Wembanyama, bajo la lupa de dos preparadores físicos top: cómo mantener sano al unicornio francés de la NBA

Victor Wembanyama

La nueva revolución francesa ya comenzó. Todo lo que prometió este alien francés de 2m24 que juega como si midiera 30 centímetros menos lo está cumpliendo en sus primeros partidos en la NBA. Acciones increíbles potenciadas por videos y fotos impactantes que demuestran que este unicornio de 19 años puede marcar una nueva era en la élite del básquet mundial.

Pero como hay enamorados de su juego, especialmente del potencial de este chico, también hay escépticos que ponen el foco en la salud física. No son pocos los que manifiestan sus dudas, muchos en redes sociales, algunos de forma extrema. “Va a durar poco”, dicen y le piden ganar masa muscular para evitar lesiones. Por eso Infobae habló con dos experimentados y prestigiosos preparadores físicos argentinos que llevan décadas trabajando con el básquet para conocer sus opiniones acerca de cómo ven a Wemby, sobre todo en esta nueva época en que la preparación física ha cambiado mucho, casi tanto como el juego, mucho más rápido y vertical desde hace varios años.

“Primero, justamente, tenemos que hablar de eso. De cómo el perfil atlético del basquetbolista cambió en la última época y así, entonces, cómo se modificaron los modelos de entrenamientos, más ajustados al nuevo perfil de jugador, mucho más rápido y versátil, no tan alto y pesado. Cambió mucho la intensidad y el vértigo del juego, y en consecuencia la forma de prepararse. Hoy vemos muchas más posesiones, un estilo mucho más explosivo, con menos tenencia de pelota, entonces se producen jugadores más dúctiles al movimiento aunque con potencia a la vez. Hoy está claro que no sos menos poderoso por tener menos masa muscular… Todo ha sufrido una gran transformación y encima este caso es uno de pocos, un chico absolutamente distinto, del tipo de unicornio, como le llaman, aunque más alto y con más recursos que ningún otro”, explica Manuel Álvarez, quien lleva 31 años en la profesión y 29 de ellos ligados al básquet de alto rendimiento, incluidos 18 años en la Selección argentina Mayor, con 4 Mundiales y 4 Juegos Olímpicos, siendo parte de la Generación Dorada, primero, y luego del recambio comandado por Facundo Campazzo y Gabriel Deck, entre otros.

Marcelo López, preparador físico de la élite del básquet

Marcelo López también lleva décadas en la preparación física vinculada al básquet, en distintos clubes y con Luis Scola, con quien empezó a trabajar de forma particular en 2017, lo preparó para aquel Mundial 2019 en el que el capitán brilló con 39 años y ahora está con él en Varese como Head of Strenght & Conditioning del club italiano. “A esos tipos que están al borde de lo ‘sobrehumano´ se les podría aceptar ese pensamiento por el hecho de que todos sus capacidades están cercanas a su máximo esplendor, pero la condición física no solo sirve para ser más fuerte, rápido, ágil resistente o todo eso. Sirve para intentar reducir la probabilidad de lesiones, principalmente en este clase de jugador con estos cuerpos”, arranca Marcelo con su análisis. Y sigue profundizando… “Entonces la pregunta es ¿cuánto le puedo mejorar el salto y la velocidad a estos tipos? Si la respuesta es poco, porque son nacidos criminales en la cancha, mi postura sería mejorar la fuerza y todas las cualidades de balance y estabilidad para que el cuerpo soporte la carga de la temporada, sobre todo a lo largo de los años. Porque el tema es cuando empiece a acumular partidos y años, el cuerpo comienza a adquirir fatiga crónica, ahí se van a dar cuenta que el cuidado es importante”, explica.

