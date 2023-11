Latorre habló sobre la “belleza en el fútbol” y abrió un debate pasional de cara a la final entre Boca y Fluminense: la ocurrencia del Cai Aimar que desató las risas

El programa F90 de ESPN encarnó una discusión sobre los diferentes estilos en el deporte

¿Ganar a cualquier costo o perder con los zapatos puestos? Las formas en el fútbol son tan añejas como el deporte. La variabilidad de entrenadores con múltiples propuestas contrapone pensamientos de nombres que han marcado una época como Pep Guardiola y, en Argentina, César Luis Menotti y Carlos Salvador Bilardo establecieron un antes y un después en el fútbol local con metodologías absolutamente opuestas. La belleza posee distintas concepciones, que fueron motivo de debate en ESPN.

A tres días de la final de la Copa Libertadores entre Boca Juniors y Fluminense, el programa F90 matizó la previa de la definición en el Estadio Maracaná con una discusión liderada por el conductor del ciclo, Diego Fucks, y Diego Latorre, uno de los enviados de la cadena deportiva a Río de Janeiro. El primero de ellos abrió el disparador desde el piso. “Estoy riéndome de antemano porque imagino lo que va a pensar Diego (Latorre) de este lugar común del fútbol que es esta historia de las finales si se juegan o se ganan, no hay que jugar, hay que ganar”, planteó el Chavo antes de presentar una vieja declaración de Carlos Tevez como futbolista de Boca Juniors quien dijo “en las finales creo que nunca se juega bien en equipo, hay que poner, correr y tener un poco de suerte”.

En Brasil, Latorre recogió el guante acompañado por el ex arquero Óscar Córdoba: “Ganar es una expresión de deseo, eso generalmente lo dicen antes del partido o lo dice el que gana. Uno sale siempre con la intención, es redundante decirlo, una obviedad, porque creo que desde chicos nos enseñaron a competir”. A continuación, agregó: “Nadie le va a enseñar a un jugador qué significa competir. Sobre todo cuando se trata de una final en la que hay múltiples factores, hay limitaciones emocionales, es difícil porque además hay un rival, también. Uno sabe perfectamente lo que se juega en una final, esa libertad o aspiración de que salga todo perfecto no sucede, después hay circunstancias. El gen del jugador es siempre jugar, competir y ganar porque así está hecho”.

El intercambio incluyó la opinión del guardameta dos veces ganador de la Copa Libertadores con el Xeneize: “En estos días estaba leyendo una frase de Ayrton Senna: el segundo es el primero de todos los perdedores”. La frase de Córdoba ligada al tricampeón de la Fórmula 1 generó la interrupción inmediata de Gambeta: “No adhiero a eso, pero uno lo dice siempre desde la comodidad de ser campeón... No es todo tan así”. En ese momento, hizo foco en el “esfuerzo” y el “compromiso” que brindan la “satisfacción” del deber cumplido frente a las variables que pueden suceder en duelos trascendentales como finales.

La escena migró a los partidos por el tercer puesto y la comparación con las finales frente al ganador y perdedor de cada duelo, respectivamente, y el vacío que deja una derrota frente a la alegría de retirarte con una victoria. “Ganaste el partido incorrecto Diego, tenías que ganar la semis no ese...”, lo toreó Fucks a Latorre, quien señaló los matices en esta cuestión y regresó al debate: “Ganar y perder dentro de la cancha. Después hay un fútbol demostrador, un fútbol teórico, pero ganar y perder no es una elección, no está en el control remoto de nadie, ni siquiera del entrenador que pregona el éxito porque muchos lo han pregonado y sabemos a quiénes nos referimos”. Allí, el conductor lo chicaneó. “Dejalo tranquilo a Bilardo”, expresó en referencia al DT campeón del mundo con Argentina en 1986.

Acto seguido, mostraron viejas imágenes de Guardiola después de ganar la final de la Champions League con Manchester City: “Hoy no importaba la manera, importaba ganarla”. Inmediatamente, Gambeta manifestó que no hay una sola manera de lograr un triunfo: “Estamos siempre en esas discusiones filosóficas, pero el fútbol real no es así, a veces se gana jugando mal también, es lógico”.

Luego de un breve intervalo, las opiniones del comentarista se centraron en la final de la Libertadores de este sábado desde las 17 (hora argentina) y se metió de lleno en el concepto principal de la polémica: “Se subestima al fútbol como espectáculo, la belleza en el fútbol es lo convocante. Por algo la gente se acerca al fútbol, por lo impredecible, la incertidumbre. La belleza no es pintar un cuadro, es un producto de la calidad, cuando alguien en la cancha está haciendo cosas lindas, cosas que te gustan, es porque está jugando bien, nadie juega para tirar patadas al aire o una pelotita así como los malabaristas de los semáforos, generalmente lo que te gusta ver es lo que está bien hecho”, agregó. Ahí lo cruzó Óscar Córdoba: “Lo que está bien desde tu punto de vista...”. “No, creo que hay una belleza universal, que nos gusta a todos, después puede haber matices”, le respondió Latorre.

- Óscar Córdoba: Dependiendo del jugador que tienes....

- Diego Latorre: No, si no no nos podríamos sentar a hablar.

- Óscar Córdoba: A Jorge Bermúdez no le podía pedir que saliera jugando desde atrás cuando su característica no era ese primer pase. Esa belleza para mí es la bola que le da Chicho y Chicho empieza a genera otro tipo de fútbol. Esa es la belleza que estoy valorando en ese momento.

- Diego Latorre: Pero si Bermúdez está solo y tira la pelota afuera, la despeja... Estamos hablando mas o menos lo mismo. Lo efectivo es lo efectivo, está claro.

En este sentido, Diego Fucks cuestionó la “belleza del fútbol” aludida por su compañero, quien no se quedó callado: “La belleza no es una milanesa o un pedazo de carne. Hay una belleza universal para jugar que es efectiva, además”. Y llegó la respuesta: “Eso es una chicana tuya para instalar tu gusto. No es así. Hay diferentes posiciones”. “Entonces no podemos hablar de nada Chavo”, contrapuso Latorre.

Ya por último, el debate incluyó referencias al Brasil campeón de 1970, la Holanda subcampeona del mundo de 1974 y el Barcelona de Pep Guardiola, desde las que intentó conciliar el Cholo Sottile: “En el Barcelona de Guardiola casi no hay discusión”. “Salgamos de esta trampa”, pidió Diego Latorre y Fucks se la devolvió: “La trampa la hacés vos porque queres bloquear tu gusto diciendo que no hay gustos, sí hay gustos”.

“Para mí, el fútbol no es una cuestión de gustos, se juega bien o no se juega bien...”, siguió la discusión el ex jugador de Boca Juniors y el Chavo continuó la controversia: “Ahí me cambiaste de nuevo el eje, tenés razón, se juega bien o se juega mal, estamos de acuerdo”. En ese preciso instante, Carlos Cai Aimar tuvo una intervención que disparó las risas de sus compañeras para dar por concluido ese segmento del programa: “¡Lo más importante es ganar y punto!”.