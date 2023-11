El mensaje premonitorio del DT de Fluminense al delantero que terminó siendo el héroe ante Boca Juniors en la final de la Copa Libertadores

El técnico del Fluminense predijo que Kenddey iba a meter el gol

A menos de 24 horas de la consagración del Fluminense en la Copa Libertadores 2023, tras vencer a Boca Juniors por 2-1, continúan conociéndose detalles de lo que fue la final en el Estadio Maracaná. En esta ocasión, el propio entrenador brasileño Fernando Diniz reveló el mensaje premonitorio que le lanzó a quien terminaría siendo el héroe.

Te puede interesar: El plan de Fernando Diniz en la previa a la final de Boca: por qué no dirigirá hoy a Fluminense

Tras la obtención del título, comenzó a circular un video en el que se puede ver al técnico brasileño hablando con el joven John Kennedy antes de hacerlo ingresar y, al igual que lo hizo contra el Inter de Porto Alegre, el también entrenador interino de la selección de Brasil le aseguró: “Vos vas a hacer el gol del título”.

El resto fue historia, el futbolista de 21 años ingresó a los 80 minutos por Ganso y protagonizó un potente disparo al inicio del primer tiempo extra con el que le dio la Copa a su equipo y evitó la definición por penales. La predicción se había cumplido nuevamente.

Te puede interesar: 12 frases del DT de Fluminense: las fortalezas de Boca Juniors, el aviso por los penales y su mensaje tras el ataque de los hinchas brasileños

Posteriormente, tras el silbatazo final y la victoria, el técnico del Fluminense, admitió que le predijo al delantero John Kennedy que anotaría el gol del título de la Libertadores cuando lo mandó a la cancha porque creía en el potencial del joven y veloz ariete. “Se lo dije a John Kennedy porque sabía que tenía condiciones de hacerlo”, admitió el entrenador en la rueda de prensa que concedió tras la victoria del club carioca en la final de la Libertadores.

Diniz predijo el gol de Kennedy (Efe)

Además, el estratega de 49 años explicó que el delantero brasileño es un futbolista con mucho talento pero que no había conseguido destacar hasta ahora porque no fue un buen profesional en el comienzo de su carrera. Sin embargo, reconoció que parte de su trabajo como conductor del grupo fue mejorar el lado profesional de Kennedy y que ese entrenamiento ya le permite al deportista tener condiciones para desequilibrar.

Te puede interesar: El alocado festejo de Diniz tras el triunfo de Fluminense en la Libertadores y la reacción de los jugadores de Boca en la entrega de medallas

“Por eso cuando lo mandé a la cancha le dije que anotara el gol del título, porque sabía que él tenía las condiciones de hacerlo. Si fuera en otro lugar (otro club), no lo habría conseguido, pero nosotros conseguimos proporcionarle las condiciones para que lograra ese momento glorioso”, concluyó.

Kennedy, que se especulaba que podría ingresar en la formación inicial del Fluminense, tan sólo entró en el minuto 79 del partido en el lugar del centrocampista Paulo Henrique Ganso, y fue el autor de la segunda anotación del conjunto brasileño tras el gol de Germán Cano en el primer tiempo.

“¿Dónde está el próximo John Kennedy que necesita ayuda? Ahora todos están celebrando. Hablé con John Kennedy que tiene un gran poder de decisión. El pilar central de mi trabajo es mirar al jugador de otra manera. Le dije que disfrutara el momento. Tiene mucho talento. Nunca fue un jugador dedicado, pero este año lo fue. Está muy bien entrenado y está en condiciones de desequilibrar. Él es especial”, insistió.

Cabe destacar que, con esta victoria, Brasil se consolida como el país más fuerte en la Libertadores en el último tiempo. El Fluminense prolongó este sábado la reciente hegemonía brasileña en la máxima competición continental al derrotar a Boca Juniors 2-1 en el estadio Maracaná de Río de Janeiro: Las últimas cinco ediciones del torneo han coronado a equipos brasileños.

“Respecto al dinizismo, no sé si llegó para quedarse. Mientras esté trabajando mantendré mi convicción. Siempre necesitamos creer. No creo que una persona sea campeona sólo con el título. El campeón es el que no se rinde. Si no hubiera ganado, habría seguido trabajando. La vida continua. Siento mucha admiración por los que no se rinden, incluso más que por el campeón. Tengo mayor aprecio por Internacional, Boca, podríamos haber caído en cualquier momento”, reflexionó el DT.