alfaro. Pero no podía cortar el contrato con Perú. A veces pareciera la imagen de que no se le puede decir que no a River o a Boca. El simple hecho de meterse a trabajar no es algo tan sencillo como parece”.

• Cuándo se enteró de que Pablo Escobar Gaviria lo tenía en su lista negra: “Eso no me enteré, ¿vos sabés? Me enteré ahora, parece que Popeye (su sicario) en una entrevista dijo eso. Nunca lo conocí, nunca lo vi. Él era de Medellín, hincha del DIM, no de Nacional. Y yo les he hecho goles a todos los equipos”.

• Su cábala durante el título de Argentina en Qatar: “Lo disfruté mucho, lo vi con mis hijos y con mis nietos. Y todo con una respectiva cábala. Tenía una bandera de diego, esa en la que parece que es un Santo. Yo me sentaba arriba de la bandera de Diego. Fue a partir de la derrota con Arabia. No perdimos nunca más”.