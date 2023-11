Se retiró el árbitro que dirigió la final del Mundial de rugby entre Nueva Zelanda y Sudáfrica

Wayne Barnes junto a la Copa del Mundo. REUTERS/Sarah Meyssonnier

El árbitro inglés que fue internacional durante dos décadas colgó el silbato a los 44 años. Wayne Barnes anunció su retiro luego de dirigir la final entre los Springboks y los All Blacks el sábado pasado. Sin duda, un referee que marcó una era para el rugby mundial. Es el único referee en dirigir cinco Copas del Mundo, Francia 2007 con tan solo 27 años, luego repitió en Nueva Zelanda 2011, Inglaterra 2015, Japón 2019 y coronó su carrera en Francia 2023 con la Final del Mundo. Inició su carrera desde muy joven consiguiendo ser el juez de menor edad en entrar al panel profesional de la RFU (Rugby Football Union) con tan solo 21 años.

Fue un árbitro muy preciso, con mucho entendimiento del juego, credibilidad y respeto ganado sobre los jugadores, coaches y público en general. Era uno de los candidatos a dirigir la final del Mundial de Japón en 2019, pero quedó de lado ya que Inglaterra llegó a ese partido definitorio. Para este torneo se presentaba como el más experimentado y pudo dirigir la definición entre los dos equipos más importantes de la historia donde Sudáfrica derrotó a Los All Blacks y consiguió su cuarto título.

Barnes publicó una carta en sus redes sociales anunciando su retiro: “Durante los últimos 20 años estuve en el medio de algunos de los partidos más importantes de la historia del rugby. He visto jugar a algunos de los mejores jugadores y me ha tocado trabajar con los mejores entrenadores que este deporte ha dado. El sábado pasado tuve el privilegio de dirigir una final entre los dos seleccionados más icónicos de este deporte; Springboks y All Blacks. La gente suele decir que uno se va a dar cuenta cuando es el momento de su retiro, y claramente este es mi momento y el de mi familia. Mis hijos han pasado mucho tiempo sin su padre y ahora esto solo quiero pensar en las vacaciones familiares, los partidos de mis chicos, las reuniones de padres y las fiestas de cumpleaños”.

Wayne además se mostró muy agradecido a su esposa: “Polly se ha sacrificado más que nadie para que yo pueda conseguir algunas metas personales en mi vida. Mientras que yo pasaba fuera de casa los fines de semana durante muchos años, ella trabajó sola para poder ser una excelente madre con dos hijos muy activos, y mientras crio a los chicos pudo hacer una carrera exitosa”.

El ex árbitro inglés confirmó que continuará trabajando junto a referees internacionales sobre los abusos que reciben los colegiados en las redes sociales: “Seguiré cerca de los referees y trabajaré con los oficiales de partidos para ayudarlos a ellos y a sus familias, ya que los insultos y las amenazas en las redes han crecido mucho en el último tiempo, se ha vuelto algo normal y esto no debe suceder”.

Barnes dirigiendo un partido entre Pumas y Australia

Por último, se mostró muy feliz por su carrera y agradeció a algunos colegas con los que transcurrió su camino: “Estoy muy orgullos de haber sido parte de cinco mundiales, 26 partidos de Seis Naciones, tres finales de Copa de Europa y 10 finales de las Premiership. Estoy muy agradecido por todos aquellos que me ayudaron en el camino, en especial a Chris White, Tonny Spreadbury, Brian Campsall, Nigel Yates y Phil Keith Roach. Ha sido un increíble viaje”

Sin dudas, un árbitro que se puede sentar en la mesa de los grandes junto al galés Nigel Owens y el sudafricano Andre Watson.