“Queremos a Cavani”: la frase desde Uruguay que encendió las alarmas en Boca Juniors

Edinson Cavani con la medalla del segundo lugar en la Copa Libertadores (REUTERS/Ricardo Moraes)

“Salvo la Copa América 2011 con Uruguay, dejo todo lo que tengo por lograr la Copa Libertadores con Boca Juniors”. Las palabras declaradas por Edinson Cavani en la previa a la final ante Fluminense resuenan en los pasillos del Estadio Maracaná y, tal parece, será una herida abierta difícil de cicatrizar en su carrera. Su floja producción individual disparó una serie de críticas en medio de su primer semestre con esta camiseta y su futuro entró en una nebulosa de manera inesperada.

A pesar de tener contrato hasta el 31 de diciembre de 2024, ya comenzó a hablarse sobre los próximos pasos del delantero surgido en Danubio de Uruguay. Y justamente, desde ese país encendieron todas las alarmas tras tentar a la figura de la Celeste con un regreso al fútbol charrúa. Así lo declaró el candidato a presidente de Peñarol, Edgardo Novick, de cara a las elecciones del próximo 18 de noviembre, en diálogo con el diario Ovación: “La estrella que queremos traer a Peñarol es Edinson Cavani y ya estamos trabajando para traerlo dentro de un año”.

La entrevista abarca distintos detalles de su plataforma electoral, aunque su frase sobre el segundo máximo goleador de la selección de Uruguay, por detrás de Luis Suárez, causó mucha sorpresa. Frente a este revuelo, Novick profundizó en la iniciativa: “Tiene contrato hasta diciembre del próximo año con Boca y después se termina el vínculo. Si se termina y Boca no lo quiere, ya iniciamos conversaciones para que venga a jugar a Peñarol en 2025 (tendrá 37 años)”.

De igual manera, no descartó competir contra el Xeneize para quedarse con sus servicios: “Y si Boca lo quiere, Peñarol tiene que hacer los mayores esfuerzos y yo me comprometo personalmente a hacer el mayor esfuerzo para traer a Cavani en 2025. Y así Peñarol, con un equipo de estrellas alrededor de Cavani que pueden venir y que podemos traer, va a pelear la Copa Libertadores como Cavani, que el sábado jugó la final. Hay que elevar a Peñarol con una figura de este tipo”.

Edgardo Novick es candidato a presidente de Peñarol

Más adelante, el empresario de 66 años fue consultado por la ingeniería económica para traer al goleador con pasado en Napoli, PSG, Manchester United y Valencia: “Haciendo partidos, marketing, tratando de tener camisetas prontas, haciendo partidos con el debut de Cavani. ¿Por qué no? Haciendo partidos internacionales Peñarol puede estar en condiciones económicas”.

“¿Por qué no traer entre todos a Cavani? Y si no llegamos, yo me comprometo a hacer el esfuerzo. Y atrás de Cavani vamos a armar un gran equipo para pelear de verdad la Copa Libertadores. No es un tema electoral. Es posible y yo me comprometo a hacer todo el esfuerzo para que Peñarol, desde 2025 y alrededor de Cavani, tenga un equipo de estrellas y podamos realmente pelear la Libertadores”, agregó.

Lo cierto es que Edinson Cavani llegó a Boca Juniors con el pase en su poder después de un ciclo con luces y sombras en Valencia. Luego de su presentación en una Bombonera repleta, debutó con la Azul y Oro en agosto pasado, cuando jugó 71 minutos en la victoria por penales ante Nacional para avanzar a los cuartos de final de la presente Copa Libertadores. Sus tres goles en 14 partidos impacientaron a los hinchas y esa senda continuó por su mal partido ante Fluminense. Fue reemplazado por Darío Benedetto a los 77 minutos.

Luego de caer contra Flu en el Maracaná, llegó su lamento: “Gracias a todos los que estuvieron y también a aquellos que no pudieron estar por acompañarnos con el alma. Nuestro deseo más grande era el mismo que el de todos ustedes. Este grupo seguirá adelante unido como debe ser. Vamos Boca”.

La retirada de Cavani para el posterior ingreso de Benedetto (REUTERS/Ricardo Moraes)

De esta forma, el atacante nacido en la ciudad uruguaya de Salto podría tener una estadía efímera en La Boca ante esta confirmación por parte de una de las cuatro listas que lucharán por la presidencia del Manya. Además, cabe la posibilidad de que haya sido su única participación en la Libertadores con esta escuadra, ya que el equipo argentino aún no aseguró su clasificación al certamen continental de 2024.

Vale mencionar que una candidatura del cuarteto contiene al actual mandatario, Ignacio Ruglio, quien buscará la reelección. Más de 26.000 socios están en condiciones de votar y se podrá hacerlo tanto en el Palacio Peñarol como en el Club Cordón, localizado a dos cuadras del primer establecimiento.