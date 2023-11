La descarnada crítica de Xavi tras la derrota del Barcelona contra Shakhtar por la Champions League

El entrenador dejó sus sensaciones luego del 0-1 ante Shakhtar

Barcelona despilfarró su gran posibilidad de asegurar la clasificación a los octavos de final de la UEFA Champions League y complicó su pasaje de manera inesperada en Alemania. La caída por 1-0 contra Shakhtar en Hamburgo (el equipo ucraniano cambió su localía por la invasión de Rusia) alteró los planes del elenco español gracias al único tanto de Danylo Sikan.

La conferencia de prensa brindada por Xavi Hernández fue recorrida por un fantasma vivido por su equipo en las dos últimas temporadas: quedarse afuera de la competición en fase de grupos. Su liderazgo compartido con Porto, ambos con nueve puntos, es acechado por los Mineros, que permanecen en el tercer lugar del Grupo H con 6 unidades debido al triunfo contra el Blaugrana. Este escenario mereció una dura autocrítica por parte del entrenador Culé: “Hemos hecho uno de los peores partidos de estos dos años”.

En diálogo con los periodistas acreditados, el conductor hizo un análisis del juego mostrado en el Volksparkstadion: “Creo que estamos en un nivel bajo de juego, malo de la temporada. Pero es en el momento más inoportuno. Hemos de hacer autocrítica. No estamos cómodos en el juego. Hay que hacer un reset. En la segunda parte, hemos mejorado pero no hemos estado fluidos. Es una pena, pero no hay nada perdido”.

“En el segundo tiempo lo hemos intentando con más coraje que cabeza, pero no ha salido nada de lo planeado. Es una lástima porque queríamos certificar la clasificación y esto es un paso atrás, pero sabemos qué es la Champions. Esta competición exige el máximo nivel y hoy no lo hemos dado. Estamos enfadados. No hemos entendido lo que requería el partido. Hemos perdido muchas pelotas. No hemos atacado ni defendido bien y los errores se pagan caros”, declaró Xavi. Y pidió mantener la vista en el horizonte próximo por el cruce de este fin de semana ante Alavés por La Liga de España: “A recapitular, a tranquilizar al equipo y pensar en el domingo”.

A continuación, siguió su descargo frente a los micrófonos: “No hay que hundirse. La derrota es merecida. Hay que ser honestos, no hemos estado bien. Hasta ahora, hemos hecho las cosas bien en otros partidos. Hoy no hemos estado nunca cómodos. Ellos nos han generado problemas en transiciones y contraataques. No hemos generado para empatar y para clasificarnos”. “Después de dos años... no podíamos fallar y lo hemos hecho”, declaró.

El “paso atrás” le brindó otra caratula al duelo del martes 28 de noviembre ante Porto como local, ya que Barcelona está obligado a ganar para evitar tener un nuevo cisne negro. “Dependemos de nosotros. El próximo partido es en casa, con el Porto, y matemáticamente lo podemos hacer. Hay que sacar orgullo y amor propio. Hay que recuperar la confianza. Estamos en un pequeño bache, también de confianza. Es más mental que de juego. Estamos bloqueados. Estamos en un mal momento”, manifestó el DT. La última fecha será el miércoles 13 de diciembre ante el debutante Royal Antwerp en Bélgica, último de la zona sin unidades.

Más allá de brindarle el “mérito” del triunfo al Shakhtar, Xavi Hernández expresó qué es lo más preocupante de este momento: “La plantilla no debe perder la confianza, es trabajo mío. Hay que seguir”. Y detalló: “Hemos hecho un mal partido. Hay que reconocerlo. Hay que recuperar a la gente: su estado de confianza. Tienen mucho nivel y se puede hacer mejor”.

En consonancia, João Cancelo también manifestó su disconformidad con el desarrollo de los últimos compromisos: “Las sensaciones deportivas no son buenas. Venimos de dos partidos jugando muy mal. Contra el Real Madrid jugamos bien 70 minutos, luego bajamos y perdimos. No hicimos un buen partido contra la Real Sociedad, no merecimos la victoria, pero ganamos (1-0). Hoy nos deja una sensación amarga porque tampoco hicimos un partido muy bueno para conseguir los tres puntos. Hay que darle las felicidades al Shakhtar porque lo mereció”.

Luego de este paso en falso, Barcelona buscará la recuperación ante Alavés con el apoyo de sus hinchas en Montjuic. El Blaugrana se mantiene en la tercera posición del torneo doméstico con 27 puntos y necesita un triunfo en la fecha 13 para mantenerse a la caza del Girona, único líder del certamen con 31 unidades.