Álvarez se mete de lleno en el plan, alejado lógicamente de llenarlo de músculos, como algunos piden sin conocer cómo es la metodología actual. “Hay que sacarse de la cabeza este mito de más músculo, más fuerte o más pesado, más fuerte. Hoy el deporte y el básquet, especialmente, es otro. El concepto de salubridad, estar equilibrado, que un hemisferio no esté más fuerte que el otro, es lo que vale. Que las piernas corran en eje y que el tronco tenga una buena posición, también. Hay que prestarle más atención a las compensaciones y a los patrones de movimientos. Si esa mecánica de desplazamientos, con o sin balón, es buena, si maneja el espacio y la velocidad, y si está compensado artromuscularmente. Si ambas cosas suceden, estará lejos de las lesiones. No tiene sentido sumar músculos por sumar… Una mayor constitución muscular le puede dar protección en chequeos y bloqueos, pero no para evitar lesiones. Con que esté equilibrado le alcanza”, analiza.

Manuel Álvarez junto a Ginóbili

López asiente y lo relaciona con el peso que muchos creen que debe ganar. “No tiene sentido meter kilos por meter. No sirve de nada aumentar 10 kilos sin saber si luego serán productivos o no. Hay que meterlos donde corresponde, de forma inteligente. Con alguien que es tan alto hay que trabajar la fuerza, sin meterse en la hipertrofia. Que cada kilo de músculo tengo un criterio de uso. Si vos metés 10 kilos de golpe nadie te asegura que los vas a usar, pero todos pueden afirmar que vas a tener que trasladarlos todos los saltos que hagas, las canchas que corras y demás. Si sumás 1 kilo en un año te asegurás que ese kilo es de pura producción gestual al juego. Deben ser inteligentes y lo que veo es que lo están haciendo”, comenta desde Italia.

Álvarez, justamente, se refiere a lo que leyó hace un par de semanas, que habla de que Wembanyama agregó siete kilos desde que llegó a los Spurs, pasando de 95 a 102. “Se nota, se nota, claramente, y es bastante. Además son kilos que no han perjudicado su esencia. Se lo ve fuerte, para nada parece débil o frágil, como algunos pueden creer. Igualmente ambas palabras no significan lo mismo. Lo frágil refiere más a su propensión a la lesión, débil más a la vulnerabilidad física. Yo no le veo cercano a ninguno de los dos conceptos. Lo veo bien, compensado”, opina.

Victor Wembanyama, este alien francés de 2m24 que juega como si midiera 30 centímetros menos. (Photo by Thearon W. Henderson/Getty Images)

Desde el entorno aseguraron que “Victor no ha tocado ni una pesa en años”, lo que despertó la pregunta de muchos sobre cómo iba a fortalecer ese físico longilíneo. “Yo no creo que sea tan así, que no haga nada de pesas. Debe hacer en función de una constitución artromuscular distinta. De cualquier forma es verdad que ya desde hace tiempo que los sistemas de entrenamientos se alejaron de las concepciones de la hipertrofia, de aumentar la masa muscular, se busca un músculo más funcional y que atienda las nuevas necesidades del deporte. En este caso tan excepcional como un chico tan bueno de 2m24 la clave es trabajar la estabilidad para que no haya desbalances y él tenga correctas técnicas de ejecución, especialmente las cadenas de correr y salta, la traslación, el bajar más el centro de gravedad para obtener más verticalidad”, pone como ejemplos.

Alvarez considera que está en muy buenas manos. “Es una franquicia que trabaja muy bien, que sabrá llevarlo, cuidarlo y desarrollarlo para dentro de tres años ver su mejor versión”, opina. López considera lo mismo y cita un anécdota con Marco Núñez, el ex jefe de trainers de los Lakers. “Una me dijo ‘¿qué le puedo mejorar a LeBron? Nada… Que salte dos centímetros más no le cambia nada, pero si se lastima, todas las miradas vendrán a mí, por eso trabajo con prudencia y paso por paso’. Con Wemby pasa lo mismo. Este flaco puede ser el mejor de la historia y nadie quisiera romperlo”, dijo. ¿Está claro, no?