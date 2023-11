Thiago Almada deslumbró en la MLS con un gol sensacional: pique a máxima velocidad y definición lujosa

El golazo de thiago almada en la MLS

Tras coronarse como el mejor jugador joven del año en la MLS y ser el primer futbolista de su país en recibir este galardón, el media punta argentino Thiago Almada fue uno de los protagonistas de la victoria del Atlanta United frente al Columbus Crew por 4-2 en el partido correspondiente a la vuelta de los octavos de final de los playoffs de la liga estadounidense.

El joven de 22 años cerró el triunfo con un auténtico golazo a los 88 minutos, después de recibir un pase en profundidad de Caleb Wiley. El ex Vélez Sarsfield comenzó su carrera por la banda izquierda, ingresó al área y definió con un toque espectacular por encima del arquero que hizo saltar de sus asientos a los miles de espectadores presentes en el Mercedes-Benz Stadium.

Con este resultado, del que también fueron parte Georgios Giakoumakis (37′ 1T), Xande Silva (48′ 1T) y Edwin Mosquera (37′ 2T), el equipo del mexicano Gonzalo Pineda forzó el tercer y decisivo duelo de esta serie de primera ronda tras haber caído en el primero por 2-0. Este domingo se verán las caras nuevamente en Lower.com Field de Columbus.

El campeón del mundo tuvo una temporada destacable en Estados Unidos. El argentino fue líder en asistencias en la MLS, con 19 y, con este último, lleva 12 goles convertidos. En lo que respecta a la cantidad de pases realizados, Almada mejoró el récord de asistencias de la MLS que anteriormente estaba en manos del paraguayo Miguel Almirón y del alemán, naturalizado estadounidense, Julian Gressell (14).

El argentino cerró el triunfo con un gol espectacular (Reuters)

El nacido en Ciudadela (Zona oeste de Buenos Aires), que también fue seleccionado al All-Star de la MLS el último verano, fue elegido tres veces como mejor jugador de la semana en la liga estadounidense. Nadie ganó este premio más que él este curso.

“Uno siempre tiene que trabajar por más, tratar de seguir sus sueños, seguir luchando. Me quedan muchos sueños por delante. Tengo el sueño de poder jugar en Europa, no me tengo que relajar con eso”, reconoció a mediados de este año en diálogo con EFE.

Otra de las declaraciones del mediocampista ofensivo que retumbó recientemente fue la que hizo durante una entrevista con ESPN en la previa al duelo contra el Columbus Crew, en la que aseguró que su “prioridad siempre va a ser Vélez”, pero sí tendría que elegir entre Boca o River para volver a jugar en Argentina, se inclinaría por el Xeneize, por dos motivos: Por su familia y por la admiración hacia Juan Román Riquelme.

“Tengo familiares hinchas de Boca y mi ídolo es Juan Román Riquelme, así que creo que elegiría Boca”, remarcó. Cabe señalar que a finales del 2021, el actual vicepresidente de la institución de la Ribera intentó tentarlo para vestir la azul y oro.

“Siempre he hablado con Riquelme y él tenía el deseo de que vaya (a Boca), pero no... Eso fue cuando estaba viendo si me iba a Atlanta o no. Siempre me llama, me manda mensajes cuando ve los partidos, ve los goles y me felicita”, explicó a TyC Sports algunos meses atrás.

El ex Vélez está transitando su segunda temporada en la MLS y luce un gran nivel futbolístico, brillando por su rapidez, regate y capacidad en el uno contra uno. Por esas características y su edad, Almada se convirtió en uno de los fijos en la delegación de Lionel Scaloni, con quien deberá presentarse para afrontar los partidos ante Uruguay y Brasil por la doble fecha FIFA de noviembre.