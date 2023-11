El error del Dibu Martínez que le costó un gol al Aston Villa en la caída ante Nottingham Forest

No fue el mejor partido de Emiliano Dibu Martínez en el Aston Villa ya que el arquero de la selección nacional tuvo una falla tras un disparo que significó el segundo tanto en el triunfo 2-0 del Nottingham Forest por la undécima fecha de la Premier League. El marplatense no pudo contener el remate del belga Orel Mangala. Para colmo, a los pocos minutos de comenzado el partido no logró hacer demasiado para evitar la apertura del marcador tras un disparo impecable.

En el amanecer del encuentro el nigeriano Ola Aina pateó desde afuera del área y Dibu se tiró, pero no llegó a desviar la pelota. Fue a los 5 minutos. Con el marcador desfavorable, al Aston Villa le costó y el elenco local controló la acciones.

En el complemento se repitió la historia. Se esperó una reacción del conjunto de Birmingham, pero luego de una ejecución de Orel Mangala a los 47 minutos, Martínez quiso desviar la bola con el brazo izquierdo, pero se le terminó metiendo en el arco. El esfuerzo del argentino por sacarla tras la falla, no rindió sus frutos, ya que la pelota cruzó toda la línea. El tanto fue analizado por una posible posición adelantada, pero luego de la revisión del VAR se confirmó que en el inicio de la jugada estaba una posición lícita.

El Aston Villa siguió sin reaccionar, el sufrimiento se extendió, a punto tal que Dibu tuvo que evitar el tercer grito del Nottingham Forest tras una aparición de su compatriota Nicolás Domínguez.

No obstante, nadie niega el nivel del Dibu que el lunes pasado ratificó que es el mejor arquero del planeta al ganar el Premio Lev Yashin en la entrega del Balón de Oro para sumar a su vitrina el máximo galardón en el puesto tras haber logrado el Guante de Oro en el Mundial de Qatar y el The Best a mejor arquero previamente.

Durante los últimos días, su compañero en el Aston Villa, Pau Torres, reveló el espíritu de competencia que tiene el marplatense de 31 años. “Es muy competitivo. Estamos haciendo un viaje en autobús a lo mejor, y bueno, vamos juntos, sentados en la mesa y siempre vamos con el iPad, con el ordenador, viendo otros partidos de la liga, y cuando le marcan un gol a otro portero, él lo celebra”, contó en declaraciones a Relevo.

“Cuando le ganamos 6-1 al Brighton, nos dieron un par de días libres y me fui a mi casa en Villarreal. Al día siguiente recibo un mensaje y me dice: ‘Disfruta por casa, pero a ver si el siguiente partido conseguimos clean sheet’”, agregó el defensor de la selección de España. “Y yo digo hostia, este tío! Acabamos de ganar 6-1 al Brighton y aún no está contento. Creo que esa mentalidad es la que le hace ser uno de los mejores porteros del mundo, sino el mejor”, concluyó.

Pese a no tener la mejor labor ante el Nottingham Forest, Martínez es referente del Aston Villa y sus buenas actuaciones en los últimos años le valieron la convocatoria de Lionel Scaloni a la selección argentina. Una vez que le dieron la chance de ser titular en la previa a la Copa América de 2021 en Brasil, se aferró al arco del equipo nacional y fue clave en las conquistas en dicho certamen sudamericano en el vecino país y del Mundial Qatar 2022 con sus atajadas providenciales durante los encuentros y en las definiciones por penales.

Tras haber sido uno de los arqueros con mejores números en el mentado rubro de la “clean sheet”, la valla menos vencida, durante la temporada pasada, Martínez no está teniendo los mismos resultados en la actual: mantuvo su arco en cero en apenas dos oportunidades (ante Chelsea y Everton) de las diez presentaciones que tuvo por Premier League. Le anotaron 15 goles en lo que va del torneo. Mientras que en la temporada pasada acumuló 11 veces invicto su arco, finalizando en la sexta colocación de la tabla general detrás de nombres como David de Gea (17), Alisson Becker (14), Nick Pope (14), Aaron Ramsdale (14) y David Raya (12).

Independientemente de estos números, el Aston Villa está teniendo un inicio aceptable en Premier con 22 puntos que lo colocan en la quinta ubicación detrás de Manchester City (27), Tottenham (26), Arsenal (24) y Liverpool (23).