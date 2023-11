9 frases de Bermúdez: el perfil ideal del futuro DT de Boca, las burlas por la derrota en la final de la Libertadores y la charla con Almirón

La charla de Bermúdez con el plantel tras la derrota en la Libertadores y la renuncia de Almirón

La derrota en la final de la Copa Libertadores ante Fluminense fue un duro golpe para la ilusión de Boca Juniors de conseguir el tan ansiado séptimo título de su historia. Después de la caída en la definición en el Maracaná, el ahora ex entrenador Jorge Almirón anunció su renuncia tras una charla con Juan Román Riquelme, lo que abrió un nuevo frente para la dirigencia del club de la Ribera.

Justamente, uno de los hombres fuertes del fútbol en el Xeneize es Jorge Bermúdez. El ex marcador central, múltiple campeón con el recordado equipo de Carlos Bianchi, habló tras lo sucedido en Brasil y dio su parecer sobre el momento que atraviesa la institución luego del paso en falso en la final de Río de Janeiro.

“Hay dolor, hay tristeza. El plantel estuvo muy cerca. Su cuerpo técnico hizo un trabajo muy importante para llegar ahí. Futbolísticamente pudimos llegar a haber hecho algo más, nos faltó un poco más. Creo que los chicos hicieron un gran esfuerzo, todos, para ganarla. Estuvimos orgullosos de ellos. Pero cuando llega ese momento, hay que hacer diferencia, hay que ser más que el rival o al menos que no te supere. Fallamos. Fluminense estuvo acertado, atento, le salieron todas. Lastimosamente se escapa una Copa que soñamos tener todos”, fue lo primero que tuvo para decir el Patrón en diálogo con Directv Sports Radio.

Luego del resultado en contra, el DT, que había llegado hacía siete meses, decidió dejar su puesto cuando todavía restaban tres partidos de la Copa de la Liga y el duelo de semifinales ante Estudiantes de La Plata por Copa Argentina. ¿Qué dijo Bermúdez sobre la salida y el encuentro con el plantel tras la derrota?

“Para nosotros, había un entrenador en propiedad. Para nosotros, como siempre nos manejamos, apoyarlo, rodearlo para los últimos partidos. Hoy tenemos un objetivo claro que nos demanda la institución que es terminar dentro de un cupo de la Libertadores. Ahora, se cumplió con el contrato de Jorge Almirón, se rodeó, se respaldó”, explicó.

Jorge Bermúdez habló sobre el perfil del próximo DT de Boca

“Cuando bajaron del avión hubo una charla muy clara en dónde se lo respaldó al grupo, al cuerpo técnico, a todos, en la búsqueda de estos partidos, que ahora son cuatro. Ni se puso límites, ni se pensó. El momento ahora es que los chicos, como ayer, muestren dignidad, carácter y nada más que eso”, agregó en relación a los futbolistas.

En relación a lo que dejó la final de la Libertadores, Germán Cano, autor del primer tanto, terminó como goleador de la Copa. Y tanto Marcelo como Felipe Melo, fueron claves en la definición y durante todo el torneo. Sobre esto, el ex defensor xeneize dio su opinión sobre cuál fue la clave de la victoria del conjunto brasileño.

“La categoría de los jugadores de Fluminense marcó diferencia. Porque no es que ellos fueron avasallantes, que hayan pasado por arriba. En momentos justos, pegaron. Los chicos hicieron un gran esfuerzo, pensamos que después del gol de Luis (Advíncula) íbamos a tener nuestro momento, pero eso no se dió. No lo pudimos redondear”.

Además, Bermúdez no dejó pasar la oportunidad de hablar sobre cómo festejaron los hinchas de otros equipos que Boca no pudiera levantar el trofeo tan ansiado y cómo eso repercute en los futbolistas del plantel. “Es una situación compleja, difícil, que tienes un peso sobre los jugadores, el técnico. Nosotros lo manejamos de manera distinta. Ellos tienen la ansiedad de darle ese título. Es fácil para los hinchas de 29 equipos contrarios señalar a la gente de Boca, pero los que llegamos a esa final fuimos nosotros”, aclaró.

Por último, tras la consulta del periodista Ariel Senosian, el Patrón dio un perfil de cómo tiene que ser el próximo DT del Xeneize. “El ideal es el técnico que esté capacitado para dirigir a Boca. Propio o ajeno”, dijo el integrante del CDF. “O sea, no descartan, de acuerdo a los momentos, que el técnico sepa de qué se trata el club. Para ser técnico de Boca, tiene que estar capacitado para sobrellevar el día a día”, fue la consulta del conductor. ¿Cuál fue la respuesta del colombiano?

“Lo ideal es que esté capacitado. Que tenga el conocimiento de su labor y sepa aprovechar el plantel que tiene Boca en estos momentos. Eso entra como último parámetro en el análisis. Lo importante es si tiene el carácter, la personalidad de asumir y de tener el manejo y el control para dirigir a Boca. Y si después de eso, tiene la facultad de haber vivido los pasillos del club, fantástico. Si no, no es pecado. Pero ojo, estamos hablando hipotéticamente. Porque hoy hay un entrenador, lo hemos ratificado, con el respeto que se merece Mariano. Si llega a pedirse la contratación de otro entrenador, tiene que tener la capacidad de poder dirigir al mundo Boca”, concluyó.

Otras frase de Jorge Bermúdez:

Su mirada sobre Valentín Barco: “Es un gran jugador de fútbol con un tremendísimo futuro”.

El nivel de Cavani: “Está dolido, triste, tratando de sacarse la bronca del pecho de poder ser campeón de la Copa Libertadores. Entrega el alma y el corazón. Cuando uno está triste, tiene situaciones puntuales que podría haber hecho de otra manera, pero se va a cansar de hacer goles en nuestro club”.