12 frases del DT de Fluminense: las fortalezas de Boca Juniors, el aviso por los penales y su mensaje tras el ataque de los hinchas brasileños

Fernando Diniz tiene todo listo para afrontar su primera final de Libertadores desde que es DT (REUTERS/Sergio Moraes)

Este sábado se conocerá al campeón de la Copa Libertadores 2023. Boca Juniors enfrentará a Fluminense en un partido que comenzó a vivirse con muchas horas de antelación en Río de Janeiro. Tras los episodios de violencia que tuvieron lugar durante la tarde de este jueves, el entrenador del Flu, Fernando Diniz, intentó llevar tranquilidad a los hinchas y arrojó diversas declaraciones en vísperas a lo que suceda en el Estadio Maracaná.

En la conferencia de prensa habitual antes de cada encuentro, Diniz fue consultado sobre el equipo pensado para medirse al Xeneize desde las 17 (hora argentina) en Brasil. En esta temática se diferenció de Jorge Almirón, quien tendría todo definido, y optó por el misterio: “A diferencia de Almirón habrá que imaginarlo. Si queda la duda lo dejo como está”. De igual forma, cuando fue consultado sobre si ya contaba con una formación en su cabeza, fue seguro en su afirmación: “Hace tiempo que la sé”.

La principal duda pasa por la inclusión de John Kennedy y Germán Cano en la ofensiva o desarmar el doble 9 para dejar al argentino y permitir el ingreso de Matheus Martinelli a la mitad de la cancha: “Con Kennedy ganaría profundidad y con un mediocampista más recursos para cubrir. Mi estrategia es alinear al mejor equipo en cada partido. Jugamos con Kennedy contra Olimpia (cuartos de final), teníamos menos gente en el medio, pero no fuimos inconsistentes en defensa. Ahora es otro momento”.

En compañía de Nino, quien realizó una dieta especial para recuperarse de un leve esguince de rodilla izquierda, el entrenador de 49 años marcó las fortalezas de su próximo rival: “Hay dos equipos que llegaron a la final con mucho mérito. Tenemos mucho respeto por Boca, que hizo mucho para llegar a la final. Es un equipo que sabe marcar y jugar muy bien. Analizamos muchos partidos de Boca. Es un equipo muy dedicado y de alta calidad. Es un partido que tiene mucho equilibrio y tiene todo para ser un gran partido”.

En este sentido, una de las preguntas giró en torno a una posible resolución de la Copa Libertadores en la vía de los penales, instancia en la que Boca Juniors ganó todas las series ante Nacional, Racing y Palmeiras para ser uno de los finalistas. Frente a estos antecedentes, se mostró alerta: “Desde luego es algo que llama la atención. Entrenamos penales y también todo para dar lo mejor en el campo. Fluminense, te lo garantizo, se preparó para todas los escenarios posibles en el partido de mañana”.

Germán Cano con Fernando Diniz durante el reconocimiento del césped en el Estadio Maracaná (REUTERS/Sergio Moraes)

Más adelante, desestimó el favoritismo de su equipo por jugar en el estadio donde suele ser local: “Jugar en el Maracaná es algo que disfrutamos mucho, así como a Boca le gustaría jugar en la Bombonera. Sin embargo, no creo que eso sea lo que determina o ayuda. Si tuviéramos que elegir un escenario, sería en nuestra casa”.

Luego de los incidentes registrados en Copacabana durante las últimas horas, Diniz bajó un mensaje de paz: “La afición quiere ganar el campeonato. Lo importante para la afición es respetar quién ganará. Quien pierde no tiene derecho a cometer actos de violencia y romperlo todo. Creo que tienes que canalizar tu frustración. Nuestros aficionados esperan con ansias este título desde hace 64 años. La afición lo espera y espera la victoria. Pienso así. Sólo uno ganará el juego”.

El ganador de un solo trofeo con el Tricolor (Torneo Carioca 2023) señaló que un triunfo cambiará su carrera para siempre, pero realizó una aclaración más allá del resultado: “Obviamente, lo que ocurra mañana cambia el estatus. Pero lo más importante no es cómo me ve la gente, sino cómo me veo yo. Si no, estaría ansioso. Eso no es lo que va a cambiar mi vida, un balón que entre o no. Lo que la determina es nuestra capacidad de trabajar duro para llegar a esta final. Cuando llegué el 1 de mayo del año pasado, ¿quién iba a pensar que estaría aquí? Estoy centrado en mi trabajo. Nuestras vidas no están a merced de lo que ocurra en el partido”.

“Estamos preparados, trabajamos todos los días. La cuarta jornada ha estado en nuestras mentes desde el año pasado. Espero de verdad que los jugadores estén todos muy unidos para hacer un gran partido mañana”, agregó. Ante la posibilidad de alzar la primera Libertadores del club, expresó: “¿Cuánto tiempo lleva el Fluminense esperando este título? Tenemos que darnos cuenta de que sólo lo ganará uno”.

El plantel de Fluminense en el reconocimiento del campo de juego (REUTERS/Sergio Moraes)

“Me siento realizado desde que empecé como entrenador. El objetivo central de mi trabajo son las personas. No depende de si el balón entra o no. Eso es lo que coleccionamos, eso sólo depende de mi voluntad. Y al construir estos vínculos, acabamos estando más cerca de ganar. Construir afectos es un acto continuo. Estoy muy contento, es algo que nos llena el corazón”, manifestó.

A continuación, concluyó: “Mis pilares son las buenas relaciones, los buenos vínculos. Esto es parte de las otras cosas, de la planificación táctica, para que los jugadores se sientan cada vez mejor en el campo. Tener la confianza y el coraje para hacer lo que tienen que hacer. Se trata de establecer buenas conexiones y, sobre todo, buenas conexiones entre ellos”.

Fluminense llegó a este partido con serias dudas en lo futbolístico después de encadenar cuatro derrotas en los últimos seis partidos. Está en el octavo lugar del Brasileirao con 45 puntos y tendrá la máxima posibilidad de su historia para inmortalizar su nombre en la Copa Libertadores frente al hexacampeón de la competición.