El dardo por elevación de Novak Djokovic a Rafael Nadal luego de ganar su título N° 97

Junro con Federer, Djokovic y Nadal marcaron una era en la historia del tenis (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

A los 36 años, Novak Djokovic no termina de saciar el apetito por seguir agigantando su leyenda. Este domingo, venció 6-4 y 6-3 a Grigor Dimitrov y se quedó con el Masters 1000 de París, el título N° 97 en su carrera, y el N° 40 en este tipo de certámenes. Y el líder del ranking ATP lo logró a pesar de jugar casi toda la semana con molestias estomacales a raíz de un virus, que lo hizo tambalear en las primeras rondas.

Te puede interesar: Alcaraz achaca el bajón al calendario: ha jugado más partidos que Nadal a su edad, pero menos que Djokovic

Así, el serbio, que no pierde desde la final de Wimbledon en julio pasado ante el español Carlos Alcaraz y apiló una racha de 18 triunfos consecutivos, continúa acumulando marcas, pero va por más. Máximo vencedor en los Grand Slam con 24, está a seis conquistas de las 103 de Federer y a 12 de las 109 de Jimmy Connors, los más ganadores de la era abierta. Y buscará otra consagración en el Pala Alpitour de Turín, del 12 al 19 de noviembre.

Nole no esconde esa voracidad. Así lo confirmó en una entrevista con Kurir Sports. “Voy por todos los récords posibles. Nunca tuve problema en decirlo y es la razón por la cual no le agrado a la gente. No pretendo, como ciertas personas, decir que no es mi objetivo y después comportarme diferente. Siempre traté de estar en línea con lo que creo”, soltó. Y no faltaron especialistas que entendieron la sentencia como un dardo por elevación a Rafael Nadal.

Te puede interesar: El dardo envenenado de Djokovic a Nadal tras ganar el Masters 1.000 de París: “Yo no finjo como otros...”

El español, que luego de un año signado por las lesiones espera retornar al circuito en 2024 (anunció que será su último año de competencia), hace poco tiempo declaró: “No siento nada cuando lo veo ganar un Grand Slam. Me hubiera gustado ser el tenista con más Grand Slams de la historia, sin ninguna duda. De esto se trata el deporte, de intentar ser lo mejor posible. Pero no ha sido una obsesión, no me frustra. Creo que Novak, en ese sentido, lo vive de una manera más intensa de lo que lo he vivido yo. Para él sí hubiera sido una frustración más grande no conseguirlo. Y a lo mejor por eso lo ha conseguido, ha llevado la ambición al máximo. Yo he sido ambicioso, pero con una ambición sana que me ha permitido ver las cosas con perspectiva”.

Su opinión no cayó del todo bien en Djokovic, quien lo hizo saber ante los medios. “Vi que sus palabras se hicieron virales, que mucha gente ha hablado de eso. Cualquier persona tiene derecho a su opinión y a interpretar las cosas en un determinado contexto. Eso es todo lo que puedo decir. Rafa es un gran campeón, alguien a quien respeto y aprecio como lo que es: mi mayor rival y alguien que, como jugador, ha contribuido a moldear mi juego y los resultados que he conseguido a lo largo de mi carrera. No tengo ninguna intención de hablar de él de una forma negativa, ni de él ni de Federer. Mi respeto hacia ambos está por encima de cualquier opinión negativa. Es la opinión de Rafa. Por supuesto, no estoy de acuerdo. Tengo mi propia opinión, pero no la compartiré, no quiero entrar en profundidad en este tema. No hay ninguna necesidad”, aceptó el contrapunto.

Te puede interesar: Cruce con el umpire y abucheos del público: el show de Djokovic en el Masters de París

Pues bien, luego de ganar en París, parece haber vuelto a recoger el guante y azuzado la rivalidad con el mallorquín. En estas últimas horas, el serbio también fue noticia por un gran gesto tras derrotar a Dimitrov. Estaba brindando una entrevista cuando vio a su rival llorando, tapado con una toalla, por la decepción que le provocó la derrota. Acto seguido, cortó el diálogo con los periodistas y se acercó a darle un abrazo y consolarlo. “Grigor, lamento el resultado de hoy. Nunca es fácil perder en una final. Quiero animarte a que te mantengas firme y sigas adelante. Jugaste uno de los mejores tenis que te he visto jugar esta semana y los últimos meses. Sigue adelante. Felicitaciones a tu equipo y a tu familia”, le dijo.